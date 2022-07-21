Російські війська обстрілюють Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Так, 20 липня під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Есманьська, Шалигінська, Новослобідська громади Сумщини та Новгород-Сіверська і Семенівська громади Чернігівщини.

"Околиці двох населених пунктів Шалигінської громади поблизу кордону росіяни зі своєї території обстріляли із РСЗВ та одночасно вели вогонь з АГС. Зафіксовано 38 "приходів". За результатами обстрілу пошкоджена інфраструктура населених пунктів, одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні", - розповіли в ДПСУ.

Після обіду ворог у двох випадках обстріляв територію Білопільської громади із САУ та мінометів калібру 120 мм. Нараховано 12 прильотів. Есманьська громада постраждала від обстрілу із САУ. Ворог випустив 7 артснарядів по місцевій інфраструктурі. 10 вибухів РСЗВ пролунало на території Новослобідської громади. Новгород-Сіверську громаду ворог тричі за добу обстрілював мінометами та САУ, зафіксовано 32 вибухи. По Семенівській громаді росіяни відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм: 20 вибухів", - додали в Держприкордонслужбі.

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