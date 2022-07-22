Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні о 09:10 завершені аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі школи у місті Краматорськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, проведено розчищення та розбір близько 205 т зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох чоловіків.

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