Протягом 4 років привласнювали нерухомість померлих громадян: у Києві викрили організовану злочинну групу, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність злочинної групи, яка організувала шахрайську схему із заволодіння об’єктами нерухомого майна померлих громадян у Києві та Київській області. Така спадщина підлягала переходу у власність територіальної громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Так встановлено, що до складу групи входило п’ять осіб, серед яких два адвокати, приватний нотаріус та службові особи ДП "Національні інформаційні системи".

"Протиправну схему зловмисники спланували у липні 2015 року. Група діяла 4 роки та мала чіткий розподіл функцій для кожного учасника. Організатори здійснювали загальне керівництво діяльністю групи, організовували та координували діяльність співучасників, розподіляли їх обов’язки та функції. Також ділки залучали до шахрайства інших осіб та усували перешкоди, які виникали під час реалізації злочинних дій. Через особисті зв’язки зловмисники встановлювали об’єкти нерухомості, які належали одиноким померлим громадянам. Потім підроблювали офіційні документи, на підставі яких формували спадкові справи та оформляли право власності на житлову та нежитлову нерухомість, що залишилось після їх смерті.", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що нотаріус особисто підписувала документи щодо прийняття спадщини та подальшої реалізації об’єктів нерухомості від імені неіснуючих спадкоємців.

Згідно слідства, у подальшому квартири та будинки шахраї привласнювали та продавали. А кошти від продажу розподіляли між учасниками групи.

Щоб приховати свою діяльність, учасники групи вдавалися до конспірації – використовували закодовані слова у переписках та телефонних переговорах. За попередніми даними, інтересам територіальної громади м. Києва заподіяно матеріальної шкоди у розмірі понад 3,5 млн грн, 4 фізичним особам – понад 2, 3 млн грн.







Наразі п’ятьом членам групи повідомлено про підозру, ще трьом членам організованої злочинної групи – співорганізатору та двом виконавцям повідомлено про підозру та оголошено у розшук. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Планується арешт майна підозрюваних з метою його конфіскації.