Ми воюємо сьогодні, щоб наші наступні покоління мали майбутнє, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Наше покоління не має права здатися у війні проти РФ.

Про це написав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми воюємо сьогодні, щоб відстояти, визволити й відновити. Щоб наші наступні покоління мали майбутнє, наше покоління не має права здатися", - зазначив він.















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