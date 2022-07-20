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Вночі росіяни обстріляли Білогорівку, в Сєверодонецьку значні проблеми з водою, - Гайдай. ФОТОрепортаж

19 липня увечері окупанти застосували реактивну артилерію. Після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ "Град" били по Білогорівці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме - кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції", - йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначає, що окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор у населених пунктах, розташованих на підступав до цього міста.

На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометні обстріли, проведено дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної.

"Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з "Градів", і навіть застосовували авіацію.

Зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати", - зазначив очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомо, скільки людей загинуло на Луганщині, обстріли окупантами були дуже щільні, - Гайдай

Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах.

"Росіяни обіцяли швидкоруч відновити об’єкти критичної інфраструктури. Газопостачання – усього за тиждень. А на справі в них значні труднощі не те що з ремонтом – із підвезенням. Не тільки питної, а й технічної води.

Навіть коли Сєверодонецьк залишився без електропостачання, ми користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. Ми допомагали людям щосили. В росіяни – тільки обіцянки на камеру. Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки "планують налагодити" підвіз", - наголосив Гайдай.

Вночі росіяни обстріляли Білогорівку, в Сєверодонецьку значні проблеми з водою, - Гайдай 01

Вночі росіяни обстріляли Білогорівку, в Сєверодонецьку значні проблеми з водою, - Гайдай 02

Вночі росіяни обстріляли Білогорівку, в Сєверодонецьку значні проблеми з водою, - Гайдай 03

Вночі росіяни обстріляли Білогорівку, в Сєверодонецьку значні проблеми з водою, - Гайдай 04

Вночі росіяни обстріляли Білогорівку, в Сєверодонецьку значні проблеми з водою, - Гайдай 05

Вночі росіяни обстріляли Білогорівку, в Сєверодонецьку значні проблеми з водою, - Гайдай 06

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Это не те самые люди , которые радовались освободителям ?
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20.07.2022 08:52 Відповісти
люди готовы терпеть и ждать..., ведь они теперь "свободны"..., мало того, они готовы умирать за оккупантов, стать обыкновенной тупой скотиной, которую гонят на убой, только ради того, чтобы..., а вот чего? неужели, только ради чужого батога и сапога...
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20.07.2022 09:04 Відповісти
даже если все с землей сравняют вату не вылечить есть даже видео видео где Лисичанск или Северодонецк пенсы говорят что это всу их стреляет а не орки не верят что освободители могут такое
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20.07.2022 09:17 Відповісти
Якщо це (Сєвєродонєцк-московська назва) то переклаається як - Північнодонецьк. Якщо це назва від річки, то це Сіверськодонецьк. Чи нам і далі (какая разніца)???
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20.07.2022 10:29 Відповісти
Немає хліба?Немає води?Немає електрики?Що ще?Газу?Да і хєр з ними тими ЖДУНАМИ.У них був час виїхати.Коли вже ДЕРЖАВА перестане топтатись по "граблях" ?Знову будете розповідати про "нашіх людєй в окупаціі". Турбуватись треба про тих ХТО не встиг виїхати а не про тих хто не хотів, та тих хто виїхав в Україну а не в ЛУГАНДОН.У нас все навпаки - турбуються про ЛУГАНДОНЦІВ ,які воюють проти нас а своїх ********.
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20.07.2022 11:01 Відповісти
 
 