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Новини Фото Війна
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Понад 1000 інструкторів з Британії та Нової Зеландії продовжують навчати артилеристів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Артилеристи Збройних сил України продовжують навчання на різних військових об'єктах Великобританії.

Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, триває артилерійська підготовка особового складу ЗС України.

Навчають українців застосовувати артилерію західних зразків на полі бою інструктори зі Збройних Сил Сполученого Королівства та Сил Оборони Нової Зеландії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Британії показало відео з тренувань українських військових. ВIДЕО

Всього залучено більше тисячі інструкторів з 11-ї бригади сприяння силам безпеки, яка спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів.

Українських військових забезпечили автоматами, видали їм каски та бронежилети, обмундирування та польове спорядження для бойових дій на передовій. Відомо, що військові Сполученого Королівства у рамках операції ORBITAL з 2015 по 2022 рік підготували 22 000 українців.

Також читайте: У Великій Британії вже перебувають півтори тисячі українських військових, - Пристайко

Понад 1000 інструкторів з Британії та Нової Зеландії продовжують навчати артилеристів ЗСУ 01
Понад 1000 інструкторів з Британії та Нової Зеландії продовжують навчати артилеристів ЗСУ 02
Понад 1000 інструкторів з Британії та Нової Зеландії продовжують навчати артилеристів ЗСУ 03

Велика Британія (5590) військові навчання (2775) артилерія (788) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+15
Всім хто допомагає Україні здобути перемогу у війні проти смердючого лапатного мордору-респектище...
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21.07.2022 14:39
+15
1000 навчить 10 тис. 10 тис. навчить 100 тисяч. А, 100 тис навчить мілліон.
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21.07.2022 14:40
+14
1000 учителей . Сколько же тогда учеников ?
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21.07.2022 14:29
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1000 учителей . Сколько же тогда учеников ?
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21.07.2022 14:29 Відповісти
1000. Л - логіка.
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21.07.2022 14:38 Відповісти
Якщо в розрахунок одного Хаймарса 3 чол., то один інструктор може підготувати 3 чол., а 1000 інструкторів 3000 чол.
Для підготовки розрахунку гаубиці з розрахунком у 5 чол. потрібно не більше 1 інструктора, який знає обов'язки кожного номера розрахунку, відповідно 1000 інструкторів підготує 6000 спеціалістів, а якщо взяти до уваги те, що кожен спеціаліст із розрахунку буде знати обов"язки кожного члена із свого розрахунку (для взаємозамінювання у випадку виходу із строю під час ведення бойових дій), то виникає цікаве число потенційно готових спеціалістів.
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21.07.2022 15:14 Відповісти
У гарматному розрахунку щонайменше три категорії фахівців - командир гармати, навідник та гарматний номер. А є ще топогеодезисти, обчислювачі тощо. Це тільки рядовий та сержантський склад. А є ще командири взводів, старший офіцер батареї, командир батареї, керівництво дивізіона та штабу дивізіона. Є ще механіки-водії, технічний та обслуговуючий персонал...
Не все так просто.
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21.07.2022 17:16 Відповісти
Достаточное количество.
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21.07.2022 15:29 Відповісти
1000 інсрукторів звучить обнадійливо!
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21.07.2022 14:31 Відповісти
Всім хто допомагає Україні здобути перемогу у війні проти смердючого лапатного мордору-респектище...
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21.07.2022 14:39 Відповісти
1000 навчить 10 тис. 10 тис. навчить 100 тисяч. А, 100 тис навчить мілліон.
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21.07.2022 14:40 Відповісти
Ещё не все попадают(все мазанные).В Одесском военкомате на эту тему кипишь подняли.
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21.07.2022 14:56 Відповісти
на среднем фото дивайс, которых в Сумской области уже сейчас необходимо несколько десятков, причем с полудюжиной AN\TPQ-49, а то хакасские расчёты "саней" в Тёткино и Зерновом уже *******...
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21.07.2022 14:42 Відповісти
Зачем столько !инструкторов! Украине? Всё просто!
Во-первых, Украина уже переходит на стандарты НАТО.
Во-вторых, Украина готовится к серьезным наступательным действиям, которые не возможны без огромного количества арты, БК, авиации и тд.
Честно сказать, мне со своего дивана вообще не видно даже намека на ситуацию, при которой Украина начнет проигрывать в войне. По моему мнению, единственная возможность кацапни подгадить Украине это политота. Поэтому, нах друге хрюске, нах кацапских икспердов, нах кацапских пропагандонов, нах свинорылых питунов, ливеровых и прочюю шоблу.
Не слушать любого вида кацапню гражданским, вот что самое главное. Ну а военные и так прекрасно знают, что надо делать с кацапней.
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21.07.2022 14:51 Відповісти
Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109 и 36 105-мм гаубиц L119

Также нам поставят контрбатарейные радары и более 50,000 снарядов для артиллерии советских калибров (болгары думаю работают в три смены).
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21.07.2022 15:28 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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21.07.2022 15:40 Відповісти
 
 