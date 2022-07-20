Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Російські терористичні війська з території РФ обстрілюють українське прикордоння із застосуванням авіації, ствольної та реактивної артилерії і мінометів, найбільше ударів завдається наразі по території Сумської та Чернігівської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора, 19 липня, окупанти з території Росії обстрілювали українське прикордоння із застосуванням авіації, ствольної та реактивної артилерії і мінометів. Під ворожим вогнем опинилася Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Шалигінська, Есманьська, Новослобідська громади Сумщини та Семенівська і Новгород-Сіверська громади на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вранці з російського населеного пункту Волфіно ворог обстріляв територію Білопільської громади з мінометів, 15 приходів. Пізніше з російських населених пунктів Політотдельске і Волфіно по цій же громаді противник застосував РСЗВ "Град" та 120-мм міномети, 10 і 12 приходів відповідно. Пообіді та ввечері окупанти ще двічі обстріляли територію громади з мінометів, у двох випадках нараховано біля трьох десятків приходів.

Також зранку 19 липня зафіксовано масований обстріл Семенівської громади. Близько 100 артилерійських снарядів упродовж години розірвалося на українській території, вогонь ворог вів із російського села Ломаківка.

Крім того, ворожий літак здійснив 4 пуски ракет в напрямку одного з населених пунктів Миколаївської громади. Є інформація, що внаслідок цього обстрілу поранено двох цивільних осіб.

У пресслужбі також повідомили, що Новослобідська громада зазнала обстрілів двічі, зафіксовано 9 вибухів зі ствольної артилерії. По Есманьській громаді ворог тричі цілив із САУ, зафіксовано 25 вибухів. Новгород-Сіверську громаду, що на Чернігівщині російська армія обстрілювала ствольною артилерією та РСЗВ тричі за добу, зафіксовано близько пів сотні вибухів.

Обстріли прикордоння тривають. Уже сьогодні, 20 липня, зранку росіяни обстріляли Шалигінську громаду, на українській території розірвалося 8 мін 120 мм калібру.

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