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Глави МЗС Чехії та Австрії Ліпавський і Шалленберг прибули до Києва. ВІДЕО+ФОТО

До Києва приїхали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та глава МЗС Австрії Александр Шалленберг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліпавський повідомив про свій візит у Twitter, опублікувавши відео з вокзалу.

"Приїхав до Києва. Їдемо разом з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Вперше за тривалий час знову побачив наших колег з українського посольства", - написав він, зазначивши, що має низку запланованих зустрічей з українськими посадовцями.

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"Радий знову нарешті повернутися до України з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Вкрай прикро бачити, що брутальна агресивна війна РФ робить з цією чудовою країною і її народом. Ми продовжимо підтримувати Україну", - повідомив у своєму Twitter Александр Шалленберг.

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Глави МЗС Чехії та Австрії Ліпавський і Шалленберг прибули до Києва 01

Глави МЗС Чехії та Австрії Ліпавський і Шалленберг прибули до Києва 02

Автор: 

Австрія (967) візит (1591) Київ (19530) Чехія (1622) Шалленберг Александер (61) Ліпавський Ян (108)


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Спочатку звозити в Ірпінь чи Бучу, потім - розмовляти.
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20.07.2022 13:34 Відповісти
по фото гостомель
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20.07.2022 17:49 Відповісти
Вже звозили. Гостомель - теж нормально.
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20.07.2022 17:51 Відповісти
Глави МЗС Чехії та Австрії Ліпавський і Шалленберг прибули до Києва.- мало не Шелленберг як бригаденфюрер СС а за сумісництвом голова зовнішньої розвідки/прошу не путати із абвером
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20.07.2022 17:47 Відповісти
Ну Чехии понятно а австрияка что тут забыл?За 5 месяцев войны ломанного гроша не дали..
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20.07.2022 17:48 Відповісти
 
 