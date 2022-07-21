Порошенко та посол США Брінк обговорили підтримку ЗСУ: "Битва України - більша за Україну. Вона про весь колективний Захід". ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" Петро Порошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За словами Порошенка, з пані послом обговорили допомогу українській армії.
"Приємно, що говорили ми "однією мовою". Битва України - більша за Україну. Вона про весь колективний Західний світ та демократію, яка має перемогти. Вражений відданістю пані Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, але й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства права, свободи ЗМІ", - наголосив п’ятий Президент.
Лідер "ЄС" зазначив, що з Брінк встигли обговорити багато питань.
"Зафіксували схожість оцінок і підходів. Домовились про подальшу співпрацю і комунікацію в інтересах зміцнення двостороннього діалогу та потужної підтримки України з боку Вашингтону", - підсумував Порошенко.
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Бо Петро трудяга і вся його команда захищають Украіну 😕
всі чекають більш суттевого чого небудь:
- антоновський міст остаточно порушено
- почалися удари по складах у Белгородської області, з яких йде постачання зброї для ударів по Харькову
- який небудь великий десантний корабель парашки або підводний човен
- нарешті закінчив своє недовге життя Кримський міст
Чому Зеленський розмінував Чонгар і Перекоп!
Чому Зеленський заблокував у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.
Чому Зеленський провалив оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети)
Чому Зеленський знищив і дискредитував зовнішню розвідку (Вагнергейт)
Чому Зеленський закрив в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром"
Чому Зеленський Посадив до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського)
Чому Зеленський дав наказ на відвід військ з зони ООС на 10 км.
Чому Зеленський забрав з "передової" контрснайперські підрозділи.
Чому Зеленський заборонив в зоні ООС аеророзвідку.
Чому Зеленський і його ДБР пошкодили клістрони (ППО) в м. Київ
Чому Зеленський Ігнорував даних розвідки США і НАТО про вторгнення РФ.
Чому Зеленський за 3-и роки не збільшив грошове забеспення солдату ЗСУ.
Вместо них у вас кремлевские фейки в изобилии)))
Иловайск--вина бени и хомчака--100%!
Дебальцево---хуйлу скажи спасибо!
"корруцийни" скандалы высосаны из пальца бени и *****!
Чистка коррупционно-олигархической банковской системы-пирамиды и превращение ее в здоровую устойчивую систему(даже горячую фазу войны выдержала!)---это признали на Западе , но бене это не понравилось-отняли доилку)))
"нічого не змінилось з 2014 року"---только для слепых))))
ТАК ПОЧІМ ЦІНА ГРИВНІ НИНІ?
Нішо нічого не нагадує?
Тобі б подумати, чи був в тому голосуванні взагалі варіант "За Баканова".
Хто насрав, тому і прибирати.
ЕС і Голос Баканова не призначали, тобто не срали, то не їм і прибирати
нашу армію,
а не розброює , як це робив , знаєте хто !!
Честь і шана такій людині , як Петро Олексійович і його команді !
владібанці гризтись один з одним?
Але не треба забувати,що окрім безвізу,Томасу і ЗСУ Порох подарував нам і Зеленського!
И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще среди них желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже совсем не до смеха?
Тому що належна підготовка до нового вторгнення ***** як мінімум (в разі вторгнення) не призвела б то таких катастрофічних наслідків як ото бої під Києвом, оточення Чернігова і Сум, розхерачені Харків, деокуповані райцентри цих областей, здані Марик, Херсон, ЗАЕС, Мелітополь, весь південь України та вся Луганська область. Вже не кажучи про людські втрати...
А, як максимум - ***** би відмовився від цього вторгнення. Як максимум - ЗСУ мало би належне озброєння, Порошенко ніколи би не відмовився його закупити (яке Байден пропонував Zе), і ніколи би воно не пропадало під дією атмосферних опадів - як !
І ще одне. Я взагалі не казав нічого про перебіг війни, тільки про те, що вона у будь-якому разі відбулася, а той хто тішить себе альтернативними реаліями - наївний ідіот. Могло бути як гірше, так і краще. Серед гіршого - Залужний би так і не зайняв посаду. І хто знає яких би помилок припустилося б наше керівництво. Підготовка справді могла бути кращою, але можливо тоді Пуйло сприйняло всі ризики і поперлося б ще більшою армією, знаючи, що Київ за 3 дні вони не візьмуть. Тому бажаю усім поціновувачам альтернативної історії, у якій обрали того кого вони хотіли усього найкращого
Детальніше:
1. "https://eurosolidarity.org/2022/07/21/poroshenko-na-msnbc-nashi-******-na-fronti-dyakuyut-za-himars-i-prosyat-peredaty-shhe/ Порошенко, який днями побував на Донеччині, зазначає, що українська армія професійно та ефективно застосовує західне озброєння, і саме цього боїться росія "
2. "https://eurosolidarity.org/2022/07/21/poroshenko-na-msnbc-zaklykav-amerykanskyh-politykiv-pobuvaty-na-shodi-********-shhob-zrozumity-yakoyu-czinoyu-strymuyut-putina/ Порошенко на MSNBC закликав американських політиків побувати на сході України, щоб зрозуміти, якою ціною стримують путіна "