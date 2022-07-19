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Глава Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс відвідав українських військових, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів. ФОТО

Начальник Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії генерал Патрік Сандерс відвідав українських військовослужбовців, які проходять підготовку у Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Глава Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс відвідав українських військових, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів 01

Генерал Сандерс спостерігав, як українські військові навчаються бойовим діям в міській забудлві. Серед інших навичок, яких українці навчаються за програмою базової підготовки, є поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польова майстерність, тактика патрулювання та право збройних конфліктів.

Глава Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс відвідав українських військових, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів 02

"Я був вражений мужністю, моральним і бойовим духом українських солдатів. Крім того, відданість і наполеглива праця інструкторів, а також швидкість, з якою вони провели навчання, надзвичайно вражають. Ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб збільшити амбіції та темп навчання, щоб максимально збільшити підтримку України", зазначив Сандерс.

Глава Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс відвідав українських військових, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Генштабу Британії Сандерс закличе запобігти Третій світовій: "Це наш момент 1937 року"

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання до 10 тисяч українців. Навчання проводиться на об’єктах по всій Великій Британії понад 1000 інструкторами з 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

Глава Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс відвідав українських військових, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів 04

Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство Сполученого Королівства у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни.

Дивіться: Міноборони Британії показало відео з тренувань українських військових. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5608) ЗСУ (7579) Сандерс Патрік (7)


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Топ коментарі
+23
По лицю зразу видно, Сандерс загартований військовий.
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19.07.2022 21:51
+18
Нитипичный такой генерал, ни тебе мидальки 60 лет ВС СССР, ни нагрудного знака "Почетный донор республики Тува" ни значка ГТО на груди у него, шойга и герасимов в недоумении
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19.07.2022 22:32
+17
Дякуємо!
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19.07.2022 21:54
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Які ж вони красені!
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19.07.2022 21:49 Відповісти
По лицю зразу видно, Сандерс загартований військовий.
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19.07.2022 21:51 Відповісти
Дякуємо!
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19.07.2022 21:54 Відповісти
волчары
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19.07.2022 22:01 Відповісти
Проходять курси демілітаризації
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19.07.2022 22:13 Відповісти
Британский спецназ "SAS"...считается самым крутым в Мире...морские котики USA кажуть шо слабші за бритів... ..
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19.07.2022 22:16 Відповісти
наші крутіші, бо щей поліглоти
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19.07.2022 22:34 Відповісти
Боже бережи королеву.
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19.07.2022 22:25 Відповісти
Пентагон требует отчет по поставкам вооружений и финансовых средств...
ZeКодломойских берут за кадык...
Каже Юрий Швец...
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19.07.2022 22:28 Відповісти
Нитипичный такой генерал, ни тебе мидальки 60 лет ВС СССР, ни нагрудного знака "Почетный донор республики Тува" ни значка ГТО на груди у него, шойга и герасимов в недоумении
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19.07.2022 22:32 Відповісти
Так он же не штурмовал картонный Рейхстаг, за что медальки-то?
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20.07.2022 06:12 Відповісти
Той випадок, коли життєво важливі для держави процеси йдуть не "завдяки", а "всупереч" діючій так званій "владі".
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19.07.2022 23:43 Відповісти
 
 