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Новини Фото Війна
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Число жертв удару РФ по Вінниці зросло до 25: померла лікарка. ФОТО

У Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед", коли туди вдарила російська ракета.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей…" - написав він.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Також дивіться: До Вінниці прибули іноземні дипломати для вшанування пам'яті загиблих від ракетного удару. ФОТОрепортаж

Число жертв удару РФ по Вінниці зросло до 25: померла лікарка 01

Автор: 

Вінниця (621) смерть (6757) жертви (1800)


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Топ коментарі
+12
Вічна пам'ять всім загиблим від кривавих лап шизанутого агресора! Смерть ворогам!
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19.07.2022 10:13
+8
Пустьт сдохнут все кто станет утверждать, что есть и хорошие россияне
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19.07.2022 10:16
+4
ха-ха-ха и еще раз ха-ха-ха....
в русоговносми такие тупые высеры, шо только еще тупее может на них вестись...
три полковника ВВС ??? на совещании??? в доме офицеров ????..... да только дом офицеров на самом деле концертный зал... и это только русошваль не знает и постит всякую уйню !!!!!
шел бы ты оссуда.... адруха !!!
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19.07.2022 11:18
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Вічна пам'ять всім загиблим від кривавих лап шизанутого агресора! Смерть ворогам!
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19.07.2022 10:13 Відповісти
Пустьт сдохнут все кто станет утверждать, что есть и хорошие россияне
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19.07.2022 10:16 Відповісти
Батальону "Азов" в лицо это расскажешь кремлебот, нашим воинам защитникам где каждый второй говорит на староболгарском, вы кремляди называете его руZZким.
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19.07.2022 11:05 Відповісти
провокатор кремлівський, завали їбало
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19.07.2022 11:11 Відповісти
ха-ха-ха и еще раз ха-ха-ха....
в русоговносми такие тупые высеры, шо только еще тупее может на них вестись...
три полковника ВВС ??? на совещании??? в доме офицеров ????..... да только дом офицеров на самом деле концертный зал... и это только русошваль не знает и постит всякую уйню !!!!!
шел бы ты оссуда.... адруха !!!
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19.07.2022 11:18 Відповісти
Придурок! Так в Будинок офіцерів навіть не попали! Попали в район цивільної офісної будівлі Як же в тому Будину офіцерів можуть буть "загиблі полковники"?
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19.07.2022 11:22 Відповісти
Только тупые засРашкинцы могут поверить в лапшу про совещание в ДО да еще и во время воздушной тревоги
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19.07.2022 12:01 Відповісти
Нет просто НИКАКИХ СЛОВ... Одна Надежда Вера и Любовь... что Бог будет справедлив к ней... АминЪ!

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19.07.2022 10:38 Відповісти
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19.07.2022 11:19 Відповісти
..сум і злість..(
a у людоедов Московии сегодня маленький праздник, шоб ви повиздихали, руzzкие
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19.07.2022 11:57 Відповісти
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19.07.2022 12:11 Відповісти
 
 