Старший лейтенант армії РФ Лапін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині. ФОТО
Під час удару ЗСУ по командному пункту 20 мотострілецької дивізії з Волгограда, що був розташований на Херсонщині, був ліквідований, серед інших, старший лейтенант Артем Лапін.
Про це пише у фейсбуці Іраклі Комахідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.
Артем Лапін - уродженець Джитинського району Бурятії. Йому було 25 років. Він ніс службу на майорській посаді оперативного чергового Пункту управління штабу 20 мотострілецької дивізії.
Раніше було відомо про ліквідацію 9 липня 5 окупантів: трьох старших офіцерів, одного офіцера й одного контрактника.
Топ коментарі
+52 Константин К #519933
показати весь коментар19.07.2022 13:48
+24 Микола Чуприна
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+20 Aleksey NotBad
показати весь коментар19.07.2022 13:49
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За 19 лет от лейтенанта до генерала, замкомандарма.
В 43 ген.-полковник.
Все звания досрочно и никакая выслуга ему не помешала
Жирного тунца завалили. Зело борзо и вери гуд.
Взагалі, щось в кацапських іплах є нелюдське.
Давай, шурхай лдо пекла, гнидо. А мама купіт таратайку і будєт руліть.
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У 25 років майорська посада...
Зазвичай такі у 37 стають полковниками. Та й обличчя у пацана розумне, не кінчене, як у інших ординських дегенератів, особливо які з Бурятії.
Але став гарматним м'ясом у параноїка.
Земля тобі скловатою.
Все правильно рашіст зробив -кетчупу поїв
Нет.Разлагающийся бурят готовится к отправке на родину. Там таких приняли уже тысячи, из-за этого местные жители не раз выступали против https://t.me/gruz_200_rus/2810
отправки военных на войну в Украину.
https://t.me/gruz_200_rus/3033
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://www.reddit.com/r/liberta/comments/tqhh95/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B2%D1%81_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B0/
А тут еще и буковка "V" на рукаве просматривается:
Теперь за твой бурятский труп
Родне на "Ладу" гробовых дадут
Но что я действительно ценю в людях, так это ум. Знакомьтесь. Поющий дальнобойщик Владимир Шилов. Гражданин Эстонии. Проживающий в городе Печоры Псковской области Российской Федерации. Отобранном, кстати, у Эстонии большевиками.
Владимир Шилов не только поет, возит грузы, но и занимается общественной деятельностью.
Например, Владимир в своем Вконтакте решил собрать деньги на квадрокоптеры. Для поддержки российской армии. В частности, для родной 76-й Псковской дивизии. Сильно потерявшей в квадрокоптерах под Гостомелем. Да и не только в квадрокоптерах. Да и не только в транспортниках «Ил-76», БМП-3, станциях спутниковой связи «Алрига», пунктах управления «Красуха» и пр, и пр. и пр. Да и вообще почти чуть не переставшей существовать.
"В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает. У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов" - сообщает своим слушателям Владимир и начинает сбор.
Псковичи идею поддержали. Денег собрали.
И Владимир поехал покупать дроны.
В Эстонию.
В майке «Я русский».
Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.
И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.
А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.
Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.
Еще раз. Медленно. Насладитесь каждым словом.
Мужик, переехав из загнивающего Евросоюза в процветающий город Печоры, поехал в страну НАТО покупать дроны для российской армии, ********* об этом на весь мир в своем вконтакте.
В майке «Я русский».
Спасибо тебе, Владимир!
Обожаю умных людей, говорю же.
А.Бабченко
Орков фамилии указывали би мелким шрифтом