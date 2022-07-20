Батько тримає за руку вбитого росіянами 13-річного сина в Харкові. ФОТО ДНЯ

У Харкові батько понад дві години читав молитви над тілом підлітка, який загинув на автобусній зупинці, коли росіяни вдарили по місту "Ураганами".

Відповідне фото зробив журналіст Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вранці 20 липня росіяни нанесли ракетами "Ураган" удар по району Салтівка в Харкові. Загинули троє людей, які чекали громадський транспорт на зупинці - зокрема, 13-річний підліток. Його 15-річна сестра поранена, також поранення дістала 72-річна жінка.

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