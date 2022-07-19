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Новини Фото Війна
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Жителька Київщини підірвалась на протипіхотній міні у лісі, - Нацполіція. ФОТО

Жителька села Мила Київської області у лісі підірвалась на протипіхотній міні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Жителька Київщини підірвалась на протипіхотній міні у лісі, - Нацполіція 01

"18 липня 65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну. В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула", - повідомили у поліції.

Жителька Київщини підірвалась на протипіхотній міні у лісі, - Нацполіція 02

Також читайте: Внаслідок вибуху міни на пляжі Одещини загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення, - мерія

За порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали досудове розслідування [ст. 438 ККУ]. Вибухотехніки обстежують прилеглі території.

Автор: 

Київська область (4042) мінування (1218) Нацполіція (15198) смерть (6757)


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Это теперь на долгие годы такие случаи будут. С такой интенсивностью боёв, как были. А на Донбассе на десятки лет.
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19.07.2022 16:33 Відповісти
Ну, начнем с того, что ДСНС предупреждали: не ходите в лес...
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19.07.2022 17:09 Відповісти
На Киевщине столько леса что его физически не реально полностью разминировать. Люди еще 10 лет будут гибнуть
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19.07.2022 18:00 Відповісти
От вам чорниця і гриби! Краще не ходити і не збирати нічого
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19.07.2022 19:00 Відповісти
Люди! Берегите себя, сейчас не то время, чтобы ходить по лесам. Одумайтесь, стоит ли рисковать здоровьем и жизнью, ради прогулок по лесу, жизнь и здоровье - дороже всего!
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19.07.2022 19:31 Відповісти
 
 