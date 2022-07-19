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Партизани в окупованому Херсоні передали "привіт" заступнику адміністрації Путіна Кирієнку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В тимчасово окупованому Херсоні партизани розклеїли листівки-послання заступнику керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергію Кирієнко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Кирієнко курує внутрішню політику в адміністрації Путіна. наприкінці квітня він також був в окупованому Донецьку та зустрічався там з ватажками терористичних організації "ДНР" та "ЛНР" .

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кирієнко приїхав до окупованого Херсону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військове командування координує дії партизанів, результат є, - Сили оборони Півдня

Партизани в окупованому Херсоні передали привіт заступнику адміністрації Путіна Кирієнку 01
Партизани в окупованому Херсоні передали привіт заступнику адміністрації Путіна Кирієнку 02
Партизани в окупованому Херсоні передали привіт заступнику адміністрації Путіна Кирієнку 03
Партизани в окупованому Херсоні передали привіт заступнику адміністрації Путіна Кирієнку 04

Автор: 

партизани (192) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+32
Українським партизанам-черговий респект...
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19.07.2022 12:01
+12
Slava Ukraini !
Smert' rosiys'kim okupantam !
Kara zradnikam -kolaborantam !
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19.07.2022 12:04
+12
...хароший кірієнко-дохлий кірієнко...
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19.07.2022 12:05
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Українським партизанам-черговий респект...
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19.07.2022 12:01 Відповісти
...хароший кірієнко-дохлий кірієнко...
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19.07.2022 12:05 Відповісти
А ведь этот мальчик (Кириенко) был в прогрессивной команде "Молодых реформаторов" во времена Ельцина. Жаль хлопца, скурвился.
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19.07.2022 12:03 Відповісти
прогрес та паРаша знаходяться в паралельних площинах і ніколи не перетиналися.
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19.07.2022 12:19 Відповісти
Slava Ukraini !
Smert' rosiys'kim okupantam !
Kara zradnikam -kolaborantam !
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19.07.2022 12:04 Відповісти
Здрисне за паребрік на якісь бурятські *****.
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19.07.2022 12:05 Відповісти
Херсонським партизанам - респект і гарного полювання на орків 👍🏼✊💪‼️
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19.07.2022 12:06 Відповісти
В Херсоні вибухи в районі Антонівського мосту. Відступати буде нікуди, товарищі орки.
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19.07.2022 12:12 Відповісти
Маю надію що сильно помиляюсь. Але ми ледь зупинили наступ... Південь України ми схоже вже не повернемо. Щось всі військові кажуть що контрнаступу на Херсон ближчими місяцями не буде. А там осінь і зима. І усе. Чекаємо весни. А тим часом мокші витісняють корінне населення і заселяють своїми... А далі затяжний конфлікт. І по накатаній програмі. Покоління безвольних дебілів як в днри і лнри для м'яса.
А мокші тим часом готують пн фронт, за допомогою білорусів...
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19.07.2022 12:17 Відповісти
Низкий поклон вам мужественные,смелые люди,вы делаете трудную,но такую важную работу! Вы помогаете ВСУ,вы вызываете страх и панику у предателей и орков! Берегите себя!
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19.07.2022 12:21 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/522595-my-potopim-chernomorskiy-flot-rf-zamministra-oborony-ukrainy-gavrilov Ми потопимо Чорноморський флот РФ і відвоюємо Крим , заявив в інтерв'ю Times заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
Очищення Чорного моря почалося з острова Зміїний, і рано чи пізно російський Чорноморський флот також зазнає нападу, оскільки це неминуче для забезпечення безпеки України.
Росія має відмовитись від Криму, якщо вона хоче продовжувати існувати як держава.
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19.07.2022 12:53 Відповісти
смерть ворогам!
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19.07.2022 12:57 Відповісти
Партизаны - просто звери какие-то! Какая следующая "акция возмездия"? Под дверью какому-нибудь гауляйтеру насрете?
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19.07.2022 13:28 Відповісти
нихт укр партизанен не пытай меня ватника в плену укр салом нихт яйко млеко...нихт вареник...а и так все скажу а то эти иголки под ногти как то неприятно уахахахаххахх
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19.07.2022 13:54 Відповісти
cирОжа, тебе кизда.))
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19.07.2022 15:22 Відповісти
 
 