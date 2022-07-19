УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9416 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
26 289 66

Старший лейтенант армії РФ Лапін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині. ФОТО

Під час удару ЗСУ по командному пункту 20 мотострілецької дивізії з Волгограда, що був розташований на Херсонщині, був ліквідований, серед інших, старший лейтенант Артем Лапін.

Про це пише у фейсбуці Іраклі Комахідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

Артем Лапін - уродженець Джитинського району Бурятії. Йому було 25 років. Він ніс службу на майорській посаді оперативного чергового Пункту управління штабу 20 мотострілецької дивізії.

Раніше було відомо про ліквідацію 9 липня 5 окупантів: трьох старших офіцерів, одного офіцера й одного контрактника.

Також читайте: ЗСУ ліквідували російського льотчика - підполковника Потеміна, - блогер. ФОТО

Старший лейтенант армії РФ Лапін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині 01
Старший лейтенант армії РФ Лапін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині 02
Старший лейтенант армії РФ Лапін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині 03

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) Херсонська область (5786)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+52
чем этот орк заслужил отдельную новость?
показати весь коментар
19.07.2022 13:48
+24
да ну и х#й с ним.
показати весь коментар
19.07.2022 13:49
+20
Из хорошего: зубы не приедется у стоматолога выравнивать
показати весь коментар
19.07.2022 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чем этот орк заслужил отдельную новость?
показати весь коментар
19.07.2022 13:48 Відповісти
Щоби кацапи знали,що окупант загинув у чужій країні!Так буде з усіма загарбниками!
показати весь коментар
19.07.2022 14:04 Відповісти
это его "жест доброй воли"
показати весь коментар
19.07.2022 15:18 Відповісти
это сын , по-моему, генерала лапина, кот 2 месяца назад приехал на передовую под Харьковом, где орки были разбиты( все танки были уничтожены) и на фоне огромных потерь демонстративно наградил своего сына орденом. Оставшиеся в живых орки стали роптать о несправедливости тогда. Ну вот, справедливость восторжествовала, что орки и просили.
показати весь коментар
19.07.2022 17:27 Відповісти
Опять, непонятно - зачем Цензор размещает на своих страницах фотографии бандитов и убийц в таком формате, на полстраницы, да ещё в цвете?.. Для них вполне сгодится черно-белая фотография где-нибудь в углу, на 3х4 см, для мразей и так сойдет..
показати весь коментар
19.07.2022 14:38 Відповісти
Так скоро і до оголошення про знищення окремих єфрейторів дійдемо...
показати весь коментар
19.07.2022 14:53 Відповісти
Из хорошего: зубы не приедется у стоматолога выравнивать
показати весь коментар
19.07.2022 13:49 Відповісти
ладу можно купить, тоже хорошая новость
показати весь коментар
19.07.2022 14:52 Відповісти
да ну и х#й с ним.
показати весь коментар
19.07.2022 13:49 Відповісти
А мамаша его ****,наверно щасс доходы подсчитывает..
показати весь коментар
19.07.2022 13:50 Відповісти
И следующего вылупка на убой отправляет.
показати весь коментар
19.07.2022 14:08 Відповісти
Ладу калину купят.
показати весь коментар
19.07.2022 14:28 Відповісти
Да мамаша его в предвкушении руки потирает, вот вот и компенсация не за горами...
показати весь коментар
19.07.2022 15:02 Відповісти
А інший Лапін воює тут за Україну.
показати весь коментар
19.07.2022 13:51 Відповісти
Первая мысль - это же не генерал и даже не полковник. Но этот старлей служил на майорской должности, то есть он был способный и перспективный, лет через 5 при нынешней "текучести кадров" мог бы дорасти до полковника. На таких держится армия - и у нас, и у орков.
показати весь коментар
19.07.2022 13:54 Відповісти
В нормальной армии это не возможно. Должна быть выслуга лет.
показати весь коментар
19.07.2022 13:57 Відповісти
Как у Арестовича? Да? Он там кто уже, болтун болтылом- подполкан?
показати весь коментар
19.07.2022 13:59 Відповісти
Я служил еще в советской армии, так наш нач. штаба полка за два года вырос от капитана до подполковника. Тоже чувак лет 30. Его отправили учиться в какую-то военную академию, когда вернулся - быстро начал расти в званиях.
показати весь коментар
19.07.2022 14:05 Відповісти
Вы лукавите)
показати весь коментар
19.07.2022 14:10 Відповісти
Почитайте в Вики про карьерный рост Бориса Громова, это который командующий ОКСАВА.
За 19 лет от лейтенанта до генерала, замкомандарма.
В 43 ген.-полковник.
Все звания досрочно и никакая выслуга ему не помешала
показати весь коментар
19.07.2022 14:19 Відповісти
Это ненормально. Наличие Выслуги лет говорит о полученном опыте - это проверено на практике и заплачено кровью. Такие случаи бывают и ничего хорошего, как правило они не несут. У сралина лейтенанты становились генералами - итог известен...
показати весь коментар
19.07.2022 14:32 Відповісти
Ну так по морде видно - служака. Такой ради карьеры ни перед чем не остановится.
Жирного тунца завалили. Зело борзо и вери гуд.
показати весь коментар
19.07.2022 13:58 Відповісти
Ага... Лучший среди худших орков. Кабзон будет счастлив молодому талантливому ватнику.
показати весь коментар
19.07.2022 14:10 Відповісти
Який мерзеннопикий молодий вампір.
Взагалі, щось в кацапських іплах є нелюдське.
Давай, шурхай лдо пекла, гнидо. А мама купіт таратайку і будєт руліть.
показати весь коментар
19.07.2022 13:55 Відповісти
Йому було 25 років. Він ніс службу на майорській посаді оперативного чергового...
_________________________________________________________________________________
У 25 років майорська посада...
Зазвичай такі у 37 стають полковниками. Та й обличчя у пацана розумне, не кінчене, як у інших ординських дегенератів, особливо які з Бурятії.
Але став гарматним м'ясом у параноїка.
Земля тобі скловатою.
показати весь коментар
19.07.2022 13:59 Відповісти
мож с путенюгента начинал....
показати весь коментар
19.07.2022 16:27 Відповісти
Каждого утырка будете в новость выкладывать?
показати весь коментар
19.07.2022 14:05 Відповісти
Еще одна кацапская семейка прикупит себе Ладу, а свиноматке может хватит и на сапоги. ГИ ГИ
показати весь коментар
19.07.2022 14:05 Відповісти
Я не удивлюсь если в "хоромах" этого жмура где-то в Зажопинеске стоит условный "холодильник", украденный в Украине
показати весь коментар
19.07.2022 15:04 Відповісти
Ну а ви в Чите були? Нах#й так жити-то *****
Все правильно рашіст зробив -кетчупу поїв

показати весь коментар
19.07.2022 14:07 Відповісти
Удачный снимок, чувствуется рука мастера.
показати весь коментар
19.07.2022 14:27 Відповісти
У этого голубка с макияжем перебор.
показати весь коментар
19.07.2022 14:43 Відповісти
Дофига тысяч километров ехать, чтобы сдохнуть... Ай, молодець!
показати весь коментар
19.07.2022 15:03 Відповісти
Мамка с чУмоданом уже за деньгами бежит спотыкается, а папка Ниву Классику заказывает. Очередная ощасливенная семья орков.
показати весь коментар
19.07.2022 16:02 Відповісти
не могу наглядеться-- побольше и почаще..
показати весь коментар
19.07.2022 14:13 Відповісти
Очень жёсткое видео. Нет. Разлагающийся бурят готовится к отправке на родину. Там таких приняли уже тысячи, из-за этого местные жители не раз выступали против https://t.me/gruz_200_rus/2810
отправки военных на войну в Украину.
https://t.me/gruz_200_rus/3033
показати весь коментар
19.07.2022 14:26 Відповісти
Бурят? Как я рад!
показати весь коментар
19.07.2022 14:29 Відповісти
спасибо, поблевал
показати весь коментар
19.07.2022 15:48 Відповісти
СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
19.07.2022 14:16 Відповісти
Почему глядя на эти красивых молодых ребят гордость мам и пап мне становится приятно от того что эта нечисть дохнет в Украине!
показати весь коментар
19.07.2022 14:17 Відповісти
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
19.07.2022 14:18 Відповісти
поменяла баба свою личинку на унитаз из Украины ))
показати весь коментар
19.07.2022 14:23 Відповісти
Ми повинні дивитися на це сміття? Вже сам факт того,що ми дивимося на цю морду робить цій морді шану. Ставте вже якісь позначки,що це біомусор.
показати весь коментар
19.07.2022 14:23 Відповісти
Ще один лаптін здох.
показати весь коментар
19.07.2022 14:28 Відповісти
Може, це якийсь iдейний рашист?
показати весь коментар
19.07.2022 14:31 Відповісти
Здоров"я
показати весь коментар
19.07.2022 14:33 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
19.07.2022 15:00 Відповісти


https://www.reddit.com/r/liberta/comments/tqhh95/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B2%D1%81_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B0/

А тут еще и буковка "V" на рукаве просматривается:

показати весь коментар
19.07.2022 14:38 Відповісти
Не пойму а зачем оте веревки намотаны на правой груди? Шоб повеситься? Вообще-то это долго и муторно, лучше сойдет ремень. Да, я понимаю что это элемент декора. Но несет ли он какую-то смысловую нагрузку?
показати весь коментар
19.07.2022 16:45 Відповісти
Все, загуглил, это аксельбант швейных войск. Вопросов больше не имею
показати весь коментар
19.07.2022 16:46 Відповісти
нахер кому цiкава ця новина
показати весь коментар
19.07.2022 14:47 Відповісти
правильний кацап - знищенний кацап
показати весь коментар
19.07.2022 14:49 Відповісти
Раньше про генералов писали, теперь про летех, дальше про сержантов . Главное прапорщиков не трогайте.
показати весь коментар
19.07.2022 14:55 Відповісти
Прапорщики не вмирають - вони перетворюються на дерева (с).
показати весь коментар
19.07.2022 18:58 Відповісти
Сидел бы Тема лучше дома
Теперь за твой бурятский труп
Родне на "Ладу" гробовых дадут
показати весь коментар
19.07.2022 14:58 Відповісти
Я думаю Атрьом счаслив, что его отец будет ездить на автомобиле и у него не будут болеть ноги.
показати весь коментар
19.07.2022 16:51 Відповісти
https://starshinazapasa.livejournal.com/1455375.html Обожаю умных людей.

Но что я действительно ценю в людях, так это ум. Знакомьтесь. Поющий дальнобойщик Владимир Шилов. Гражданин Эстонии. Проживающий в городе Печоры Псковской области Российской Федерации. Отобранном, кстати, у Эстонии большевиками.
Владимир Шилов не только поет, возит грузы, но и занимается общественной деятельностью.
Например, Владимир в своем Вконтакте решил собрать деньги на квадрокоптеры. Для поддержки российской армии. В частности, для родной 76-й Псковской дивизии. Сильно потерявшей в квадрокоптерах под Гостомелем. Да и не только в квадрокоптерах. Да и не только в транспортниках «Ил-76», БМП-3, станциях спутниковой связи «Алрига», пунктах управления «Красуха» и пр, и пр. и пр. Да и вообще почти чуть не переставшей существовать.
"В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает. У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов" - сообщает своим слушателям Владимир и начинает сбор.
Псковичи идею поддержали. Денег собрали.
И Владимир поехал покупать дроны.
В Эстонию.
В майке «Я русский».

Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.
И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.
А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.
Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.
Еще раз. Медленно. Насладитесь каждым словом.
Мужик, переехав из загнивающего Евросоюза в процветающий город Печоры, поехал в страну НАТО покупать дроны для российской армии, ********* об этом на весь мир в своем вконтакте.
В майке «Я русский».
Спасибо тебе, Владимир!
Обожаю умных людей, говорю же.

А.Бабченко
показати весь коментар
19.07.2022 14:59 Відповісти
Очень интересно прочитать о том как большевики отобрали у Эстонии город Печора - дайте пожалуйста ссылку на источник, пользующийся доверием, а то Google выдаёт только российские.
показати весь коментар
19.07.2022 17:28 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 15:06 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 15:28 Відповісти
здоровья погибшему. Много кабаевских гурий ему в путенском раю...
показати весь коментар
19.07.2022 16:24 Відповісти
Видимо с успехами напряг, если уже уничтожение аж целого старшего лейтенанта потянуло на новость в топовом СМИ
показати весь коментар
19.07.2022 17:22 Відповісти
...а теперь повтори то же самое на молдавском, вася...
показати весь коментар
19.07.2022 22:45 Відповісти
Я аж лернулся, прочитав фамилию Лапин, думал Игорь)))

Орков фамилии указывали би мелким шрифтом
показати весь коментар
19.07.2022 23:38 Відповісти
И МОЛОДАЯ НЕ УЗНАЕТ КАКОЙ У ПАРНЯ БЫЛ КОНЕЦ --- ПО ПОЛЮ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ ..............
показати весь коментар
20.07.2022 19:02 Відповісти
 
 