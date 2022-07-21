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Російські війська обстрілюють Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Так, 20 липня під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Есманьська, Шалигінська, Новослобідська громади Сумщини та Новгород-Сіверська і Семенівська громади Чернігівщини.

"Околиці двох населених пунктів Шалигінської громади поблизу кордону росіяни зі своєї території обстріляли із РСЗВ та одночасно вели вогонь з АГС. Зафіксовано 38 "приходів". За результатами обстрілу пошкоджена інфраструктура населених пунктів, одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні", - розповіли в ДПСУ.

Після обіду ворог у двох випадках обстріляв територію Білопільської громади із САУ та мінометів калібру 120 мм. Нараховано 12 прильотів. Есманьська громада постраждала від обстрілу із САУ. Ворог випустив 7 артснарядів по місцевій інфраструктурі. 10 вибухів РСЗВ пролунало на території Новослобідської громади. Новгород-Сіверську громаду ворог тричі за добу обстрілював мінометами та САУ, зафіксовано 32 вибухи. По Семенівській громаді росіяни відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм: 20 вибухів", - додали в Держприкордонслужбі.

Читайте: Шалигинське лісництво обстріляли з "Градів", 1 людина поранена, - Сумська ОВА. ФОТОрепортаж

Російські війська обстрілюють Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - ДПСУ 01
Російські війська обстрілюють Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - ДПСУ 02
Російські війська обстрілюють Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - ДПСУ 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) обстріл (28700) Сумська область (3725) Чернігівщина (1584)


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відслідковуйте та знищуйте точки вильоту на Московщині, бо вони не зупиняться..
виділіть засоби для цього і працюйте..
пара покараних випадків значно зменшать кацапський ентузіазм і збережуть декому життя та ресурси..
не варто заохочувати злодіїв безкарністю
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21.07.2022 12:26 Відповісти
вижу, дельные советы даёте. Тогда подробнее - чем отслеживать, чем отвечать, и кто это должен делать?
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21.07.2022 13:00 Відповісти
В кримінальних провадженнях пред'являти позови до рф і направляти для розгляду у міжнародні суди з одночасним накладенням арештів на всі рахунки та майно, особливо за поставлені енергоносії. Опублікувати зразки позовів та відслідковувати іх рух - нам важливе реальне виконання
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21.07.2022 13:00 Відповісти
скільки ще буде таких новин безнаказаних нападів москалів,

невже міномети не дістануть у відповідь,
чи з мільйона військових нема кому зайнятися
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21.07.2022 13:47 Відповісти
Нікто отвєткі нє дайоть,
Іначє путєн нападьоть!
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21.07.2022 14:59 Відповісти
я удивляюсь ,что за организация ООН? сборище бюрократов и старых ПЕРДУНОВ, которые хорошо устроились в комфортных кабинетах и только имитируют бурную деятельность. разогнать эту контору к чертовой матери,от нее толку как с козла молока!!!
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21.07.2022 17:44 Відповісти
 
 