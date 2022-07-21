Понад 500 осіб з інвалідністю евакуювали волонтери "Фонду Добра та Любові" з прифронтових зон. ФОТОрепортаж

Волонтери МБФ "Фонд Добра та Любові" евакуювали понад 500 осіб з інвалідністю. Більшість людей з прифронтових зон, серед яких Лисичанськ, Слов'янськ та Краматорськ, були неспроможні самостійно пересуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Для медичної допомоги було залучено парамедиків, які обстежували пенсіонерів та інвалідів, здійнсювали лікування та, за необхідності, відвозили до найближчих лікарень.

Також волонтери Фонду надали медикаменти, встановили мобільні шпиталі, обладнані апаратами ультразвукової діагностики та електрокардіографом. Загалом з початку війни близько 1000 пенсіонерів та людей із інвалідністю отримали таку допомогу.

Голова Опікунської ради МБФ "Фонд Добра та Любові" Олександр Дубовий заявив, що допомога вразливим верствам населення є одним із пріоритетних напрямків роботи протягом останніх 15 років.

"Ці люди перебувають зараз у надзвичайно важких обставинах, часто не мають доступу до необхідних медикаментів і потребують особливої уваги та підтримки", - пояснив він.

З 24 лютого 2022 року гуманітарну допомогу від Фонду отримали понад 100 тисяч людей. За 16 років МБФ "Фонд Добра та Любові" надав допомогу 1 200 000 українцям та провів 1300 благодійних акцій та проєктів.

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