Удар по центру Краматорська: ліквідовано пожежу у 5-поверхівці. 10 осіб постраждали, - ДСНС. ФОТО

19 липня о 12:55 у м. Краматорськ на Донеччині внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа балконів на третьому та четвертому поверхах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, о 13:15 пожежу балконів було локалізовано, а о 13:37 - ліквідовано.

"Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 19 осіб та 4 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

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