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Український захисник Ілля Смірнов, який дістав поранення в бою з окупантами та втратив ноги, потребує допомоги на лікування. ФОТОрепортаж

Під час бою з російськими окупантами Ілля Смірнов дістав поранення внаслідок обстрілу з артилерії. Воїн втратив дві ноги та потребує лікування.

Про це повідомив депутат Миколаївської міськради Юрій Степанець, передає Цензор.НЕТ.

"Ілля Смірнов з 80-ї бригади отримав поранення від ворожої артилерії, втратив дві ноги. Потрібен терміновий збір, лікування проходитиме за кордоном. На протезування, лікування і реабілітацію потрібні великі кошти", - поінформував він.

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5375 4112 0224 6109

PayPal: [email protected]

Картки батька Смірнов Віктор:

5167 8031 1873 0360

5168 7427 2859 6820

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Український захисник Ілля Смірнов, який дістав поранення в бою з окупантами та втратив ноги, потребує допомоги на лікування 01
Український захисник Ілля Смірнов, який дістав поранення в бою з окупантами та втратив ноги, потребує допомоги на лікування 02
Український захисник Ілля Смірнов, який дістав поранення в бою з окупантами та втратив ноги, потребує допомоги на лікування 03
Український захисник Ілля Смірнов, який дістав поранення в бою з окупантами та втратив ноги, потребує допомоги на лікування 04

Автор: 

допомога (8370) військовослужбовці (4766) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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Топ коментарі
+18
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Якщо кожен з диванного війська цензора кине, хоча б по 50 грн, вийде пристойна сумма!
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19.07.2022 13:15
+8
+500, Героям Слава !!!
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19.07.2022 13:25
+5
Читаю Цензор з 14 року. Ніколи не коментую. Але. Зверніть увагу. Коли мова йде про допомогу чи щось подібне - коментів дуже мало. Дуже мало!!! А коли мова йде про цього президента, президента рошену, владу, особливо, нинішню, їх в рази більше, набагато більше.
Виникає питання - де всі ті, хто любить про політику , коли треба дати грошей. Маю велику надію, що хоч 10 частина їх теж мовчки перераховує.
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19.07.2022 14:11
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Якщо кожен з диванного війська цензора кине, хоча б по 50 грн, вийде пристойна сумма!
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19.07.2022 13:15 Відповісти
так у кого бабло есть лишнее и кто работает а кто годами перебивается зарабротками я щас на рисе и чае сижу сам..
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19.07.2022 14:01 Відповісти
+500, Героям Слава !!!
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19.07.2022 13:25 Відповісти
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19.07.2022 13:26 Відповісти
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19.07.2022 13:44 Відповісти
скинув на другу картку. для неї вказано прізвище отримувача - Віктор Смірнов. на першу не вказано
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19.07.2022 13:46 Відповісти
Читаю Цензор з 14 року. Ніколи не коментую. Але. Зверніть увагу. Коли мова йде про допомогу чи щось подібне - коментів дуже мало. Дуже мало!!! А коли мова йде про цього президента, президента рошену, владу, особливо, нинішню, їх в рази більше, набагато більше.
Виникає питання - де всі ті, хто любить про політику , коли треба дати грошей. Маю велику надію, що хоч 10 частина їх теж мовчки перераховує.
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19.07.2022 14:11 Відповісти
Усім, нажаль, не допоможеш. На усіх грошей не вистачає.
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19.07.2022 16:23 Відповісти
Справа не в грошах, зрозуміло, що ситуація у кожного різна, справа в тому, згідно спостереженням по 70- 100 відгуків про владу та зраду, а от якщо ці 100 людей, хто дійсно може, та хоч по 30 гривень кинуть на картку, то це вже 3000. Гроші не самі великі, але людина побачить, що його підтримують ті 100 чоловік, відчує, що про нього думають, за нього моляться, що він не один на один зі своєю бідою. Що люди розуміють та їм болить за нього. Саме страшне залишитися зі своїм болем без підтримки.
А коменти під такими статтями з тицянням пальцем в державу чи когось - то дуже погано пахне. І не Україною.
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19.07.2022 17:27 Відповісти
Заключне речення не особисто до вашого коменту, це стосується коментів про "хай держава, де держава, хай їм дасть і далі прізвища політиків , їм і так все безкоштовно та подібні.
Саме ці коменти викликають великий сумнів в намірах коментаторів.
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19.07.2022 17:57 Відповісти
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає кричати, що це держава повинна допомагати таким людям, кричате де державні гроші на це, що в них все є і їм нічого в людей брати, що волонтери не там і не те купляють . Це або бридка жаба жлобства давить гроші дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
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19.07.2022 14:17 Відповісти
Не треба істерик,пані.Просто людей цікавить де ж ті податки,які вони сплачують державі все своє життя
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19.07.2022 14:34 Відповісти
Істерики не бачу зовсім. Це спостереження, якими ділюсь. Коли треба допомогти - треба просо дати гроші та поставити +, а не створювати у їнших враження, що допомога то не їх діло.
Коли горить хата- поливають всі водою та роблять хто що може. А не питають саме в цей момент де бюджет міста та де бюджет пожежної частини. Дати гроші , просто дати скільки можеш. Отрута сумнівів - зброя ворога.
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19.07.2022 14:45 Відповісти
Чому ж ви зареєструвались на форумі тільки зараз, а не робили це в попередні роки і не писали подібні палкі коментарі в часи "презедента рошену"?
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19.07.2022 17:50 Відповісти
мені дуже шкода, що ви хочете перевести в політику те, що має намір спонукати людей до людяності та бажання допомагати іншим.
це і є та отрута, про яку написано мною вище. майте совість, дайте іншим людям з чистими намірами та без політичних вподобань просто перерахувати гроші хлопцю.
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19.07.2022 18:05 Відповісти
Не потрібно писати мені цю маячню.
На відміну від вас, я 8 років не мовчала, підтримувала заклики про допомогу пораненим, давала реквізити для допомоги і сама переказувала кошти.

Я спитала вас про інше. Чому ви почали публічно переживати за поранених тільки зараз?
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19.07.2022 18:24 Відповісти
це питання дуже схоже на " где ви били 8 лет".
повторюю прохання - дайте людям просто перерахувати гроші хлопцю. моя біографія як і ваша йому не допоможе. пропоную на цьому завершити.
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19.07.2022 18:29 Відповісти
Ви самі почали ліпити політику в тему допомоги воїну:

"А коли мова йде про цього президента, президента рошену, владу, особливо, нинішню.."

Чому не написали "про цього президента та попереднього" або "для президенту кварталу, президента рошену"?

Маніпулятор штибу абдристовича.
Не допомога воїну ваша мета, а підмахування квартальним.
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19.07.2022 18:38 Відповісти
я поважаю вашу думку, це ваше право обзивати мене так, як вам хочеться та маю надію, що ця бесіда жодним чином не вплине на бажання людей перерахувати гроші воїну.
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19.07.2022 18:44 Відповісти
Я впевнена в тому, що не вплине.
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19.07.2022 19:03 Відповісти
ви так і не відповіли на пряме запитання...

спитаю ще одну річ, скільки коштів особисто ви переслали на лікування цього воїна? дуже хотілось б побачити скрін.

бо дуже ви на бота схожі... то ж знайдіть роботу нормальну, не ганьбіть себе
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20.07.2022 05:32 Відповісти
ось це і є відповідь на запитання, чому я нічого не коментую на Цензорі. І , мабуть, вже не буду. На кожного, хто думає хоч трохи інакше, не згоден з агресивною більшістю, не так шось сказав, тут накидуються з ненавистю, агресією, образами, йому зразу ліплять ярлики та образливі назви.

Мене особисто за один!! раз вже назвали ботом. істериком, маніпулятором, мої коменти маячнею. Звинуватили в заробітках і розказали про ганьбу. Від мене не було жодної особистої образи, жодного особисто до опонента поганого слова. І не буде. Коли нема аргументів, а є лише злість та ненависть ,люди вдаються до образ та агресії.

Скрінами обмінюйтесь між собою, щоб показати хто самий щедрий та найбільший патріот.
Мої вчинки та мої дії з благодійності це лише між мною та Богом. Єдине, що я в Нього прошу, щоб дав мені сили зробити більше та робити довше.

Цензор читають тисячі людей, це професійний інормресурс, але коментують декілька десятків. Інші дуже рідко або ніколи. Чому? Тому , що атмосфера створена агресивними дописувачами, образи, ярлики, грубість ********** та лякає. Ніхто не хоче з першого комента отримати десяток гидких образ.
З особистою повагою до Бутусова, журналістів Цензора, завдяки яким робиться багато важливих справ.
Велике прохання агресивним дописувачам мене більше не турбувати. Хто розумний, той вірно зрозуміє написане мною.
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20.07.2022 12:57 Відповісти
+1000, скинула на першу картку: хоча не вказано було отримувача. ГЕРОЯМ СЛАВА! ТРИМАЙСЯ, ГЕРОЮ!
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19.07.2022 14:19 Відповісти
на другій картці є отримувач Смірнов Віктор
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19.07.2022 16:20 Відповісти
Відкрийте кордони,дайте змогу допомогати нашим героям та їх родинам,та працювати на економіку як України,так і Польщі,та інших дружніх нам держав ЄС,які нам віддають що можуть,вони ті гроши не з повітря ж беруть.
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19.07.2022 14:39 Відповісти
Хто хоче допомогти- шукає можливість, хто не хоче - шукає причину.
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19.07.2022 15:10 Відповісти
+
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19.07.2022 15:29 Відповісти
+
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19.07.2022 16:19 Відповісти
Держись сынок, надеюсь реквизиты верны. Главное не сдаваться, я в тебя верю. Все еще будет! Держись!
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19.07.2022 16:29 Відповісти
+ на первую карту отца
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19.07.2022 16:35 Відповісти
+
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19.07.2022 16:35 Відповісти
Такой красивый парень... Кто б уже задушил ту бункерную тварюку
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19.07.2022 16:38 Відповісти
+
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19.07.2022 16:44 Відповісти
+
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19.07.2022 19:37 Відповісти
Тримайся БРАТ ! 500 + На другу картку батька . Смірнов Віктор Миколаєвич .
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19.07.2022 20:32 Відповісти
+500
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19.07.2022 20:44 Відповісти
+
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19.07.2022 21:36 Відповісти
+

Одужуй швидше, козаче!
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20.07.2022 09:38 Відповісти
+1000 на карту батька. Тримайся, козаче !
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22.07.2022 09:59 Відповісти
 
 