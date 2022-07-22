Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляють у Нацполіції.

"Ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Сіверськ, Соледар, Торецьк, Костянтинівка, смт Билбасівка, Південне, Північне, села Андріївка, Гришине, Дачне, Павлівка, Федорівка, Ягідне. Росіяни знищували мирне населення та інфраструктуру авіаударами, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів: 37 житлових будинків, дві школи, дитячий садок, коледж, ринок, резервуар питної води, ферма, розсадник, будинок культури, кафе, газорозподільна труба, електроопора, поле.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



























