28-річний колаборант намагався проникнути до волонтерської організації на Закарпатті, - Білошицький. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили колаборанта на Закарпатті, який намагався проникнути до волонтерської організації.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"І знову про зрадників. На цей раз зі спробами прикинутись волонтерами. Закарпаття. Сьогодні. 28-річний підсвинок вночі зупинений патрульними з великою кількістю грошей та меседжами в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом.
І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. "Живи обычной жизнью волонтера", - поінформував він.
Білошицький закликав волонтерів бути пильними, оскільки ворог може "мати різні обличчя".
Топ коментарі
+19 Бруно Адольфович
показати весь коментар21.07.2022 12:41
+18 Микола Бабич #435094
показати весь коментар21.07.2022 12:18
+18 Яр Холодний
показати весь коментар21.07.2022 12:22
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И не только там, по Прикарпатью тоже.
Многие дома отдыха забиты мужчинами призывного возраста с детьми.
Слышал, местами хозяева таких пансионатов платят, чтоб туда повестки не привозили...
А эти суки просто, *****, "катаются"...
И вообще ,они хоть детектор лжи проходят перед проверкой?Или какая там нахер проверка.
От прям тут-же...
Вылитый шпион и настоящий диверсант
"Ага. Ну ты это...заходи, если что"