У Києві відому мережу Воєнторг "ДіСі" підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ. ФОТО

СБУ ліквідувала у Києві схему розкрадання захисного спорядження Національної гвардії на понад 8 млн грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ та ДБР.

"Організатори оборудки намагались нелегально реалізувати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн. Крім того, у зловмисників вилучено 120 тис. підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито колаборанта, який сприяв перевезенню російської бронетехніки з Криму до Херсонщини, - СБУ

Правоохоронці не називають імен, але за даними джерел Цензор.НЕТ йдеться про Воєнторг "ДіСі". Зазначається, що протиправну діяльність організували керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури.

"У квітні 2022 року підприємці звернулись до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безплатно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном та передати військовим, як гуманітарну допомогу. Для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету. Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. гривень. За попередніми оцінками ринкова вартість складає приблизно 8 млн грн", - зазначають у ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та Офіс Генпрокурора відкрили провадження про держзраду через знищені ДБР таємні матеріали у резонансних справах, - Ромалійська

Надалі, замість того аби безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них. Власнику та керівнику торгової мережі повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 7 років.