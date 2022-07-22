Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Українські військові відбили атаку ворога з боку нафтопереробного заводу. Росіяни тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

"Протягом 21 липня ними завдано два ракетні та два авіаудари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів.

Постійним вогневим впливом вони хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки.

Біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої – росіяни намагаються вийти на адмінмежу нашої області", - йдеться в повідомленні.

Вчора ЗСУ вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ – ворог зазнав втрат та відійшов.

"Росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників. Чи усвідомлюють вони, за яку саме "родину" воюють: за "лнр", "днр" чи росію? Можливо за новеньку "ладу" для батьків?", - написав Гайдай.

Крім того, зазначається, що за минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно майже кожне село та місто, куди вороже озброєння може наразі дістати.

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