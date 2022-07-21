12 тис. дол. за непридатність до військової служби - на Одещині викрита схема продажу документів, - прокуратура. ФОТО
В Одеській області правоохоронцями викрита група осіб, яки організували схему оформлення документів про непридатність до військової служби для військовозобов’язаних.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
За даними слідства, група осіб, до складу якої входили двоє цивільних та посадові особи Болградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області запропонували військовозобов’язаному громадянину України за неправомірну вигоду в сумі 12 000 доларів США видати йому документи про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку, що необхідно для виїзду за кордон під час дії воєнного стану в державі.
20 липня, під час безпосереднього одержання грошових коштів, яке відбувалось під контролем правоохоронців, одного з учасників групи, мешканця Одещини, затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Встановлюються всі учасники злочинної групи, в тому числі військові службові особи та працівники медичних закладів.
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З.І. За знайомим бізнес дві неділі по п'ятах бігали , біля автівок чатували , а потім хух .. а в нього вже давно "білий білет" , трохи не всралися від розпачу : - "..так шо ж ти нас розводив ..."