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Протягом 4 років привласнювали нерухомість померлих громадян: у Києві викрили організовану злочинну групу, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність злочинної групи, яка організувала шахрайську схему із заволодіння об’єктами нерухомого майна померлих громадян у Києві та Київській області. Така спадщина підлягала переходу у власність територіальної громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Так встановлено, що до складу групи входило п’ять осіб, серед яких два адвокати, приватний нотаріус та службові особи ДП "Національні інформаційні системи".

Протягом 4 років привласнювали нерухомість померлих громадян: у Києві викрили організовану злочинну групу, - СБУ 01

"Протиправну схему зловмисники спланували у липні 2015 року. Група діяла 4 роки та мала чіткий розподіл функцій для кожного учасника. Організатори здійснювали загальне керівництво діяльністю групи, організовували та координували діяльність співучасників, розподіляли їх обов’язки та функції. Також ділки залучали до шахрайства інших осіб та усували перешкоди, які виникали під час реалізації злочинних дій. Через особисті зв’язки зловмисники встановлювали об’єкти нерухомості, які належали одиноким померлим громадянам. Потім підроблювали офіційні документи, на підставі яких формували спадкові справи та оформляли право власності на житлову та нежитлову нерухомість, що залишилось після їх смерті.", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що нотаріус особисто підписувала документи щодо прийняття спадщини та подальшої реалізації об’єктів нерухомості від імені неіснуючих спадкоємців.

Згідно слідства, у подальшому квартири та будинки шахраї привласнювали та продавали. А кошти від продажу розподіляли між учасниками групи.

Щоб приховати свою діяльність, учасники групи вдавалися до конспірації – використовували закодовані слова у переписках та телефонних переговорах. За попередніми даними, інтересам територіальної громади м. Києва заподіяно матеріальної шкоди у розмірі понад 3,5 млн грн, 4 фізичним особам – понад 2, 3 млн грн.


Протягом 4 років привласнювали нерухомість померлих громадян: у Києві викрили організовану злочинну групу, - СБУ 02
Протягом 4 років привласнювали нерухомість померлих громадян: у Києві викрили організовану злочинну групу, - СБУ 03

Наразі п’ятьом членам групи повідомлено про підозру, ще трьом членам організованої злочинної групи – співорганізатору та двом виконавцям повідомлено про підозру та оголошено у розшук. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Планується арешт майна підозрюваних з метою його конфіскації.

Київ (19466) спадок (22) нерухомість (891) СБУ (12818) смерть (6750)


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Топ коментарі
+4
Все, що завгодно, тільки не про дерьмака
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22.07.2022 14:00
+4
Так дЄрьмак і компанія тому і прийшов що знав що в Україні прокатить ,бо дерібан та корупція впродовж 30 років незалежності продовжується.
Нічого не змінилося. Та всі думають що війна ось так з пустого місця виникла .
Все має причиново-наслідковий зв'язок.
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22.07.2022 14:08
+4
Цікаво, а коли почнуть викривати групи, які протягом десятків років привласнювали власність українців "і мертвих, і живих, і ненароджених"?
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22.07.2022 14:29
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пліна..нас реально від якоїсь конкретної муйні відволікають..

у нас війна, а тут новини про такі оборутки..да тільки сліпоглухонимій не знав про таке...
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22.07.2022 13:56 Відповісти
Все, що завгодно, тільки не про дерьмака
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22.07.2022 14:00 Відповісти
Так дЄрьмак і компанія тому і прийшов що знав що в Україні прокатить ,бо дерібан та корупція впродовж 30 років незалежності продовжується.
Нічого не змінилося. Та всі думають що війна ось так з пустого місця виникла .
Все має причиново-наслідковий зв'язок.
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22.07.2022 14:08 Відповісти
Так війна ж тому і є що всім було начхати на корупцію та злочини як цей . Що означає у на с війна та нас відволікають ?? Ви що не бачити зв'язку корупції великого шахрайства та війн ??
Дійсно,чому ж війна в Україні,та тому і війна що дерибан важливіше був завжди.
ну так дійсно нехай далі покидьки роблять справу та продовжують робити Україну корупційною державою де немає закону а існує тільки кооператив Озеро на чолі з Пу тісним основна ідея якого збагачення збагачення та ще раз збагачення.
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22.07.2022 14:05 Відповісти
Згідний, війна така як зараз підступна , брехлива і безпричинна (на перший погляд) -то є наслідок ..
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22.07.2022 14:19 Відповісти
"закодовані слова" ))) знають навіть засранці, як зараз весь базар по всьому моніториться та фільтрується ))
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22.07.2022 13:58 Відповісти
аха..типу, як у фільмі

тише, тише..квартира -ето тьотя..мєтраж - возраст

https://www.youtube.com/watch?v=WPqaDfsIb7Y
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22.07.2022 14:03 Відповісти
ага. тільки тоді "кантора" писала не все, як це вона робить тепер )))
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22.07.2022 14:19 Відповісти
Расстрелять на ***, а зачем нам в военное время нужны такие шмуклера,которые наживаются на горе пересичных украинцев? Ведь к гадалке не ходи - откупятся и имущество откупят….. Пора в ВСУ штрафные роты создавать, пусть кровью позор смывают.
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22.07.2022 14:16 Відповісти
Такі групи є мабуть в будь-якому мало-мальськи великому місті
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22.07.2022 14:25 Відповісти
Жоден населений пункт не залишився поза увагою "таких груп".
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22.07.2022 14:33 Відповісти
Эта организация должна ловить рашистских военных преступников и уничтожать их на территории российского улуса а не отнимать хлеб у нацполиции ловя мелких жуликов.
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22.07.2022 14:26 Відповісти
Цікаво, а коли почнуть викривати групи, які протягом десятків років привласнювали власність українців "і мертвих, і живих, і ненароджених"?
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22.07.2022 14:29 Відповісти
По всій Україні менти цим зайняті. Моніторять "чергові частини" у рай/міськвідділках, вишукують по повідомленням що надійшли де живуть одинокі пенсіонери, або неблагонадійний контингент, спаюють їх до повної, а після смерті, або ще гірше "раптової смерті" через нотаріусів, по різним схемам житло правласнюють.
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22.07.2022 14:43 Відповісти
Это возможно работали когда у умершего не было наследников, либо из умышлено не искали, а они допустим не знали о смерти итп итд. Тут вариантов много, а лазеек еще больше. Главная беда---не знание законов, не пользоваться юристконсультами, адвокатами и конечно беспредел судей и судов. Все гребли. По стране массово и давно. Пришло от совдепии. когда жилье было государственным. Понятие частной собственности вообще отсутствовало у совков торохканных. И позже и по сей день часто. Там бабла поднято на лярды по всей стране за 30 лет. Копнуть бы БТИ!
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22.07.2022 15:09 Відповісти
Нам потрібно відділити адміністративну столицю від фінансової. І не буде той Київ магнітом для злочинців всіх категорій.... ватники, зрадники, крадії і просто амбітні жлоби.
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22.07.2022 21:19 Відповісти
Дуже страшно купувати https://komertsiya.com.ua/ нерухомість та обирати її самостійно.Завжди потрібно обирати перевірених фахівців,щоб не потрапити у пастку аферистів.Важливо бути впевненим у достовірності документів на комерцію та перевіряти самих же власників.Це ключові моменти без яких ніяк.
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08.08.2023 21:22 Відповісти
 
 