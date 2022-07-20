Росіяни обстріляли із "Градів" житловий квартал у Нікополі, є загиблі та поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли із "Градів" житловий квартал у Нікополі, випустили понад 30 реактивних снарядів.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.



Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів"", - написав Резніченко.



Повідомляється, що обстрілом вщент зруйновано 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджено.



Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

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