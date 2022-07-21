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28-річний колаборант намагався проникнути до волонтерської організації на Закарпатті, - Білошицький. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили колаборанта на Закарпатті, який намагався проникнути до волонтерської організації.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"І знову про зрадників. На цей раз зі спробами прикинутись волонтерами.  Закарпаття. Сьогодні. 28-річний підсвинок вночі зупинений патрульними з великою кількістю грошей та меседжами в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом.

І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. "Живи обычной жизнью волонтера", - поінформував він.

Білошицький закликав волонтерів бути пильними, оскільки ворог може "мати різні обличчя".

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28-річний колаборант намагався проникнути до волонтерської організації на Закарпатті, - Білошицький 01
28-річний колаборант намагався проникнути до волонтерської організації на Закарпатті, - Білошицький 02
28-річний колаборант намагався проникнути до волонтерської організації на Закарпатті, - Білошицький 03
28-річний колаборант намагався проникнути до волонтерської організації на Закарпатті, - Білошицький 04
28-річний колаборант намагався проникнути до волонтерської організації на Закарпатті, - Білошицький 05

Автор: 

Нацполіція (15207) Білошицький Олексій (116) Закарпатська область (2053)


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Топ коментарі
+19
Мацко Владислав Сергійович, 31.12.1999 рн. Живе в Ужгороді, навіщо скривати є@ало...
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21.07.2022 12:41
+18
Хорошо было бы взять и "пара людей с похожими взглядами" и поставить рядом для группового фото.
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21.07.2022 12:18
+18
"Хлопці з лісу" не стрілятимуть - просто повісять У нас так уже не один на березі "завис"
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21.07.2022 12:22
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Он уже умер от угрызений совести? Нет?
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21.07.2022 12:04 Відповісти
Мацко Владислав Сергійович, 31.12.1999 рн. Живе в Ужгороді, навіщо скривати є@ало...
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21.07.2022 12:41 Відповісти
Бруно кинь фотку этого ******, вдруг он откупиться и его через пару дней выпустят.
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21.07.2022 12:57 Відповісти
цьому покидьку 28 років, а ти написав, що Мацко Владислав Сергійович, 31.12.1999 рн, то щось не сходиться.
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21.07.2022 13:32 Відповісти
На смереку покидька.
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21.07.2022 12:04 Відповісти
Наркоман
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21.07.2022 12:05 Відповісти
я как подумаю сколько таких ватников и ждунов вокруг - начинаю растраиваться. как можно быть такими дебилами ? рашисты ведь если прийдут - ты дебил неуспееш с ними объясниться и связать со своим куратором - застрелят ***** сразу и два слова не дадут сказать. а попадешся не мусорам а бородатым мужикам из леса под киевом, которые никакого отношения неимеют с официальными властями и тро - тоже застрелят *****, нивкакую тюрьму не попадеш уже.
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21.07.2022 12:10 Відповісти
"Хлопці з лісу" не стрілятимуть - просто повісять У нас так уже не один на березі "завис"
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21.07.2022 12:22 Відповісти
великий плюс "добровольчих формувань" на київщині, на початку війни, в тому, що ніхто ні з ким не панькався, бородаті мужики клали на всіх, і на мусорню і на вояк, робили те шо треба без сантиментів.
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21.07.2022 12:28 Відповісти
В каждом городе, квартале, доме обязательно есть пропатриотически настроенные граждане, которые знают своих соседей и их "ориентацию", можно уже с этого начинать. Всех пропутински ориентированных брать на заметку и вносить в соответствующий список, а там уже их ловить если они будут стараться вклиниваться "не туда"..
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21.07.2022 15:33 Відповісти
я вот смотрю, на западе страны, какие то непуганые живут.
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21.07.2022 12:12 Відповісти
На даний момент Закарпаття - як велика миска з вінегретом. Наїхало і "розчинилося" швалоти до біса.Судячи з його текстів, воно приїждже, а не місцеве.
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21.07.2022 12:40 Відповісти
оказалось местный. вот тебе и западная. https://vk.com/vladislav_matsko
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21.07.2022 13:23 Відповісти
takim nada otbiratj dokumenti , snimatj otpechatki , DNS i - na liniju razgranichenija , esli neljzja prosto prikonchitj....ot nih nad fizicheski izbavljatsa.
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21.07.2022 12:16 Відповісти
Порушити справу за педофілію і в загальну камеру . Хай виправдовується. Потім не змінюючи камеру, замінити перекваліфікувати злочин на колаборацію. Ой , как-то неловко получилось ,,,,,,,, Коварні думки юриста........
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21.07.2022 12:16 Відповісти
В волонтерские организации нельзя принимать людей без личного поручительства двух других членов (или известных общественных деятелей, чей авторитет не подлежит ни малейшему сомнению). Поручители несут ответсвеность за свои рекомендации!
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21.07.2022 12:18 Відповісти
Хорошо было бы взять и "пара людей с похожими взглядами" и поставить рядом для группового фото.
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21.07.2022 12:18 Відповісти
сколько таких сейчас по Закарпатью катается...
И не только там, по Прикарпатью тоже.
Многие дома отдыха забиты мужчинами призывного возраста с детьми.
Слышал, местами хозяева таких пансионатов платят, чтоб туда повестки не привозили...
А эти суки просто, *****, "катаются"...
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21.07.2022 12:23 Відповісти
То есть волонтеры,потенциальные засланые казачки ФСБ?
И вообще ,они хоть детектор лжи проходят перед проверкой?Или какая там нахер проверка.
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21.07.2022 12:26 Відповісти
Волонтеры это не массонская организация всякие ритуалы посвящения проходить. Плюс у нас есть государственные критерии, кого считать волонтером, потому что волонтеров выпускают за кордон.
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21.07.2022 12:32 Відповісти
Кажуть люди, при наймі є така легенда, що отакі вмирають від гангрени сраки...
От прям тут-же...
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21.07.2022 12:32 Відповісти
Мацко Владислав Сергійович, 31.12.1999 рн. Живе в Ужгороді, навіщо скривати є@ало...
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21.07.2022 12:40 Відповісти
Ещё и этнический украинец...тьфу, мразота
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21.07.2022 12:48 Відповісти
*****?
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21.07.2022 12:49 Відповісти
На фото в "дії" дата народження 31.12.1993
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21.07.2022 16:06 Відповісти
Шмарклєжуйство української влади бісить!Замість того щоб "розвішувати таких зрадників по вулицях", вони їм пропонують КНИЖКИ почитати ...Телепні чи такіж зрадники?
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21.07.2022 12:43 Відповісти
Ну шо за пакосная и гнусная рожа !!!
Вылитый шпион и настоящий диверсант
"Ага. Ну ты это...заходи, если что"
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21.07.2022 12:45 Відповісти
Владислав Мацко. Ось ця підріла в ВК. Засланий казачок. https://vk.com/vladislav_matsko
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21.07.2022 13:02 Відповісти
Після того як воно роздуплиться: здасть усе що йому відомо і невідомо, воно повинно якось "ненароком" підслизнутись-підковзнутись десь у районі тюремної параші і дуже невдало впасти.. зламавши шию чи рзбивши скроню Або відчувши "угрізєніясовєсті"(якої в нього ніколи не було- та то таке..) - повіситись на тюремній шконці чи зробити собі "харакірі" заточкою з зубної щітки💀 Ця істота не має права жити - як і ті ********** орки яким воно прислуговувалось! Бо таке лайно відсидить свої 10-15 років(ше ми зі своїх податків повинні таких мерзот утримувати) і вийде такою самою україноненависною гидотою! Нам таке гівно потрібно у нашій вільній процвітаючій майбутній Україні??!
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21.07.2022 16:18 Відповісти
 
 