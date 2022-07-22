Колишньому командиру корвету "Тернопіль" Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО
ДБР повідомило про підозру зраднику, який у 2014 році перейшов на бік ворога та сьогодні воює проти України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.
"Після захоплення окупантами його частини у Севастополі та корвету "Тернопіль", капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Нагадуємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вышний Волочёк". Офіцери також зрадили Україну у 2014 році.
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мені цей цирк за мої податки вже набрид...