Росіяни обстріляли із "Градів" житловий квартал у Нікополі, є загиблі та поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли із "Градів" житловий квартал у Нікополі, випустили понад 30 реактивних снарядів.
Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.
Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів"", - написав Резніченко.
Повідомляється, що обстрілом вщент зруйновано 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджено.
Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.
Будь ласка, зачекайте...
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третьи сутки нет покоя Никополю из-за обстрелов с Энергодара...
Бо якщо з Енергодара, то це факт грубішого тероризму. Хоча... про що я.
Пока не начнется наступление на Мелитополь и Херсон.
Хоть в связи с войной у тёти Розы сейчас и нет особой симпатии к россиянам, но всё же, хочется пожелать, чтобы в семье каждого ушедшего воевать в Украину россиянина, появился новый автомобиль "Лада"!