Старший лейтенант армії РФ Лапін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині. ФОТО

Під час удару ЗСУ по командному пункту 20 мотострілецької дивізії з Волгограда, що був розташований на Херсонщині, був ліквідований, серед інших, старший лейтенант Артем Лапін.

Про це пише у фейсбуці Іраклі Комахідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

Артем Лапін - уродженець Джитинського району Бурятії. Йому було 25 років. Він ніс службу на майорській посаді оперативного чергового Пункту управління штабу 20 мотострілецької дивізії.

Раніше було відомо про ліквідацію 9 липня 5 окупантів: трьох старших офіцерів, одного офіцера й одного контрактника.

Також читайте: ЗСУ ліквідували російського льотчика - підполковника Потеміна, - блогер. ФОТО





