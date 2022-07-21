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Росіянин переправляв чоловіків через кордон на Одещині. Його можуть посадити на 10 років. ФОТО

Державне бюро розслідувань викрило громадянина Росії, який організував незаконне переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Незаконним "бізнесом" займалися троє чоловіків. Керував громадянин РФ.

"Один з учасників групи підшукував чоловіків, яким пропонував уникнути мобілізації за 12 тисяч доларів США. За ці гроші йому робили довідку від військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби та подальше зняття з військового обліку. Цей документ дозволяв безперешкодно перетнути кордон", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна укріплює кордон і прикордоння з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

Провадження розслідують за статтею про хабарництво (ч. 3 ст. 369 ККУ), перевіряють причетність до "схеми" співробітників військкомату.

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до 10 років.

Росіянин переправляв чоловіків через кордон на Одещині. Його можуть посадити на 10 років 01
Росіянин переправляв чоловіків через кордон на Одещині. Його можуть посадити на 10 років 02
Росіянин переправляв чоловіків через кордон на Одещині. Його можуть посадити на 10 років 03

Автор: 

кордон (4769) Одеська область (3218) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+14
без військомату і лікарів усе це було б неможливо. Тому цей росіянин - просто смердючий барига, а українські воєнкоми - вороги, які заслуговують на довічне
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21.07.2022 14:07
+5
нагадує новини з дурдома
єтнічний німець з німецьким паспортом збирав в Москві 1943 року необхідні справки для уникнення від війскової служби та вивозив росіян з Москви за кордон
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21.07.2022 14:25
+4
Це підтверджує те, що в Україні живеться добре всім крім українців.
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21.07.2022 14:21
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без військомату і лікарів усе це було б неможливо. Тому цей росіянин - просто смердючий барига, а українські воєнкоми - вороги, які заслуговують на довічне
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21.07.2022 14:07 Відповісти
а я навіть можу вгадати єтнічну національність того росіянина !
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21.07.2022 14:28 Відповісти
в обменный фонд его
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21.07.2022 14:07 Відповісти
То гуманно, на цеп і на передок окопи рить.
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21.07.2022 14:10 Відповісти
в цій новина все "прекрасно"
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21.07.2022 14:12 Відповісти
Цього, що переправляв, а не приймав участь у бойових діях на 10 років. І того, що брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування Джерело: тоже на 10 років. Український суд, самий гуманний суд в світі.
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21.07.2022 14:12 Відповісти
Ну не зае..али эти росияне.
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21.07.2022 14:13 Відповісти
А як взагалі кацапсина до сих пір жила в Одеській області?
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21.07.2022 14:18 Відповісти
так там мер Труханов має російский паспорт, по ньому й перепустка в мерію оформлена, а його україньського паспорта так ніхто й не бачив
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21.07.2022 14:27 Відповісти
Це підтверджує те, що в Україні живеться добре всім крім українців.
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21.07.2022 14:21 Відповісти
а таможенники какой национальности?
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21.07.2022 15:28 Відповісти
Якого буя падлючі свинособаки ще живуть в Україні? Ми самі держимо під боком і за спиною ворогів сраних кацапів.
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21.07.2022 14:23 Відповісти
нагадує новини з дурдома
єтнічний німець з німецьким паспортом збирав в Москві 1943 року необхідні справки для уникнення від війскової служби та вивозив росіян з Москви за кордон
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21.07.2022 14:25 Відповісти
Що роблять до сих пір у нас громодяне ворожої країни? Нкуй всіх за перебрик!
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21.07.2022 14:39 Відповісти
він же "хорошій рускій", бо поганий рускій тіки один - путін. А всі інші рускі - вони хороші. Так в. о. президента Єрмак сказав. Так шо не треба тут затєвать.
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21.07.2022 15:48 Відповісти
А тих, хто Портнова випустив, скільки років дали?
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21.07.2022 14:45 Відповісти
А можуть і не посадити😅
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21.07.2022 14:45 Відповісти
Відкрийте кордони,поки люди самі цього не зробили власноруч,користуючись своїм правом прямої демократії.Ви-ніхто,ми вас найняли,ви наші слуги,забули?
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21.07.2022 15:00 Відповісти
ще один хорошій рускій
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21.07.2022 15:47 Відповісти
М@ндець!!! І тут кацапня як лохів розводить
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21.07.2022 15:55 Відповісти
 
 