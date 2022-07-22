УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13459 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
3 744 9

Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Українські військові відбили атаку ворога з боку нафтопереробного заводу. Росіяни тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Телеграмі.

"Протягом 21 липня ними завдано два ракетні та два авіаудари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів.

Постійним вогневим впливом вони хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки.

Біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої – росіяни намагаються вийти на адмінмежу нашої області", - йдеться в повідомленні.

Вчора ЗСУ вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ – ворог зазнав втрат та відійшов.

"Росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників. Чи усвідомлюють вони, за яку саме "родину" воюють: за "лнр", "днр" чи росію? Можливо за новеньку "ладу" для батьків?", - написав Гайдай.

Крім того, зазначається, що за минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно майже кожне село та місто, куди вороже озброєння може наразі дістати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині досі точаться бої і ворог не може розпочати наступ на Бахмут, - Гайдай

Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай 01

Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай 02

Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай 03

Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай 04

Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай 05

Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай 06

Автор: 

обстріл (28486) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4879)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо вірити не Люсі,а МІ6, то ворог майже не стріляє,бо нічим. Пане,Гайдай, очі бояться,а руки тягнуться до Стугни. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
22.07.2022 08:13 Відповісти
І не тільки до Стугни. Не Стугною єдиною.
показати весь коментар
22.07.2022 08:15 Відповісти
Буба ж зарубав виробництво ракет. Чи ето другоє?
показати весь коментар
22.07.2022 08:19 Відповісти
Донецькі гобліни і русофашисти ідуть в бій або п'яні , або під наркотою,
тому і не бояться здохнути за кремлівського вилупка !!

А кацапи за сина - придбають машину 😠
показати весь коментар
22.07.2022 09:20 Відповісти
Прихильники СН, як ви поясните той факт, що партія ЄС поповнює списки добровольців та загиблих за Україну,
а ваша - лише зрадників, колаборантів та дезертирів?

Наприклад, депутата-зрадника поки не знайшлося навіть в одіозній і забороненій ОПЗЖ, а у вас є… і не один ?!😡

Порохоботи на передовій , тому зтули пельку і не відсвічуй 😠
показати весь коментар
22.07.2022 09:14 Відповісти
Божє, яке ж воно недолуге. Всі без виключення депутати ЄС взяли і автомати і щось більш важке і на фронті, і виборці Гетьмана там, а ті що не можуть волонтерять. Кличте "слуг", а то засрали Київ, а сьогодні засирають Польщу. Хай Юзік, Лисий, Тамбовський вовк і інша шушера йдуть закхищати Україну, хай йдуть ОПЗЖ, чи вони вже всі виїхали? Не реагуйте на срачі "порохоботов", реагуйте на срачі єлдаків, татарових і Боневтіків. Де так срачорозводник абдристович і подоляк? Як там безмозгла і верещалка? А Ковальов добре підслуговує ворогу? Хто здав південь?
показати весь коментар
22.07.2022 09:29 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
22.07.2022 10:40 Відповісти
 
 