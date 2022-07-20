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У порту Рені вибухнула цистерна з паливом - загинула одна людина, - ДСНС. ФОТО

Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано з 95% опіків тіла внаслідок пожежі після вибуху трьох розгерметизованих автоцистерн бензовозу у морському порту Рені (Одеська область) ввечері 19 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  ДСНС Одеської області.

"Сьогодні о 21:23 надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу (вибух) на території морського торговельного порту в місті Рені Ізмаїльського району… На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка. Унаслідок пожежі дістав опіків працівник порту 1978 р. н., який каретою ШМД у важкому стані, з 95% опіків тіла, госпіталізований до реанімаційного відділення до Ренійської лікарні", - йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією рятувальників, сталося займання трьох автоцистерн із паливо-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежу було локалізовано і о 22:48 ліквідовано на площі 600 м кв.

Від ДСНС залучали п'ять одиниць техніки та 25 рятувальників.

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У порту Рені вибухнула цистерна з паливом - загинула одна людина, - ДСНС 01
У порту Рені вибухнула цистерна з паливом - загинула одна людина, - ДСНС 02
У порту Рені вибухнула цистерна з паливом - загинула одна людина, - ДСНС 03

Автор: 

Одеська область (3236) пожежа (4340) паливо (893) ДСНС (5121) Рені (33)


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20.07.2022 01:22 Відповісти
ДРГ
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20.07.2022 01:27 Відповісти
95 % опіків...Господи,змилуйся над цим бідолахою.Це той випадок,коли живий заздрить мертвим.
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20.07.2022 01:30 Відповісти
Вато кацапи
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20.07.2022 06:56 Відповісти
Скоріш за все диверсія! Там вати хоч греблю гати...
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20.07.2022 08:11 Відповісти
 
 