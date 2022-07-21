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В 10 містах України проведуть флешмоб "Біжу за "Азовсталь", - Маріупольська міськрада. ФОТО

Проведення флешмобу Біжу за "Азовсталь" заплановано на 23 липня в таких містах: Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Рівне, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Черкаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

Як повідомляють в міськраді, біговий флешмоб проводиться на підтримку гарнізону "Маріуполь". Організаторами заходу виступила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

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Мета флешмобу - нагадати світу про героїзм захисників Маріуполя. На місці старту кожен учасник флешмобу отримає роздруківку з хештегом #runforAzovstal.

"Після завершення заходу учасникам пропонують зробити своє фото та викласти у соцмережі з тегом #runforAzovstal. У дописі важливо розповісти про наших сталевих Героїв - оборонців Маріуполя", - йдеться в повідомленні на сторінці міськради.

Також читайте: Інтерв’ю визволеного з полону азовця Дмитра Усіченка на псевдо Вишня: "Коли прийшов наказ здатися, я думав "випилятися", але вирішив, що це для слабаків і розібрав ПМ". ВIДЕО

В 10 містах України проведуть флешмоб Біжу за Азовсталь, - Маріупольська міськрада 01

Маріуполь (3236) флешмоб (88) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+6
Залишається хіба що бігати на підтримку захисників Маріуполя, бо центральна влада вже їх списала з порядку денного. Зараз на часі любою ціною помогти українським зерном невідомим і хтозна-де голодранцям та й не зайве засвітитись для Боневтіка в міжнародних ЗМІ, зняти відосики про невідворотній всесвітній голод і надати максимальної впізнаності для найвеличнішого годувальника всіх часів і народів.
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21.07.2022 12:10
+4
наша влада таки *******. Як це допоможе азовцям? Азовцям допоможе тільки військова поразка росії.
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21.07.2022 12:14
+3
Краще усім прибігти під опу та запитати у зе він же хлопців сда
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21.07.2022 13:00
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Залишається хіба що бігати на підтримку захисників Маріуполя, бо центральна влада вже їх списала з порядку денного. Зараз на часі любою ціною помогти українським зерном невідомим і хтозна-де голодранцям та й не зайве засвітитись для Боневтіка в міжнародних ЗМІ, зняти відосики про невідворотній всесвітній голод і надати максимальної впізнаності для найвеличнішого годувальника всіх часів і народів.
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21.07.2022 12:10 Відповісти
Вообще то приходило. Ща те несколько дней до окружения, пока военкоматы работали, люди шли до добровольцами. Об этом должны даже ролики на Ютубе местных каналов сохраниться.
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21.07.2022 12:34 Відповісти
наша влада таки *******. Як це допоможе азовцям? Азовцям допоможе тільки військова поразка росії.
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21.07.2022 12:14 Відповісти
а я подрочу за Азовсталь
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21.07.2022 12:16 Відповісти
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21.07.2022 12:56 Відповісти
Краще усім прибігти під опу та запитати у зе він же хлопців сда
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21.07.2022 13:00 Відповісти
Может ещё погудим как в 14 году?
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21.07.2022 13:19 Відповісти
Bijou?
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21.07.2022 14:27 Відповісти
Хорошо что напоминают про Азов и Мариуполь У нас у некоторых и войны нет
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21.07.2022 14:31 Відповісти
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму.
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21.07.2022 14:39 Відповісти
Бігти то добре...І якби бігли на Банкову...може б толку більше.....
Але , що із захисниками валодзя??
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21.07.2022 14:41 Відповісти
 
 