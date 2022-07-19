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Удар по центру Краматорська: ліквідовано пожежу у 5-поверхівці. 10 осіб постраждали, - ДСНС. ФОТО

19 липня о 12:55 у м. Краматорськ на Донеччині внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа балконів на третьому та четвертому поверхах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, о 13:15 пожежу балконів було локалізовано, а о 13:37 - ліквідовано.

"Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 19 осіб та 4 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Удар по центру Краматорська: ліквідовано пожежу у 5-поверхівці. 10 осіб постраждали, - ДСНС 01
Удар по центру Краматорська: ліквідовано пожежу у 5-поверхівці. 10 осіб постраждали, - ДСНС 02
Удар по центру Краматорська: ліквідовано пожежу у 5-поверхівці. 10 осіб постраждали, - ДСНС 03

Автор: 

армія рф (17509) Краматорськ (660) обстріл (28657) ДСНС (5121)


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центрісенький центр. Жодного обʼєкту, який хоча б в теорії можливо використовувати під військові потреби, крім житлових будинків, нема. Щільна забудова "хрущьовками".
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19.07.2022 15:22 Відповісти
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19.07.2022 15:25 Відповісти
 
 