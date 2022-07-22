У голови штабу оборони Дніпра Корбана прикордонники відібрали український паспорт (оновлено). ФОТО

Очільник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан хотів в'їхїати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Як повідомляється, Корбан наразі перебуває на пункті пропуску на кордоні. На місце прибули адвокат Корбана Андрій Йосипов, представники СБУ і ДБР.

Йому повідомили правоохоронці, що його українське громадянство припинене. Підтверджуючих документів правоохоронці ще не надали.

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"В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по "Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, - ред.)", - сказав Корбан в коментарі РБК-Україна.





