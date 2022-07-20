Фонд Веселого покаже картину Гроха "Русскій воєнний корабль…" у Європі та Канаді. ФОТОрепортаж

Картина допоможе представникам української діаспори та благодійним фондам збирати кошти на ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час тематичної виставки в Дрогобичі розповів голова Фонду родини Веселого Андрій Веселий. Фонд придбав картину та марку з кораблем на благодійному аукціоні у Львові в межах проєкту "1000 автомобілів свободи".

За ці кошти доставлені два автомобілі швидкої допомоги для українських військових. Одразу після виставки вони відправляться на передову", – розказує Андрій Веселий.

Під час артвистави в Дрогобичі також відбувся благодійний концерт репера "Хас". На ньому вдалося зібрати гроші на технічне обслуговування авто.

Картина "Русскій воєнний корабль…" Бориса Гроха також невдовзі покине Дрогобич. Незабаром її зможуть побачити жителі різних куточків світу.

"Ця картина вже стала одним із символів цієї війни та нашої майбутньої перемоги. Вона вже неодноразово допомогла нашим захисникам і продовжить це робити. Благодійні фонди та наші діаспоряни в Канаді та європейських країнах влаштують серію тематичних експозицій, на яких подивитись на оригінал картини та задонатити ЗСУ зможуть усі бажаючі", – розповідає Андрій Веселий.

Картина "Руський воєнний корабль…" Бориса Гроха стала основою для відомої марки Укрпошти. На ній зображений флагман чорноморського російського флоту крейсер "Москва", який пішов на дно 14 квітня, уражений українською ракетою. Тільки за перший день продажу вдалося реалізувати понад 800 тисяч таких марок.

БО "Благодійний фонд Родини Веселого" створено Андрієм Веселим у 2013 році. Зокрема, для допомоги військовослужбовцям та родинам захисників, які загинули. Після початку повномасштабного вторгнення росії Фонд створив логістичний хаб у Дрогобичі, де опікується гуманітарною допомогою для переселенців, матеріальною допомогою для військових частин, передає засоби індивідуального захисту і транспорт на передову.















