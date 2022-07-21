Понад 1000 інструкторів з Британії та Нової Зеландії продовжують навчати артилеристів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Артилеристи Збройних сил України продовжують навчання на різних військових об'єктах Великобританії.

Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, триває артилерійська підготовка особового складу ЗС України.

Навчають українців застосовувати артилерію західних зразків на полі бою інструктори зі Збройних Сил Сполученого Королівства та Сил Оборони Нової Зеландії.

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Всього залучено більше тисячі інструкторів з 11-ї бригади сприяння силам безпеки, яка спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів.

Українських військових забезпечили автоматами, видали їм каски та бронежилети, обмундирування та польове спорядження для бойових дій на передовій. Відомо, що військові Сполученого Королівства у рамках операції ORBITAL з 2015 по 2022 рік підготували 22 000 українців.

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