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Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Російські терористичні війська з території РФ обстрілюють українське прикордоння із застосуванням авіації, ствольної та реактивної артилерії і мінометів, найбільше ударів завдається наразі по території Сумської та Чернігівської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора, 19 липня, окупанти з території Росії обстрілювали українське прикордоння із застосуванням авіації, ствольної та реактивної артилерії і мінометів. Під ворожим вогнем опинилася Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Шалигінська, Есманьська, Новослобідська громади Сумщини та Семенівська і Новгород-Сіверська громади на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вранці з російського населеного пункту Волфіно ворог обстріляв територію Білопільської громади з мінометів, 15 приходів. Пізніше з російських населених пунктів Політотдельске і Волфіно по цій же громаді противник застосував РСЗВ "Град" та 120-мм міномети, 10 і 12 приходів відповідно. Пообіді та ввечері окупанти ще двічі обстріляли територію громади з мінометів, у двох випадках нараховано біля трьох десятків приходів.

Також зранку 19 липня зафіксовано масований обстріл Семенівської громади. Близько 100 артилерійських снарядів упродовж години розірвалося на українській території, вогонь ворог вів із російського села Ломаківка.

Крім того, ворожий літак здійснив 4 пуски ракет в напрямку одного з населених пунктів Миколаївської громади. Є інформація, що внаслідок цього обстрілу поранено двох цивільних осіб.

У пресслужбі також повідомили, що Новослобідська громада зазнала обстрілів двічі, зафіксовано 9 вибухів зі ствольної артилерії. По Есманьській громаді ворог тричі цілив із САУ, зафіксовано 25 вибухів. Новгород-Сіверську громаду, що на Чернігівщині російська армія обстрілювала ствольною артилерією та РСЗВ тричі за добу, зафіксовано близько пів сотні вибухів.

Обстріли прикордоння тривають. Уже сьогодні, 20 липня, зранку росіяни обстріляли Шалигінську громаду, на українській території розірвалося 8 мін 120 мм калібру.

Читайте: Війська РФ все частіше обстрілюють прикордоння Сумщини, - ДПСУ

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - Держприкордонслужба 01

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - Держприкордонслужба 02

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - Держприкордонслужба 03

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - Держприкордонслужба 04

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - Держприкордонслужба 05

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774) обстріл (28672) Сумська область (3718) Чернігівщина (1584)


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господи..ну якщо нам не можна довбанути у відповідь..де ж та кара небесна...багато не треба - просто всі стихійні явища їм одночасно...
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20.07.2022 11:50 Відповісти
розум іх покинув -- з головою не дружат
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20.07.2022 12:15 Відповісти
Знов "нужно просто перестать стрелять!" от зезидента?!
Агов! Зезидент! Путін напав ще 2014! У 2022 пішла ескалація по максиму!
Злякався ще одного Чорнобиля? Так наслідки менші! Чорнобиль на 300+ років,а наслідки тактичного лише на 30!
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20.07.2022 12:46 Відповісти
Где наши Фау , они простые как пять копеек и дешёвые в производстве , . Их можно собирать в каждом дворе и забрасывать Оркам , радиус 300 км . И не благодарите.
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20.07.2022 12:56 Відповісти
 
 