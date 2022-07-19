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Новини Фото Війна
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Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські зареєстрували 26 ворожих обстрілів за добу на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти накрили вогнем дев'ять населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Росіяни били по житлових кварталах з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ "Град" і "Ураган".

"Ворог вдарив по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське. Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 18 липня росіяни вбили 1 мирного мешканця на Донеччині, ще 2 зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 01
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 02
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 03
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 04
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 05
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 06
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 07
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 08
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 09
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 10
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 11
Окупанти завдали 26 ударів по Донеччині за добу. Били із авіації, ракетних установок, артилерії та РСЗВ, - Нацполіція 12

Автор: 

армія рф (17502) обстріл (28648) Нацполіція (15196) Донецька область (8546)


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Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых «Жигулей»
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19.07.2022 10:35 Відповісти
Коли вже в тих п.дерів закінчаться набої. С.ки.
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19.07.2022 10:44 Відповісти
 
 