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Росіяни обстріляли із "Градів" житловий квартал у Нікополі, є загиблі та поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли із "Градів" житловий квартал у Нікополі, випустили понад 30 реактивних снарядів.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.

Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів"", - написав Резніченко.

Повідомляється, що обстрілом вщент зруйновано 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджено.

Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

Також читайте: Рашисти двічі обстрілювали Дніпропетровщину, обійшлося без жертв, - ОВА

Росіяни обстріляли із Градів житловий квартал у Нікополі, є загиблі та поранені, - Резніченко 01

Росіяни обстріляли із Градів житловий квартал у Нікополі, є загиблі та поранені, - Резніченко 02

Росіяни обстріляли із Градів житловий квартал у Нікополі, є загиблі та поранені, - Резніченко 03

Автор: 

обстріл (28672) ГРАД (146) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1204) Дніпропетровська область (3769)


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андоны драные !!!
третьи сутки нет покоя Никополю из-за обстрелов с Энергодара...
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20.07.2022 08:08 Відповісти
Енергодар, чи Кам'янка Дніпровська?
Бо якщо з Енергодара, то це факт грубішого тероризму. Хоча... про що я.
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20.07.2022 08:12 Відповісти
Не грубейший,а обычный терроризм,если тебе так легче.потому что стреляют с Водяного.
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20.07.2022 09:22 Відповісти
И не будет в ближайшее время.Зеленодольск обстреливают каждый день в течение трёх месяцев.
Пока не начнется наступление на Мелитополь и Херсон.
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20.07.2022 09:20 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА@Anakoyher

Хоть в связи с войной у тёти Розы сейчас и нет особой симпатии к россиянам, но всё же, хочется пожелать, чтобы в семье каждого ушедшего воевать в Украину россиянина, появился новый автомобиль "Лада"!
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20.07.2022 08:34 Відповісти
купленный нежными и любящими родаками на гробовые по сыначке !!!
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20.07.2022 10:23 Відповісти
 
 