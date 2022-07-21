Понад 1000 інструкторів з Британії та Нової Зеландії продовжують навчати артилеристів ЗСУ. ФОТОрепортаж
Артилеристи Збройних сил України продовжують навчання на різних військових об'єктах Великобританії.
Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, триває артилерійська підготовка особового складу ЗС України.
Навчають українців застосовувати артилерію західних зразків на полі бою інструктори зі Збройних Сил Сполученого Королівства та Сил Оборони Нової Зеландії.
Всього залучено більше тисячі інструкторів з 11-ї бригади сприяння силам безпеки, яка спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів.
Українських військових забезпечили автоматами, видали їм каски та бронежилети, обмундирування та польове спорядження для бойових дій на передовій. Відомо, що військові Сполученого Королівства у рамках операції ORBITAL з 2015 по 2022 рік підготували 22 000 українців.
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Для підготовки розрахунку гаубиці з розрахунком у 5 чол. потрібно не більше 1 інструктора, який знає обов'язки кожного номера розрахунку, відповідно 1000 інструкторів підготує 6000 спеціалістів, а якщо взяти до уваги те, що кожен спеціаліст із розрахунку буде знати обов"язки кожного члена із свого розрахунку (для взаємозамінювання у випадку виходу із строю під час ведення бойових дій), то виникає цікаве число потенційно готових спеціалістів.
Не все так просто.
Во-первых, Украина уже переходит на стандарты НАТО.
Во-вторых, Украина готовится к серьезным наступательным действиям, которые не возможны без огромного количества арты, БК, авиации и тд.
Честно сказать, мне со своего дивана вообще не видно даже намека на ситуацию, при которой Украина начнет проигрывать в войне. По моему мнению, единственная возможность кацапни подгадить Украине это политота. Поэтому, нах друге хрюске, нах кацапских икспердов, нах кацапских пропагандонов, нах свинорылых питунов, ливеровых и прочюю шоблу.
Не слушать любого вида кацапню гражданским, вот что самое главное. Ну а военные и так прекрасно знают, что надо делать с кацапней.
Также нам поставят контрбатарейные радары и более 50,000 снарядов для артиллерии советских калибров (болгары думаю работают в три смены).