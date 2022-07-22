УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13459 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 245 3

Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляють у Нацполіції.

Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01

"Ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Сіверськ, Соледар, Торецьк, Костянтинівка, смт Билбасівка, Південне, Північне, села Андріївка, Гришине, Дачне, Павлівка, Федорівка, Ягідне. Росіяни знищували мирне населення та інфраструктуру авіаударами, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів: 37 житлових будинків, дві школи, дитячий садок, коледж, ринок, резервуар питної води, ферма, розсадник, будинок культури, кафе, газорозподільна труба, електроопора, поле.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу рашисти вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 08
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 09

Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 10
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 11
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 12
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 13
Рашисти 28 разів за добу обстріляли Донеччину. Зафіксовані руйнування. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 14

армія рф (17388) обстріл (28486) Донецька область (8467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
роблят Торрічелеву пустоту -- безбашені уроди
показати весь коментар
22.07.2022 11:12 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 11:14 Відповісти
А скількі разів ми обстриляли Білгородщіну?
показати весь коментар
22.07.2022 12:49 Відповісти
 
 