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У голови штабу оборони Дніпра Корбана прикордонники відібрали український паспорт (оновлено). ФОТО

корбан,геннадий

Очільник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан хотів в'їхїати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Як повідомляється, Корбан наразі перебуває на пункті пропуску на кордоні. На місце прибули адвокат Корбана Андрій Йосипов, представники СБУ і ДБР.

Йому повідомили правоохоронці, що його українське громадянство припинене. Підтверджуючих документів правоохоронці ще не надали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гай про можливе позбавлення Корбана громадянства: Він з 24-го лютого організував загальний штаб оборони Дніпропетровської області, коли на Банковій слухавку не брали

"В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по "Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, - ред.)", - сказав Корбан в коментарі РБК-Україна.

У голови штабу оборони Дніпра Корбана прикордонники відібрали український паспорт (оновлено) 01
У голови штабу оборони Дніпра Корбана прикордонники відібрали український паспорт (оновлено) 02
У голови штабу оборони Дніпра Корбана прикордонники відібрали український паспорт (оновлено) 03

кордон (4769) Корбан Геннадій (189) паспорт (1153)


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Топ коментарі
+71
это просто жесть, как это вообще возможно, без документов, без объяснений, просто раз и не пустить..., и вообще как можно лишить гражданства, полученного при рождении...
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22.07.2022 15:24
+58
мабуть і наказу немає..., ми демонструємо в котрий раз, що ми не правова держава, тільки навіщо це...і кому потрібно...
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22.07.2022 15:26
+52
При всей моей неприязни к Корбану - это грубое нарушение Конституции страны.
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22.07.2022 15:41
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Печать должна быть с трезубцем, надписи МФО на печати президента нет. Без подписи документ не действителен.
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22.07.2022 16:45 Відповісти
де підпис преЗЄка ?

за печатку намбер ван я взагалі мовчу

як завжди ЗЄ-льоная тіна-муть
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22.07.2022 16:58 Відповісти
Підпис показувати ніззя, бо чеки почнуть підроблять
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22.07.2022 19:35 Відповісти
Херсонщіну,ЯК СКАЗАВ АРЕСТОВИЧ - ПРО₴&@ЛИ?А ДНІПРОПЕТРОВЩІНУ ЗДАЄТЕ?Робити таке під час ВІЙНИ - це треба зовсім не мати розуму.
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22.07.2022 16:36 Відповісти
Честно говоря, тема пустая. Скорее похожа на самопиар. Как будто бы кому-то важен корбан.
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22.07.2022 16:37 Відповісти
зелень пошла по беспределу...каждый день тянет на десятки уголовных по самым тяжким ...ответить придется за все десятки тысяч убитых по вине этого ничтожества....
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22.07.2022 16:37 Відповісти
а коли у єрмака заберуть український паспорт? знаєте друзі, лібше він той зеля видав би указ по якому усі бажаючі на кордоні відмовляються від українського громадянства, здають український паспорт та можуть поїхати з цього дурдому під назвою Україна... нажаль це так. корбан якій стільки зробив для України в 2014 року і за це така подяка.... так лібше вже бути особою без громадянства
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22.07.2022 16:44 Відповісти
Мафии не место в Украине, пусть погуляет миру
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22.07.2022 16:44 Відповісти
а можно также тех кто за русский мир? или этих нельзя?
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22.07.2022 16:45 Відповісти
"Если ты умер, то это надолго, если дурак, -то это навсегда!".
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22.07.2022 16:50 Відповісти
Значит Днепр тоже решили сдать! Интересно ,а как это можно лишить гражданства ? Указом Зеленского можно подтереться!
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22.07.2022 16:48 Відповісти
онже не гогилашвили или портнов...,чес слово как маленькие
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22.07.2022 17:00 Відповісти
Таки Зеленський "жахнув" Коломойського, раз правда, що в Корбана забрав громадянство!!!
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22.07.2022 17:07 Відповісти
Можливо інформаційним срачем з Корбаном влада перекриває вже якусь ху*ню, яку зараз підписують по зерну чи ще щось. Інакшого пояснення не маю, бо якшо винний, то в кайданки і в суд. Але ця ситуація з громадянством виглядає м'яко кажу, щоб не матюкатися, не по європейськи.
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22.07.2022 17:15 Відповісти
Цілком вірне припущкння. Другий стамбульський договорняк мутний. А ще справу дєрмака після заяв Вікторії Спартц зечмоні хочуть пошвидше" розсмоктати".
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22.07.2022 17:30 Відповісти
Операція "жопа"-почалась.
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22.07.2022 17:35 Відповісти
не за Корбана все беспокоятся, а за свое второе гражданство. Закон о двойном гражданстве облегчит вам ваши уловки
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22.07.2022 17:42 Відповісти
Цирк зажигает огни!!!!!

Взял попкорн!
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22.07.2022 18:02 Відповісти
Т.е. дерьмаки с сотоварищами решили сдать Днепр....
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22.07.2022 18:10 Відповісти
'схаждєніє пасєрєдінє'
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22.07.2022 18:51 Відповісти
До Корбана має бути багато питань, як і до його хозяїна Бєні. Але, те, що зараз робиться - це свавілля. Свавілля у військовий час- зрада
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22.07.2022 18:37 Відповісти
У каждого президента должен быть свой Саакашвили?
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22.07.2022 18:40 Відповісти
Я считаю, что Зеленский должен отменить рождение Корбана. Делов-то
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22.07.2022 18:48 Відповісти
Порушення Конституції їх в судах зачмирять і ніякого ЕС нам невідать ..Як це так забрати паспорт у людини ?
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22.07.2022 18:53 Відповісти
а може в Корбана є ще декілька паспортів інших держав?
то хай їде туди, де Батьківщина
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22.07.2022 19:22 Відповісти
если немного узбагоиться, то можно догадаться, что весь сыр-бор из-за Бени, выдачи которого требуют Штаты, причём требуют уже конкретно
но Вовик, как бывший протеже Бени, боится объявить об этом напрямую - поэтому и выдумана многоходовочка, целью которой является "выдавливание" Бени из страны в нужном ему направлении, мол мы сделали всё, что могли и не мучайте нас больше
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22.07.2022 19:33 Відповісти
как там портнов, новинский, гогилашвили ?
а чтт по поводу Червоненка, шестёрки саши стоматолога ? как он уже подполковник ?
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23.07.2022 18:19 Відповісти
Скоро зникне й ваше вонюче кодло - проплачений "штаб" оборони чужої країни та її громадян - як тільки вам припинять видавати шекелі-доляри в конвертах. "Ізраїльтяни" та наймити їхні, нагадую: "Підстави втрати громадянства України зазначенні в статті 19 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону України «Про громадянство України» : 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття..." Народитися цей ваш "вождь ізраїльтянської оборони" міг де завгодно. Ясно одне, ваш час нарешті минає. До речі, як там ваш шеф, досі кофє пьйот? Бо гидної пики з 24 лютого не видно й не чути.
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22.07.2022 20:40 Відповісти
@mike

Міша, а ти - антисеміт!
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22.07.2022 20:44 Відповісти
самые антисемитские антисемиты - это сами семиты
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22.07.2022 21:20 Відповісти
Корбен Даллас))
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22.07.2022 22:07 Відповісти
Ах так, ЗеЛох, значить можеш якщо хочеш паспорти відбирати!?? Ну так давай далі, шалав московських повалійш, тодоренку, Лорак, всіх спортсменів, Ротару, всіх виродків хохлів, що роками живуть в рф з 2 паспортами, всіх ригааналів, колаборантів, зрадників,кримських щурів, весь київський бамонд типу Медведчука ....коротше роботи по позбавленню паспортів у тебе до кінця твоєї сраної каденції!
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22.07.2022 23:25 Відповісти
Вы забыли украинцев с венгерскими паспортами
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23.07.2022 12:04 Відповісти
Та ви що,не пускають?!А я думаю,чого не вистачає ,?А це корбана! Боже яка втрата,
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22.07.2022 23:41 Відповісти
Корбана не пускають в угоду Єрмака за Спартц, таке враження .Черговий раз топчуться ногами по Конституції! Тем більше Корбан координує тероборону у Дніпрі можливо таким чином на майбутнє готують Дніпро на здачу ворогу????
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23.07.2022 00:13 Відповісти
Геннадий для Днепра делает много важных дел, а государство как ""вредитель"" этому мешает.
Под носом у президента предатели и ни каких тело -движений в их сторону и паспорта не забирают. Страна ""идиотизма"".
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23.07.2022 05:01 Відповісти
зеленский подонок портновский
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23.07.2022 18:16 Відповісти
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