Наслідки обстрілу російськими ракетами "калібр" села в Одеській області. ФОТОрепортаж

Ввечері 19 липня російські окупанти нанесли ракетний удар по селу в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він зазначив: "Ворог атакує ракетами: "калібри" як елемент нищення та тиску. московія продовжує використовувати в Україні елементи "сирійського" сценарію. 7 ракетних пусків. 6 постраждалих, серед них - дитина. Поранені, але нескорені одесити: я пишаюся нашою нацією. І не забувайте дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває оновлення силової вертикалі держави. Сьогодні призначив декількох нових очільників обласних управлінь СБУ, - Зеленський. ВIДЕО





