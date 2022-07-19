Український захисник Ілля Смірнов, який дістав поранення в бою з окупантами та втратив ноги, потребує допомоги на лікування. ФОТОрепортаж

Під час бою з російськими окупантами Ілля Смірнов дістав поранення внаслідок обстрілу з артилерії. Воїн втратив дві ноги та потребує лікування.

Про це повідомив депутат Миколаївської міськради Юрій Степанець, передає Цензор.НЕТ.

"Ілля Смірнов з 80-ї бригади отримав поранення від ворожої артилерії, втратив дві ноги. Потрібен терміновий збір, лікування проходитиме за кордоном. На протезування, лікування і реабілітацію потрібні великі кошти", - поінформував він.

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