Порошенко та посол США Брінк обговорили підтримку ЗСУ: "Битва України - більша за Україну. Вона про весь колективний Захід". ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" Петро Порошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами Порошенка, з пані послом обговорили допомогу українській армії.

"Приємно, що говорили ми "однією мовою". Битва України - більша за Україну. Вона про весь колективний Західний світ та демократію, яка має перемогти. Вражений відданістю пані Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, але й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства права, свободи ЗМІ", - наголосив п’ятий Президент.

Лідер "ЄС" зазначив, що з Брінк встигли обговорити багато питань.

"Зафіксували схожість оцінок і підходів. Домовились про подальшу співпрацю і комунікацію в інтересах зміцнення двостороннього діалогу та потужної підтримки України з боку Вашингтону", - підсумував Порошенко.

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