Число жертв удару РФ по Вінниці зросло до 25: померла лікарка. ФОТО

У Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед", коли туди вдарила російська ракета.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей…" - написав він.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Також дивіться: До Вінниці прибули іноземні дипломати для вшанування пам'яті загиблих від ракетного удару. ФОТОрепортаж