УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13459 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
13 971 32

У Києві відому мережу Воєнторг "ДіСі" підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ. ФОТО

СБУ ліквідувала у Києві схему розкрадання захисного спорядження Національної гвардії на понад 8 млн грн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ та ДБР.

У Києві відому мережу Воєнторг ДіСі підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ 01

"Організатори оборудки намагались нелегально реалізувати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн. Крім того, у зловмисників вилучено 120 тис. підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито колаборанта, який сприяв перевезенню російської бронетехніки з Криму до Херсонщини, - СБУ

Правоохоронці не називають імен, але за даними джерел Цензор.НЕТ йдеться про Воєнторг "ДіСі". Зазначається, що протиправну діяльність організували керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури.

У Києві відому мережу Воєнторг ДіСі підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ 02

У Києві відому мережу Воєнторг ДіСі підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ 03

"У квітні 2022 року підприємці звернулись до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безплатно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном та передати військовим, як гуманітарну допомогу. Для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету. Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. гривень. За попередніми оцінками ринкова вартість складає приблизно 8 млн грн", - зазначають у ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та Офіс Генпрокурора відкрили провадження про держзраду через знищені ДБР таємні матеріали у резонансних справах, - Ромалійська

У Києві відому мережу Воєнторг ДіСі підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ 04

 Надалі, замість того аби безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них. Власнику та керівнику торгової мережі повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 7 років.

У Києві відому мережу Воєнторг ДіСі підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ 05

У Києві відому мережу Воєнторг ДіСі підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ 06

Київ (19469) СБУ (12821) Національна гвардія (1532) Бронежилет (155) ДБР (3494) розкрадання (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
А звідки у викрадачів такий доступ до спорядження ?
Щоб це зараз красти у таких масштабах...
Здається хтось дозволяє.
показати весь коментар
22.07.2022 10:26
+14
беріться вже за схеми розкраданні гуманітарки...все ж на олх - паритись не треба зовсім
показати весь коментар
22.07.2022 10:28
+11
Ось таке ще знайшла. Не відомо правда чи ні.
показати весь коментар
22.07.2022 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А звідки у викрадачів такий доступ до спорядження ?
Щоб це зараз красти у таких масштабах...
Здається хтось дозволяє.
показати весь коментар
22.07.2022 10:26 Відповісти
Читайте статтю, а не лише заголовок. Ніхто нічого не у кого не крав...
показати весь коментар
22.07.2022 10:32 Відповісти
Як мінімум, вкрали податки.
показати весь коментар
22.07.2022 11:06 Відповісти
Ось таке ще знайшла. Не відомо правда чи ні.
показати весь коментар
22.07.2022 10:27 Відповісти
всіх до штрафбату..розміновувати території
показати весь коментар
22.07.2022 10:30 Відповісти
сначала отрезать по яйцу
показати весь коментар
22.07.2022 10:46 Відповісти
беріться вже за схеми розкраданні гуманітарки...все ж на олх - паритись не треба зовсім
показати весь коментар
22.07.2022 10:28 Відповісти
Це добре але схоже що це лише нажаль крапля у морі...
показати весь коментар
22.07.2022 10:31 Відповісти
"Кому - война, а кому - мать родна!"
показати весь коментар
22.07.2022 10:44 Відповісти
В стране война, а они помощь продают. Сюр какой-то
показати весь коментар
22.07.2022 10:52 Відповісти
ви читали статтю?
показати весь коментар
22.07.2022 10:55 Відповісти
багато юзерів на цензорі приходять лише ШОБ ПОПІ,,ЄТЬ..і показати свій патріотизм..

на яку тему ? А ПО,,УЙ... Коментувати найкраще коменти... тоді можна навіть не читати тему..
показати весь коментар
22.07.2022 11:03 Відповісти
Новий босс набирає бали.
показати весь коментар
22.07.2022 10:56 Відповісти
Любыми способами надо отвлечь лохторат от братанов дЕермак-Татаров...
Ждём очередного вброса... инфы на любой вкус...
показати весь коментар
22.07.2022 11:02 Відповісти
на фронт *******!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.07.2022 11:04 Відповісти
Військові кажуть що на фронті їм єлбани не потрібні.
На громадські роботи хіба що.
показати весь коментар
22.07.2022 11:54 Відповісти
Аж до 7 років ув'язнення, капець багато. А дадуть 2, і то умовно
показати весь коментар
22.07.2022 11:09 Відповісти
отож пора нарешті розібратися, хто тут волонтерить, а хто маркітанить
показати весь коментар
22.07.2022 11:16 Відповісти
Баригі
усе відібрать та поділить
показати весь коментар
22.07.2022 11:16 Відповісти
Ещё миллитарист проверьте, где для своих продают с " подпалы", а для других ничего нет. Посмотрите на олх, где одна сплошная гуманитарка
показати весь коментар
22.07.2022 11:17 Відповісти
Тут треба розуміти які попередні домовленості були, може вони домовлялися що зроблять знижку на розмір податків для НГУ, а зараз $ зріс і вже ніякої знижки не вийде. Тому однозначно щось стверджувати важко
показати весь коментар
22.07.2022 11:18 Відповісти
Але бикувати на військових в будь якому випадку не гарно, як там не було
показати весь коментар
22.07.2022 11:20 Відповісти
Здається футболіст Миколенко мав зашквар з цією фірмою. Вони його наіпали.

https://upmp.news/ua-in-ukraine/futbolist-vitalij-mykolenko-povidomyv-pro-organizatsiyu-yaka-nazhyvayetsya-na-vijni/
показати весь коментар
22.07.2022 11:31 Відповісти
За законами військового часу-- ..... вежа.
показати весь коментар
22.07.2022 11:36 Відповісти
Це електорат Зеленського бере з нього приклад, тому треба пробачити, слугам можна та й всім решта теж)
показати весь коментар
22.07.2022 12:05 Відповісти
Что-то многовато у нас развелость барыг наживающихся волонтерализмом,гуманитаризмом,уклонением от налогов и прочими нехорошими делами во вред ВСУ..И подобных особей все увеличивается..Значит пора создать подразделение,типа штрафбата,и всех через военно-полевой суд туда..Это будет он них больше пользы,чем от простой судимости на усмотрение наших гумманых судов
показати весь коментар
22.07.2022 13:27 Відповісти
А как на счет стеночке , военное время , куй кто патрон украл бы ..
показати весь коментар
22.07.2022 18:23 Відповісти
Не понял : "...Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них..." Это как ?
показати весь коментар
22.07.2022 20:03 Відповісти
Якось примітивно виглядає схема, не вірю. А владі і до того не вірив.
показати весь коментар
23.07.2022 08:55 Відповісти
ні розумію який ВОЕНТОРГ підчас війни,що це таке?хиба це не потрибно давати бескоштовно?Вояка забовьязани обладнати безкоштовно. Ціх котри торгують в буцигарню.
показати весь коментар
23.07.2022 10:11 Відповісти
Цей воєнторг взагалі якийсь мутний... Кілька тижнів тому бачила таке - перед одним із магазинів їхніх черга з військових, а на дверях оголошення "Вхід по одній людині у супроводі продавця". Військових як арештантів водити і затримувати їх, коли відпустка чи звільнення короткі? Ну-ну...
показати весь коментар
23.07.2022 16:51 Відповісти
 
 