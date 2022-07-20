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Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор. ФОТОрепортаж

У Донецькій області минулої доби російські загарбники обстріляли 15 населених пунктів, є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"Росіяни вдарили по 15 населених пунктах – містах Курахове, Авдіївка, Торецьк, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Соледар, Гірник, Костянтинівка, Залізне, смт Південне, селах Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка.

Ворог застосував проти цивільних ракети Р-37, ЗРК "С-300", реактивні системи "Град" і "Торнадо-С", артилерійські установки.

Руйнувань зазнали 36 житлових будинків, з них 16 – багатоквартирні, школа, бібліотека, школа мистецтв, фермерське господарство, підприємства тощо.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За минулу добу від ворожих обстрілів на Донеччині загинули п'ятеро мирних жителів, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 01

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 02

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 03

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 04

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 05

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 06

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 07

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 08

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 09

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 10

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 11

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 12

Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор 13

Автор: 

обстріл (28672) Нацполіція (15202) Донецька область (8568)


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кацапи - пдри
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20.07.2022 13:19 Відповісти
 
 