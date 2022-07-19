Партизани в окупованому Херсоні передали "привіт" заступнику адміністрації Путіна Кирієнку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В тимчасово окупованому Херсоні партизани розклеїли листівки-послання заступнику керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергію Кирієнко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Кирієнко курує внутрішню політику в адміністрації Путіна. наприкінці квітня він також був в окупованому Донецьку та зустрічався там з ватажками терористичних організації "ДНР" та "ЛНР" .

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кирієнко приїхав до окупованого Херсону.

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