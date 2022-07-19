Зеленський звільнив заступника голови СБУ Горбенка та змінив очільників СБУ в п’яти областях, - укази
Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Горбенка з посади заступника голови Служби безпеки України.
Про це йдеться в указі №506/2022 від 19 липня, який оприлюднено на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Іншими указами глава держави звільнив низку начальників Управління Служби безпеки України в областях. Так, звільнено керівників правління СБУ в Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Полтавській областях. Деякі звільнені чиновники, згідно з указами глави держави, призначені начальниками Управління Служби безпеки України в інших областях.
Наразі призначені керівники Управління СБУ в п'яти областях.
Всі кадрові перестановки в СБУ доступні за посиланням.
Топ коментарі
+19 Валадімір Щєлєнскій
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+19 Amber
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показати весь коментар19.07.2022 11:46
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Він виграв конкурс на посаду головного антикорупційного прокурора півтора роки тому. Сьогодні конкурсна комісія нарешті затвердила його кандидатуру.
Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи Татарова.
Господи , прошу Тебе , збережи Украіну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
https://www.youtube.com/watch?v=fjrz-g4LQWM
"ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПРИЇХАВ ТАТАРОВ, ЗНОВУ ВСЕ ПОЧАЛО БУТИ ПОГАНО": ЕКСОЧІЛЬНИК СБУ ХАРКІВЩИНИ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО
"30 травня в Харків почали повертатись люди. Лінія фронту була відтягнута максимально. Це заслуга генерала Сирського, Нестеренка... Після того, як фсб в Бєлгороді відсвяткувало ваші кадрові рішення.
Після того, як приїхав Татаров, побув у Харкові, якось знову все почало бути погано. Обстріли пішли, щось не так почало працювати. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Коли областю керує людина, яка відвідує близьку до медведчука особу, коли керівник гарнізону є агентом МГБ і його куратор, до речі, нещодавно отримав звання героя росії... Коли мер міста пропонує домовлятись, коли заступник голови облради має російське громадянство...", - розповів Дудін.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін у https://www.youtube.com/watch?v=fjrz-g4LQWM&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 відеозверненні звернувся до президента Зеленського. Він зазначив, що управління СБУ Харківщини затримало близько 1 тис. посібників рф станом на 30 травня 2022 року.
"За результатами інспекцій та перевірок, фактично весь особовий склад харківського управління, який брав участь в обороні регіону, нагороджено державними нагородами. Напевно ж все нормально робилося?" - зазначив Дудін.
Також, продовжив ексочільник СБУ Харківщини, після його зняття з посади в Харків приїхав Татаров та перебував у місті декілька днів.
Також він нагадав, що минулого року СБУ задокументувала 12 телеграм-каналів, серед яких "Легитимный", "Резидент" та ще десять дрібних регіональних каналів.
"Якщо проаналізувати, на кого працюють від початку війни ці канали, то я назвав би два прізвища - Татаров і Єрмак. Зазначені телеграм-канали - це продукти російської розвідки, це доведено українським судом. Є вироки, є конкретні люди, які за цим стоять, та конкретна структура", - зазначив він.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
"Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави. Нестеренко, який продовжував цю діяльність, був пересунутий у Суми, відразу після того, як ви зняли мене. Є питання", - розповів він.
"Офіційно звертаюсь до партнерів, до Сполучених Штатів, до працівників Великої Британії. Я прошу вас взяти участь в проведенні комплексного дослідження зазначеної ситуації, яка відбувається зі мною, з управлінням. Готовий пройти поліграф за участі іноземних спеціалістів. Тому що знаю, що я та мої співробітники виконали всі накази, зробили все, що могли зробити. Жодного сприяння ворогові, жодного кримінального правопорушення тощо не відбулося. ... Бачу, що в контексті вчорашніх подій ситуація починає розвиватися вкрай негативно. Ця історія може призвести до негативних наслідків", - підсумував Дудін.