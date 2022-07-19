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Зеленський звільнив заступника голови СБУ Горбенка та змінив очільників СБУ в п’яти областях, - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Горбенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі №506/2022 від 19 липня, який оприлюднено на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Іншими указами глава держави звільнив низку начальників Управління Служби безпеки України в областях. Так, звільнено керівників правління СБУ в Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Полтавській областях. Деякі звільнені чиновники, згідно з указами глави держави, призначені начальниками Управління Служби безпеки України в інших областях. 

Наразі призначені керівники Управління СБУ в п'яти областях. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Веніславський про кадрові зміни в СБУ: До окремих керівників є питання щодо півдня, можливі кримінальні провадження

Зеленський звільнив заступника голови СБУ Горбенка та змінив очільників СБУ в п’яти областях, - укази 01

Всі кадрові перестановки в СБУ доступні за посиланням

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) призначення (2289) СБУ (12847) звільнення (2676) Горбенко Володимир СБУ (6)


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Топ коментарі
+19
Олександр Клименко став новим очільником САП.
Він виграв конкурс на посаду головного антикорупційного прокурора півтора роки тому. Сьогодні конкурсна комісія нарешті затвердила його кандидатуру.
Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи Татарова.
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19.07.2022 11:50
+19
Клоунада продовжується , навіть під час війни 😠
Господи , прошу Тебе , збережи Украіну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼


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19.07.2022 11:52
+18
Вже другий день нюхає щось дуже моцне.
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19.07.2022 11:46
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Вже другий день нюхає щось дуже моцне.
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19.07.2022 11:46 Відповісти
маже кал кала мойскава?
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19.07.2022 12:11 Відповісти
Так це не звільнення а якісь наперстки....
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19.07.2022 11:47 Відповісти
Олександр Клименко став новим очільником САП.
Він виграв конкурс на посаду головного антикорупційного прокурора півтора роки тому. Сьогодні конкурсна комісія нарешті затвердила його кандидатуру.
Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи Татарова.
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19.07.2022 11:50 Відповісти
Ще не став, має підписати наказ Генпрокурор, ну а ви ж понєлі до чого тут все трапилось.....
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19.07.2022 12:05 Відповісти
Ні ще не став, не дезінформуйте людей!
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19.07.2022 12:42 Відповісти
Навіть як стане. Як ви думаєте, хто буде мати вплив на його охорону, а значить і на нього. Мафія, яка контролює силові структури. Так що навіть якщо Клименко золотий і криштально чистий спеціаліст, все одно є сумніви як він зможе працювати.
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19.07.2022 13:04 Відповісти
Клоунада продовжується , навіть під час війни 😠
Господи , прошу Тебе , збережи Украіну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼


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19.07.2022 11:52 Відповісти
Ща вова як буєм заграє так рузге і здадуцця!
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19.07.2022 12:06 Відповісти
Еще главу Фонда гарантирования вкладов нужно снять-с 2014 года ликвидируются банки и ничего в плане компенсаций кредиторам не делается,на горячую линию звонишь узнать они там дурака включают-говорят идут суды и это 8 лет у них идут суды?! Беспредел,надеюсь Президент в этом вопросе наведет порядок
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19.07.2022 12:03 Відповісти
Не смішіть щодо "надеюсь, Президент..."
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19.07.2022 13:06 Відповісти
Мы наблюдаем странные телодвижения зе, он не трогает главных агентов фсб (ермака, татарова), а делант понты на их подчиненных, одно из двух, либо боится их, либо боится уремлевского беса путлера.
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19.07.2022 12:05 Відповісти
Усі винні, тільки не Єрмак і не Зеля!
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19.07.2022 12:08 Відповісти
"... крючю - вєрьчю, запутать хачю..."
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19.07.2022 12:19 Відповісти
Бубочка, татаров- дерьмак? Чи для відволікання уваги від реальних ворогів з ОПи, прибирають всіх партіотів з СБУ?
https://www.youtube.com/watch?v=fjrz-g4LQWM

"ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПРИЇХАВ ТАТАРОВ, ЗНОВУ ВСЕ ПОЧАЛО БУТИ ПОГАНО": ЕКСОЧІЛЬНИК СБУ ХАРКІВЩИНИ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО
"30 травня в Харків почали повертатись люди. Лінія фронту була відтягнута максимально. Це заслуга генерала Сирського, Нестеренка... Після того, як фсб в Бєлгороді відсвяткувало ваші кадрові рішення.
Після того, як приїхав Татаров, побув у Харкові, якось знову все почало бути погано. Обстріли пішли, щось не так почало працювати. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Коли областю керує людина, яка відвідує близьку до медведчука особу, коли керівник гарнізону є агентом МГБ і його куратор, до речі, нещодавно отримав звання героя росії... Коли мер міста пропонує домовлятись, коли заступник голови облради має російське громадянство...", - розповів Дудін.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін у https://www.youtube.com/watch?v=fjrz-g4LQWM&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 відеозверненні звернувся до президента Зеленського. Він зазначив, що управління СБУ Харківщини затримало близько 1 тис. посібників рф станом на 30 травня 2022 року.
"За результатами інспекцій та перевірок, фактично весь особовий склад харківського управління, який брав участь в обороні регіону, нагороджено державними нагородами. Напевно ж все нормально робилося?" - зазначив Дудін.
Також, продовжив ексочільник СБУ Харківщини, після його зняття з посади в Харків приїхав Татаров та перебував у місті декілька днів.
Також він нагадав, що минулого року СБУ задокументувала 12 телеграм-каналів, серед яких "Легитимный", "Резидент" та ще десять дрібних регіональних каналів.
"Якщо проаналізувати, на кого працюють від початку війни ці канали, то я назвав би два прізвища - Татаров і Єрмак. Зазначені телеграм-канали - це продукти російської розвідки, це доведено українським судом. Є вироки, є конкретні люди, які за цим стоять, та конкретна структура", - зазначив він.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
"Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави. Нестеренко, який продовжував цю діяльність, був пересунутий у Суми, відразу після того, як ви зняли мене. Є питання", - розповів він.
"Офіційно звертаюсь до партнерів, до Сполучених Штатів, до працівників Великої Британії. Я прошу вас взяти участь в проведенні комплексного дослідження зазначеної ситуації, яка відбувається зі мною, з управлінням. Готовий пройти поліграф за участі іноземних спеціалістів. Тому що знаю, що я та мої співробітники виконали всі накази, зробили все, що могли зробити. Жодного сприяння ворогові, жодного кримінального правопорушення тощо не відбулося. ... Бачу, що в контексті вчорашніх подій ситуація починає розвиватися вкрай негативно. Ця історія може призвести до негативних наслідків", - підсумував Дудін.
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19.07.2022 13:02 Відповісти
 
 