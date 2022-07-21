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12 тис. дол. за непридатність до військової служби - на Одещині викрита схема продажу документів, - прокуратура. ФОТО

В Одеській області правоохоронцями викрита група осіб, яки організували схему оформлення документів про непридатність до військової служби для військовозобов’язаних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

12 тис. дол. за непридатність до військової служби - на Одещині викрита схема продажу документів, - прокуратура 01

За даними слідства, група осіб, до складу якої входили двоє цивільних та посадові особи Болградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області запропонували військовозобов’язаному громадянину України за неправомірну вигоду в сумі 12 000 доларів США видати йому документи про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку, що необхідно для виїзду за кордон під час дії воєнного стану в державі.

20 липня, під час безпосереднього одержання грошових коштів, яке відбувалось під контролем правоохоронців, одного з учасників групи, мешканця Одещини, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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12 тис. дол. за непридатність до військової служби - на Одещині викрита схема продажу документів, - прокуратура 02

Встановлюються всі учасники злочинної групи, в тому числі військові службові особи та працівники медичних закладів.

Автор: 

Одеська область (3218) Військова прокуратура (722) військкомат (432) мобілізація (3057)


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Топ коментарі
+7
о как цены взлетели ) не было бы спроса - было бы дешевле.
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21.07.2022 17:25
+3
Так така хрєнь по всій Україні...
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21.07.2022 17:19
+2
Живе по сусідству бицюра-бізнесмен, до війни любив хвалитися скільки заліза бере на груди в качалці, а під час війни з"ясувалося, що у нього настільки страшний вірикоз, що потрібно возити в інвалідному візку.
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21.07.2022 18:11
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Так така хрєнь по всій Україні...
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21.07.2022 17:19 Відповісти
скільки ще в Україні живе сволотu , оця гидота ,яка наживається на війні.
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22.07.2022 07:46 Відповісти
о как цены взлетели ) не было бы спроса - было бы дешевле.
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21.07.2022 17:25 Відповісти
Свинособака, а ти скільки заплатив?
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21.07.2022 17:38 Відповісти
А що не так він написав?
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21.07.2022 19:37 Відповісти
Интересно кто такие посадовые особы??????
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21.07.2022 17:28 Відповісти
а потім питають : - "а чого з повістками бігають за кимось , а хто хоче не беруть ?" - "Нах ви потрібні военкому , ніщеброди ! "
З.І. За знайомим бізнес дві неділі по п'ятах бігали , біля автівок чатували , а потім хух .. а в нього вже давно "білий білет" , трохи не всралися від розпачу : - "..так шо ж ти нас розводив ..."
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21.07.2022 17:54 Відповісти
Живе по сусідству бицюра-бізнесмен, до війни любив хвалитися скільки заліза бере на груди в качалці, а під час війни з"ясувалося, що у нього настільки страшний вірикоз, що потрібно возити в інвалідному візку.
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21.07.2022 18:11 Відповісти
Та сама історія. Повний зал качків був, а як війна, то всі "нєваєнниє". Яйця не накачаєш
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21.07.2022 22:43 Відповісти
не всі можут з автомата шмаляти -- альтернатива
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21.07.2022 18:16 Відповісти
Відкрийте кордони,поки ті центри палити не почали разом з здирниками ,ні які автомати не врятують.
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21.07.2022 19:42 Відповісти
Якби чоловіків не взяли у заручники і дали право бути вільною людиною то ніхто б не брав участь в таких схемах.
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21.07.2022 21:09 Відповісти
Та які ви ***** чоловіки. Сцикуни обісрані. Валіть вже за кордон під спідницями ховатися
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21.07.2022 22:36 Відповісти
ты попутал рабов со свободными, смотри сам сколько негатива в комментах к президенту зеле и дерьмаку с татаровым, и по сути все они обоснованы, так скажи тогда кто в здравом смысле будет хотеть воевать за такое положение вещей? ктото должен гибнуть на фронте что б воры и дальше пилили бюджет? сам иди воюй за такое )))))
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21.07.2022 22:45 Відповісти
Люди воюють за Україну ,за своє землю та своїх дітей ,а не за президента . Якщо вам так лячно, копайте землянку в лісі та ховайтеся там. Вuлізете з неї коли війна скінчuться. Мій син в Україні a не здрuснув в Америку хоча і мав можлuвість . Мені за нього не соромно як за всіх вас , ссuкунів.
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22.07.2022 07:56 Відповісти
Може хочеш за днр воювати, там дефіцит з цим , чи може на своїх дітей скинути цей клопіт, ти мабуть не розуміеш що як не переможемо зараз то будуть діти вже воювати з іншими країнами і тебе за подібні коментарі до тюрми запроторять
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23.07.2022 13:37 Відповісти
На Закарпатті кожен знає, що в перші дні війни сотні елітних іномарок набитих баблом і чоловіками призовного віку спокійно проїжджали держ кордоні і ніхто їх не затримував. Просто прикордонники з великими зірками дуже непогано прібірахлілісь.
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21.07.2022 21:54 Відповісти
сколько уже говорят, откройте границы или дайте возможность на таможне купить военных облигаций на 5000 долларов и спокойно едь куда хочешь... но дурость и коррупция у нашего чиновника не знает границ
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21.07.2022 22:48 Відповісти
дурість и трусість у когось в голові не знає границь.
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22.07.2022 07:59 Відповісти
 
 