Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Сьогодні о 09:10 завершені аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі школи у місті Краматорськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, проведено розчищення та розбір близько 205 т зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох чоловіків.
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Frol Fedoroff
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Aleksey VIII
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