Загинув воїн 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Юрій Таран. ФОТО

72 бригада Чорних Запорожців втратила одного з кращих. Юрій Таран, молодий офіцер, командир, Герой та вмотивований боєць віддав своє життя за нашу спільну Перемогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"Життя як п'єса в театрі: важливо не те, скільки вона триває, а наскільки добре зібрана". Це була одна з останніх публікацій Юрія у Фейсбук. І ти, брате, свою п‘єсу зіграв якнайкраще", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, шлях до Українського війська Юрій торував через вступ у Тульчинський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. У 2018 році з відзнакою закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, факультет бойового застосування військ.

Офіцера-піхотинця призначили командиром механізованого взводу у 72-гу окрему механізовану Білоцерківську бригаду імені Чорних Запорожців і в складі підрозділу він був скерований на виконання завдання у Луганську область, де у лютому 2019 року у 22-річному віці очолив роту.

Юрій Таран боронив державну цілісність на Світлодарській дузі, під Попасною, у Золотому, Верхньоторецькому.

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"А після масштабного вторгнення захищав Київщину. Бійці його підрозділу зупинили прорив противника на Броварському напрямку, знищили при цьому три танки та пятнадцять одиниць бойових машин піхоти, затрофеіли три БМП. Його підрозділ на чолі із Юрієм гнав ворога до кордону і на Харківщині, звільнивши низку населених пунктів. Підрозділ Юрія продовжив виконанувати завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служінням Українському народу Указом Президента України № 472/2022 від 6 липня 2022 року капітана Тарана Юрія Олександровича нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня", - зазначається на сторінці бригади.