Жителька Київщини підірвалась на протипіхотній міні у лісі, - Нацполіція. ФОТО

Жителька села Мила Київської області у лісі підірвалась на протипіхотній міні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"18 липня 65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну. В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула", - повідомили у поліції.

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За порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали досудове розслідування [ст. 438 ККУ]. Вибухотехніки обстежують прилеглі території.