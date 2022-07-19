Партизани в окупованому Херсоні передали "привіт" заступнику адміністрації Путіна Кирієнку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В тимчасово окупованому Херсоні партизани розклеїли листівки-послання заступнику керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергію Кирієнко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сергій Кирієнко курує внутрішню політику в адміністрації Путіна. наприкінці квітня він також був в окупованому Донецьку та зустрічався там з ватажками терористичних організації "ДНР" та "ЛНР" .
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кирієнко приїхав до окупованого Херсону.
Топ коментарі
+32 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.07.2022 12:01
+12 Thorsten Lingenfelder
показати весь коментар19.07.2022 12:04
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.07.2022 12:05
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Smert' rosiys'kim okupantam !
Kara zradnikam -kolaborantam !
А мокші тим часом готують пн фронт, за допомогою білорусів...
Очищення Чорного моря почалося з острова Зміїний, і рано чи пізно російський Чорноморський флот також зазнає нападу, оскільки це неминуче для забезпечення безпеки України.
Росія має відмовитись від Криму, якщо вона хоче продовжувати існувати як держава.