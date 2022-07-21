Росіянин переправляв чоловіків через кордон на Одещині. Його можуть посадити на 10 років. ФОТО

Державне бюро розслідувань викрило громадянина Росії, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконним "бізнесом" займалися троє чоловіків. Керував громадянин РФ.

"Один з учасників групи підшукував чоловіків, яким пропонував уникнути мобілізації за 12 тисяч доларів США. За ці гроші йому робили довідку від військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та подальше зняття з військового обліку. Цей документ дозволяв безперешкодно перетнути кордон", - йдеться в повідомленні.

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Провадження розслідують за статтею про хабарництво (ч. 3 ст. 369 ККУ), перевіряють причетність до "схеми" співробітників військкомату.

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до 10 років.





