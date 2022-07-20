Минулої доби поліція зафіксувала 26 влучань російських снарядів на Донеччині, усі - в житловий сектор. ФОТОрепортаж

У Донецькій області минулої доби російські загарбники обстріляли 15 населених пунктів, є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

"Росіяни вдарили по 15 населених пунктах – містах Курахове, Авдіївка, Торецьк, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Соледар, Гірник, Костянтинівка, Залізне, смт Південне, селах Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка.

Ворог застосував проти цивільних ракети Р-37, ЗРК "С-300", реактивні системи "Град" і "Торнадо-С", артилерійські установки.

Руйнувань зазнали 36 житлових будинків, з них 16 – багатоквартирні, школа, бібліотека, школа мистецтв, фермерське господарство, підприємства тощо.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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