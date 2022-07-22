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Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні о 09:10 завершені аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі школи у місті Краматорськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, проведено розчищення та розбір близько 205 т зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по центру Краматорська, є жертви. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС 01
Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС 02
Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС 03
Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС 04
Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС 05
Завершено розбір завалів будівлі школи у Краматорську, виявлено тіла трьох людей, - ДСНС 06

Автор: 

армія рф (17388) Краматорськ (653) обстріл (28486) школа (2212) ДСНС (5110)


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Ось і відповідь на безпеку подвалів, шкіл та варто чи ні взагалі розпочинати навчальний рік. Живі діти наздоженуть втрачене ., мертвим освіта не потрібна
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22.07.2022 11:28 Відповісти
🔢
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25.07.2022 06:45 Відповісти
 
 