Глави МЗС Чехії та Австрії Ліпавський і Шалленберг прибули до Києва. ВІДЕО+ФОТО
До Києва приїхали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ліпавський повідомив про свій візит у Twitter, опублікувавши відео з вокзалу.
"Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства", - написав він, зазначивши, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.
"Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", - повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.
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