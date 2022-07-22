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Колишньому командиру корвету "Тернопіль" Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

ДБР повідомило про підозру зраднику, який у 2014 році перейшов на бік ворога та сьогодні воює проти України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

Колишньому командиру корвету Тернопіль Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, повідомили про підозру, - ДБР 01

"Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету "Тернопіль", капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Нагадуємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вышний Волочёк". Офіцери також зрадили Україну у 2014 році.


Колишньому командиру корвету Тернопіль Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, повідомили про підозру, - ДБР 02
Колишньому командиру корвету Тернопіль Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, повідомили про підозру, - ДБР 03
Колишньому командиру корвету Тернопіль Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, повідомили про підозру, - ДБР 04
Колишньому командиру корвету Тернопіль Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, повідомили про підозру, - ДБР 05

корвет (35) державна зрада (1686) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+10
Подозреваю,что предателю насрать. Да и кому не насрать на эту гопоту из ДБР?
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22.07.2022 15:11
+8
як то зарано..можна б було ще зачекати
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22.07.2022 15:14
+3
8 лет , такая *****
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22.07.2022 15:22
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Подозреваю,что предателю насрать. Да и кому не насрать на эту гопоту из ДБР?
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22.07.2022 15:11 Відповісти
зніміть йому скальп і утопіть
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22.07.2022 15:11 Відповісти
як то зарано..можна б було ще зачекати
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22.07.2022 15:14 Відповісти
головне що дуже стримко та своечастно
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22.07.2022 15:15 Відповісти
8 лет , такая *****
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22.07.2022 15:22 Відповісти
Це часом не той гімнюк, що спочатку кричав рашистам "рускіє нє сдаюцца", ігноруючи наказ командування ВМС України на прорив в Одесу, і поиім особисто здав ворогу новенький корвет "Тернопіль" ?
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22.07.2022 15:23 Відповісти
Имитация , хоть какой-то деятельности , для разнообразия , не за Порошенко гоняться
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22.07.2022 15:26 Відповісти
"Имитация , хоть какой-то деятельности" с 2014 года.
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22.07.2022 16:01 Відповісти
Если бы у нас был Моссад а не сбу он смеялся бы не долго!
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22.07.2022 15:26 Відповісти
Дуже вчасно: через 8 років
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22.07.2022 15:51 Відповісти
оперативно, ****!
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22.07.2022 16:12 Відповісти
коли це Де?БеРи! розгонять нафіг?
мені цей цирк за мої податки вже набрид...
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22.07.2022 16:19 Відповісти
Как ему ещё корабль доверили? Ведь предатель, он и в Африке предатель! Ничего пойдёт курсом крейсера мацквы - прямо на дно вместе со своей лоханкой
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22.07.2022 16:39 Відповісти
Не поторопились?Зато документы уничтожили раньше.
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22.07.2022 16:55 Відповісти
Подозрение на до отправить Гарпуном.
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22.07.2022 16:59 Відповісти
Молоросійський хохол це заготовка для виготовлення кацапа бо йому "какая разніца".
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22.07.2022 17:07 Відповісти
Швидкі, як блискавка. Той тільки перейшов на бік ворога, тільки сьомий рік пішов, а ДБР йому бах підозру.
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22.07.2022 17:27 Відповісти
Якого біса ви за мої податки виробляєте таку фігню?? Нахєр звільняйтеся виродки!
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22.07.2022 23:09 Відповісти
 
 