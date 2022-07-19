Жителька Київщини підірвалась на протипіхотній міні у лісі, - Нацполіція. ФОТО
Жителька села Мила Київської області у лісі підірвалась на протипіхотній міні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"18 липня 65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну. В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула", - повідомили у поліції.
За порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали досудове розслідування [ст. 438 ККУ]. Вибухотехніки обстежують прилеглі території.
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wittmann1980
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