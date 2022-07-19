Число жертв удару РФ по Вінниці зросло до 25: померла лікарка. ФОТО
У Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед", коли туди вдарила російська ракета.
Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишились троє дітей…" - написав він.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Топ коментарі
+12 Дмитро Піталов
показати весь коментар19.07.2022 10:13
+8 Frol Fedoroff
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+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.07.2022 11:18
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в русоговносми такие тупые высеры, шо только еще тупее может на них вестись...
три полковника ВВС ??? на совещании??? в доме офицеров ????..... да только дом офицеров на самом деле концертный зал... и это только русошваль не знает и постит всякую уйню !!!!!
шел бы ты оссуда.... адруха !!!
a у людоедов Московии сегодня маленький праздник, шоб ви повиздихали, руzzкие