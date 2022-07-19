Глава Генштабу ЗС Великої Британії Сандерс відвідав українських військових, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів. ФОТО
Начальник Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії генерал Патрік Сандерс відвідав українських військовослужбовців, які проходять підготовку у Британії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Генерал Сандерс спостерігав, як українські військові навчаються бойовим діям в міській забудлві. Серед інших навичок, яких українці навчаються за програмою базової підготовки, є поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польова майстерність, тактика патрулювання та право збройних конфліктів.
"Я був вражений мужністю, моральним і бойовим духом українських солдатів. Крім того, відданість і наполеглива праця інструкторів, а також швидкість, з якою вони провели навчання, надзвичайно вражають. Ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб збільшити амбіції та темп навчання, щоб максимально збільшити підтримку України", зазначив Сандерс.
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання до 10 тисяч українців. Навчання проводиться на об’єктах по всій Великій Британії понад 1000 інструкторами з 11-ї бригади сприяння силам безпеки.
Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у рамках операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців. Нова програма спиратиметься на цей успіх і продемонструє незмінне лідерство Сполученого Королівства у відповіді на військові вимоги України з розвитком війни.
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