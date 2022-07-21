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Новини Фото Війна
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З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Михайлівському Золотоверхому Соборі попрощалися з українським захисником Карімом Гуламовим, який загинув в бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Карім Гуламов народився в Обухові, згодом постійно проживав в Ірпені.

У 2018-2021 роках Карім був ведучим "Військового хіт-параду" на каналі М2. Також він служив у 73-му центрі спецоперацій та був ветераном АТО.

З перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну від російських загарбників. 26 липня йому мало б виповнитись 35 років.

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З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 01
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 02
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 03
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 04
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 05
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 06
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 07
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 08
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 09
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 10
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 11
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 12
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 13
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 14
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 15
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 16
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 17
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 18
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 19
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 20
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 21
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 22
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 23
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 24
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 25
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 26
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 27
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 28
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 29
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 30
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 31
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 32
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 33
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 34
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 35
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 36
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 37
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 38
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 39
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 40
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 41
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 42
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 43
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 44
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 45
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 46
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 47
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 48
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 49
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 50
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 51
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 52
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 53
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 54
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 55
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 56
З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві 57
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (202)


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