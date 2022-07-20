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Шалигинське лісництво обстріляли з "Градів", 1 людина поранена, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

У Сумській області з "Градів" обстріляли приміщення Шалигинського лісництва. 1 людина поранена.

Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Шалигинське лісництво обстріляли з Градів, 1 людина поранена, - Сумська ОВА 01

За день окупанти двічи обстріляли Шалигінську громаду: о десятій ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету.

"Після одинадцятої - вдарили з "Градів", понад 30 приходів. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Шалигинське лісництво обстріляли з Градів, 1 людина поранена, - Сумська ОВА 02
Шалигинське лісництво обстріляли з Градів, 1 людина поранена, - Сумська ОВА 03
Шалигинське лісництво обстріляли з Градів, 1 людина поранена, - Сумська ОВА 04

Також дивіться: Рашисти обстріляли з "Градів" Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Шалигинське лісництво обстріляли з Градів, 1 людина поранена, - Сумська ОВА 05
Шалигинське лісництво обстріляли з Градів, 1 людина поранена, - Сумська ОВА 06
Шалигинське лісництво обстріляли з Градів, 1 людина поранена, - Сумська ОВА 07

З артилерії та РЗСВ були обстріляні ще три громади Сумщини.

Есманьську громаду зранку громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, попередньо з САУ. 

Також дивіться: Наслідки мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату на Сумщині. ФОТОрепортаж

Білопільська громада: О пів на першу - мінометний обстріл. Ближче до другої години дня - ще 8 мінометних прильотів. Майже о дев'ятій вечора - 10 ракет. У той же час - був обстріл з "Градів" по території громади.

Новослобідська громада: надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню: 10 прильотів.

Автор: 

обстріл (28687) Сумська область (3720)


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Взялися за знищення мільярда дерев.
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20.07.2022 23:28 Відповісти
Жданов розповідав, що Сумщину і Чернігівщину рашисти зі своєї території регулярно обстрілюють артилерією і системами залпового вогню, а ЗСУ не відповідає, хоча є бажання і засоби, але не має політичної волі у керівництва держави. Так війну не виграти, якщо торгуватись з кацапами за зерно, але заборонити давати відсіч в прикордонних районах агресору, бо Ху*ла можна спровокувати чи ще що вони там в ОПі верзуть(
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21.07.2022 00:03 Відповісти
 
 