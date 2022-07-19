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Наслідки обстрілу російськими ракетами "калібр" села в Одеській області. ФОТОрепортаж
Ввечері 19 липня російські окупанти нанесли ракетний удар по селу в Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Він зазначив: "Ворог атакує ракетами: "калібри" як елемент нищення та тиску. московія продовжує використовувати в Україні елементи "сирійського" сценарію. 7 ракетних пусків. 6 постраждалих, серед них - дитина. Поранені, але нескорені одесити: я пишаюся нашою нацією. І не забувайте дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги".
Топ коментарі
+22 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар19.07.2022 23:36
+15 Dmytro Shevchenko #525989
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+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар19.07.2022 23:52
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Села!!!
Один вопрос - ***** шмалять многомиллионными калибрами по какому то там селу...?!?!
они, что, на самом деле такие дебилы как про них говорят?
5 месяцев их возят носами по дерьму, а они все те же кретины что и в начале. дефицит йода, что ли?
даже у йододефицитных есть хоть какая то логика и последовательность.
а у этих ее нет.
Внаслідок цього загорілося сміття та старий склад. Про це https://www.facebook.com/100068947638352/posts/pfbid0qtBnGSxqwqoLSMp5Wga4uFQspfYUH6sJpHt5fJTT1TY1dU242GJ7EkJZAqPUxCPbl/ повідомили в пресслужбі Одеської районної військової адміністрації.
Вибух в Одесі пролунав о 22:20. Пожежу ліквідували, поранених немає.
їхня зброя, а значить всюди. Жодні санкції не нанесуть такої шкоди рашці, яку вони наносять нам, бо у нас гинуть і калічаться люди, знищується інфраструктура вся, а у них просто падає економіка і рівень життя. Без західної потужної і високоточної зброї нам не звільнити власні, а тим більше не вижити. Пора Заходу вже скасовувати візи, громадянства тупо всім кацапам, забороняти в'їзд в свої країни, арештовувати все майно їх бізнесменів. Хотілось би так, але в Україні влада робить все навпаки, роздає громадянства, захищає абрамовича і фрідмана від санкцій, не кажучи вже про те, скільки кацапів у нас отримали паспорти до цього. Зеленський як Яник хотів балансувати, але зараз вже не вийде. Пора вже йому визначитися, а не відмовчуватися і вирішувати виключно власні інтереси.