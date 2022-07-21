28-річний колаборант намагався проникнути до волонтерської організації на Закарпатті, - Білошицький. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили колаборанта на Закарпатті, який намагався проникнути до волонтерської організації.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"І знову про зрадників. На цей раз зі спробами прикинутись волонтерами. Закарпаття. Сьогодні. 28-річний підсвинок вночі зупинений патрульними з великою кількістю грошей та меседжами в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом.

І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. "Живи обычной жизнью волонтера", - поінформував він.

Білошицький закликав волонтерів бути пильними, оскільки ворог може "мати різні обличчя".

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