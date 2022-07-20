Глави МЗС Чехії та Австрії Ліпавський і Шалленберг прибули до Києва. ВІДЕО+ФОТО

До Києва приїхали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліпавський повідомив про свій візит у Twitter, опублікувавши відео з вокзалу.

"Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства", - написав він, зазначивши, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.

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"Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", - повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

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