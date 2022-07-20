ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі. ФОТОрепортаж

Сили спецоперацій отримали особисті дані російських військових, які причетні до злочинів проти цивільних українців у Бучі та надали їх Центру національного спротиву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Це фотографії, копії паспортів, службових посвідчень, фінансових документів, військових посвідчень, свідоцтв про народження, техпаспортів на машини. Всі ці документи належать російським військовим 83 окремої десантно-штурмової бригади та їхнім рідним. Це військова частина, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ.

"Нещодавно на адресу Центру національного спротиву був надісланий цілий масив даних про військових з цієї частини. Разом з іншими підрозділами ця бригада брала участь в наступі на Київську область в лютому 2022 року і встигла "засвітитися" в Бучі. Тепер ЦНС має в своєму розпорядженні різні матеріали – фотографії, паспорти, службові посвідчення, адреси та фото місць проживання, фінансові документи. При чому не лише самих військових, а й членів їхніх сімей. Також є і багато службової інформації, як-от накази, інструкції, списки особового складу, відомості тощо", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що перевірку достовірності надісланих даних вже проведено.





"Є фото особового складу, їх дуже багато. При чому не лише для документів, а, наприклад, для стенда, на який дуже хотів потрапити командир 2-ї гаубичної артилерійської батареї гаубичного артилерійського дивізіону гвардії капітан Хрюнов Валерій Валерійович", - зазначають в Центрі національного спротиву.

Також вдалося отримати копії списків російських контрактників з адресами їх проживання, списки всіх офіцерів частини з посадами та номерами телефонів тощо.

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