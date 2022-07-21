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Новини Фото Війна
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Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту. ФОТОрепортаж

Російські окупанти зруйнували дві школи у Краматорську та Костянтинівці Донецької області, завдали удару по Краматорській промисловій частині та обстріляли центральну частину Бахмута. Одна людина загинула, ще п’ятеро поранені.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 20 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер уранці.

За його словами, російські окупанти зруйнували дві школи у Краматорську та Костянтинівці Донецької області, крім цього завдали удару по Краматорській промисловій частині, а також обстріляли центральну частину Бахмута.

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"У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася. Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок", - додав Кириленко.

Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту 01
Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту 02
Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту 03
Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту 04
Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту 05
Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту 06
Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту 07

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586) Кириленко Павло (907) руйнування (257)


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21.07.2022 08:35 Відповісти
Усю Україну перетворюють на Алеппо. Смерть їм!!!!
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21.07.2022 08:39 Відповісти
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21.07.2022 10:58 Відповісти
 
 