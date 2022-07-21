З телеведучим та військовим Карімом Гуламовим, який загинув у бою з російськими окупантами, попрощались у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Михайлівському Золотоверхому Соборі попрощалися з українським захисником Карімом Гуламовим, який загинув в бою з російськими окупантами.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Карім Гуламов народився в Обухові, згодом постійно проживав в Ірпені.
У 2018-2021 роках Карім був ведучим "Військового хіт-параду" на каналі М2. Також він служив у 73-му центрі спецоперацій та був ветераном АТО.
З перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну від російських загарбників. 26 липня йому мало б виповнитись 35 років.
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