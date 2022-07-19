Зеленський звільнив заступника голови СБУ Горбенка та змінив очільників СБУ в п’яти областях, - укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Горбенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в указі №506/2022 від 19 липня, який оприлюднено на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Іншими указами глава держави звільнив низку начальників Управління Служби безпеки України в областях. Так, звільнено керівників правління СБУ в Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Полтавській областях. Деякі звільнені чиновники, згідно з указами глави держави, призначені начальниками Управління Служби безпеки України в інших областях.

Наразі призначені керівники Управління СБУ в п'яти областях.

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Всі кадрові перестановки в СБУ доступні за посиланням.