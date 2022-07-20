УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11605 відвідувачів онлайн
Новини Фото Російська агресія
14 815 41

ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі. ФОТОрепортаж

Сили спецоперацій отримали особисті дані російських військових, які причетні до злочинів проти цивільних українців у Бучі та надали їх Центру національного спротиву.

Про це інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Це фотографії, копії паспортів, службових посвідчень, фінансових документів, військових посвідчень, свідоцтв про народження, техпаспортів на машини. Всі ці документи належать російським військовим 83 окремої десантно-штурмової бригади та їхнім рідним. Це військова частина, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ.

"Нещодавно на адресу Центру національного спротиву був надісланий цілий масив даних про військових з цієї частини. Разом з іншими підрозділами ця бригада брала участь в наступі на Київську область в лютому 2022 року і встигла "засвітитися" в Бучі. Тепер ЦНС має в своєму розпорядженні різні матеріали – фотографії, паспорти, службові посвідчення, адреси та фото місць проживання, фінансові документи. При чому не лише самих військових, а й членів їхніх сімей. Також є і багато службової інформації, як-от накази, інструкції, списки особового складу, відомості тощо", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готова ув'язнити російських воєнних злочинців, - віцеміністр юстиції Вось

Відомо, що перевірку достовірності надісланих даних вже проведено.

"Є фото особового складу, їх дуже багато. При чому не лише для документів, а, наприклад, для стенда, на який дуже хотів потрапити командир 2-ї гаубичної артилерійської батареї гаубичного артилерійського дивізіону гвардії капітан Хрюнов Валерій Валерійович", - зазначають в Центрі національного спротиву.

Також вдалося отримати копії списків російських контрактників з адресами їх проживання, списки всіх офіцерів частини з посадами та номерами телефонів тощо.

Також читайте: Відсторонення генпрокурора не має вплинути на розслідування воєнних злочинів РФ, - Маасікас

ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 01
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 02
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 03
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 04
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 05
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 06
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 07
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 08
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 09
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 10
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 11
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 12
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 13
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 14
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 15
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 16
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 17
ССО отримали особисті дані та місця прописки російських десантників, які чинили звірства в Бучі 18

армія рф (17516) Буча (542) воєнні злочини (1862)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
США передадут Украине четыре системы HIMARS, - министр обороны США Ллойд Остин.

Это означает, что у нас будет 16 систем HIMARS
показати весь коментар
20.07.2022 15:28
+12
ССО молодці. Але, що далі?
показати весь коментар
20.07.2022 15:27
+11
Patron @PatronDsns
I'm a Birthday boy today. Three happy years I wish I'll be alive in the day when one stupid dictator will die. Or two. Long life I have to live #Patron #dogsoftwitter #sapperdogpatron

показати весь коментар
20.07.2022 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ССО молодці. Але, що далі?
показати весь коментар
20.07.2022 15:27 Відповісти
Треба наймати кілерів за донати українців. Звісно, не для аби кого, а для тих покидьків, які вчинили масові злочини: розстріл цивільних, зґвалтування та інше.
показати весь коментар
20.07.2022 15:32 Відповісти
Для этого спецслужбы в стране есть - устраивать разным мотороллам покатушки в лифте. Главное - политическая воля и приказ на устранение тварей.
показати весь коментар
20.07.2022 15:49 Відповісти
Нуууууу........ Думаю шо всяким хрюнам ***** придёт. Или не??))
показати весь коментар
20.07.2022 15:34 Відповісти
А далі це все потрібно максимально поширити, щоб уйобки знали, що за ними прийдуть. Можна ще додати посилання на нещасні випадки з моторилом та захарченком. Але їх охороняли. А цих ********** охороняти хто буде?
показати весь коментар
20.07.2022 15:47 Відповісти
а як сам ввавжаєш?
показати весь коментар
20.07.2022 16:35 Відповісти
а далі жесть
показати весь коментар
20.07.2022 16:44 Відповісти
а далі - нічого. може колись, через десятки років, буде якийсь судовий процес, подібний Нюрнберзькому. але зараз це дуже сумнівно.
показати весь коментар
20.07.2022 17:58 Відповісти
повісить усих
показати весь коментар
20.07.2022 15:28 Відповісти
США передадут Украине четыре системы HIMARS, - министр обороны США Ллойд Остин.

Это означает, что у нас будет 16 систем HIMARS
показати весь коментар
20.07.2022 15:28 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 15:40 Відповісти
Да что они так цедят - по 4 шт?
показати весь коментар
20.07.2022 15:50 Відповісти
так "просять" єрмаки та арахамії та інша зелена шобла.....
показати весь коментар
20.07.2022 16:07 Відповісти
вони кончені усі
показати весь коментар
20.07.2022 15:29 Відповісти
сталіна на них нема
показати весь коментар
20.07.2022 15:30 Відповісти
А тепер можна до них і в гості з візитом у відповідь!
показати весь коментар
20.07.2022 15:29 Відповісти
Ломанувся кацосервер типу дії.
показати весь коментар
20.07.2022 15:31 Відповісти
Patron @PatronDsns
I'm a Birthday boy today. Three happy years I wish I'll be alive in the day when one stupid dictator will die. Or two. Long life I have to live #Patron #dogsoftwitter #sapperdogpatron

показати весь коментар
20.07.2022 15:33 Відповісти
Сейчас пойдут поголовные инфаркты.
показати весь коментар
20.07.2022 15:35 Відповісти
Зло має бути покаране...
показати весь коментар
20.07.2022 15:35 Відповісти
Лучше вы ФСБ и их шестёрок в Украине искали, а не рашистское мясо где-то за Уралом ... ох и олухи .. до сих пор никто не со́ставил списки быдломассы с русскими паспортами и не проверил их фактическое местонахождение и характер деятельность ... там каждый второй коллаборант или шпион ... безполезные ублюдки все эти СБУ и прочие ... проклятье на ваши головы
показати весь коментар
20.07.2022 15:36 Відповісти
можна те ж саме, але українською
показати весь коментар
20.07.2022 15:38 Відповісти
Хрюнов..це капець...бойові голуби й гусаки були...треба тепер для цапів лякалку вигадати за паспортними даними у нас ж ще 152 піндосівські секретні лабораторії у простї за браком ідей))
показати весь коментар
20.07.2022 15:36 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
показати весь коментар
20.07.2022 15:39 Відповісти
Моя особиста думка, щоб отримати родове прізвище "Хрюнов", предок капітана-артилериста Валерія Валерійовича Хрюнова мав відзначитися ну дуже сильними "моральними якостями", навіть серед російської п'яні та срані.
показати весь коментар
20.07.2022 15:39 Відповісти
...ликвидировать всех на болотах мацковии,принимал участие в убийстах-сдохни рюзкий тварь..
показати весь коментар
20.07.2022 15:43 Відповісти
Ответственность! Самое страшное оружие от которого ссытся русня.
показати весь коментар
20.07.2022 15:49 Відповісти
Не така страшна смерть, як її очікування.
показати весь коментар
20.07.2022 16:46 Відповісти
якщо в нас після цієї війни не буде нашої операції Гнів Божий, то ми не нація
показати весь коментар
20.07.2022 16:03 Відповісти
Це не є вирішення проблеми. Знищити цей генетичний мотлох не буде достатньо. Мова має йти про тих, хто віддавав наказ і особливо про їх агентів у нашій владі, через яких це все неподобство стало можливим. Тим більше що їх особисті дані добре відомі, а фізично вони знаходяться уна відстані візуального контакту.
показати весь коментар
20.07.2022 16:07 Відповісти
Зачем это всё сливать в открытый доступ? Они же всё переоформят и заховаются. Их уничтожать нужно, пользуясь этими данными. А заранее зачем сливать...
показати весь коментар
20.07.2022 16:08 Відповісти
Не забувайте про Херсонщину, Запоріжжя й інші окуповані землі
показати весь коментар
20.07.2022 16:11 Відповісти
а це прискорить шлях на концерт кобзона?
показати весь коментар
20.07.2022 16:36 Відповісти
Роботи - не початий край...
показати весь коментар
20.07.2022 16:42 Відповісти
Даю мікрохвильовку тому расіянину, який спалить живцем родину цих кацапів.

За десяток барбекю з ватосамками та їх виплодками дам холодильник або пральну машину.

Спєшитє жаріть!!!
показати весь коментар
20.07.2022 16:56 Відповісти
Вирізати всіх разом з сім'ями!!!
показати весь коментар
20.07.2022 17:24 Відповісти
Голосую: все убить.
показати весь коментар
20.07.2022 19:00 Відповісти
******* ! на гіляку!
показати весь коментар
20.07.2022 21:16 Відповісти
Уничтожать, как нацистских преступников по всему миру!
показати весь коментар
20.07.2022 21:20 Відповісти
чудово, ще знайти дані пілотів що стріляють ракетами з мордора,

і добрі люди передали б їм якусь бандерольку
показати весь коментар
21.07.2022 00:43 Відповісти
 
 