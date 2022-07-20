Шалигинське лісництво обстріляли з "Градів", 1 людина поранена, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

У Сумській області з "Градів" обстріляли приміщення Шалигинського лісництва. 1 людина поранена.

Про це повідомив очільник обласної ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За день окупанти двічи обстріляли Шалигінську громаду: о десятій ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомету.

"Після одинадцятої - вдарили з "Градів", понад 30 приходів. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобіля. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні", - йдеться у повідомленні.







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З артилерії та РЗСВ були обстріляні ще три громади Сумщини.

Есманьську громаду зранку громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, попередньо з САУ.

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Білопільська громада: О пів на першу - мінометний обстріл. Ближче до другої години дня - ще 8 мінометних прильотів. Майже о дев'ятій вечора - 10 ракет. У той же час - був обстріл з "Градів" по території громади.

Новослобідська громада: надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню: 10 прильотів.