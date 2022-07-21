В 10 містах України проведуть флешмоб "Біжу за "Азовсталь", - Маріупольська міськрада. ФОТО

Проведення флешмобу Біжу за "Азовсталь" заплановано на 23 липня в таких містах: Чернігів, Дніпро, Запоріжжя, Рівне, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Черкаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

Як повідомляють в міськраді, біговий флешмоб проводиться на підтримку гарнізону "Маріуполь". Організаторами заходу виступила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

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Мета флешмобу - нагадати світу про героїзм захисників Маріуполя. На місці старту кожен учасник флешмобу отримає роздруківку з хештегом #runforAzovstal.

"Після завершення заходу учасникам пропонують зробити своє фото та викласти у соцмережі з тегом #runforAzovstal. У дописі важливо розповісти про наших сталевих Героїв - оборонців Маріуполя", - йдеться в повідомленні на сторінці міськради.

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