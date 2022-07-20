Протягом доби на Миколаївщині зафіксовано дві пожежі, що виникли через ворожі обстріли, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа на території Галицинівського лісового урочища, в результаті ракетного удару сталося часткове руйнування восьми приватних житлових будинків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі ДСНС України.
Так, через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа на території Галицинівського лісового урочища. Пожежу на площі 7 га загасили вогнеборці Галицинівського загону місцевої пожежної охорони, взводу державного воєнізованого пожежно-рятувального загону та лісники.
Цього ж дня зранку внаслідок ракетного удару сталось часткове руйнування восьми приватних житлових будинків. Для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим залучались пожежно-рятувальні відділення ДСНС. З-під завалів врятовані двоє людей.
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