У голови штабу оборони Дніпра Корбана прикордонники відібрали український паспорт (оновлено). ФОТО
Очільник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан хотів в'їхїати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Як повідомляється, Корбан наразі перебуває на пункті пропуску на кордоні. На місце прибули адвокат Корбана Андрій Йосипов, представники СБУ і ДБР.
Йому повідомили правоохоронці, що його українське громадянство припинене. Підтверджуючих документів правоохоронці ще не надали.
"В результаті я не можу тепер в'їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по "Дії", ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що не зрозуміло за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, - ред.)", - сказав Корбан в коментарі РБК-Україна.
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за печатку намбер ван я взагалі мовчу
як завжди ЗЄ-льоная тіна-муть
Взял попкорн!
то хай їде туди, де Батьківщина
но Вовик, как бывший протеже Бени, боится объявить об этом напрямую - поэтому и выдумана многоходовочка, целью которой является "выдавливание" Бени из страны в нужном ему направлении, мол мы сделали всё, что могли и не мучайте нас больше
а чтт по поводу Червоненка, шестёрки саши стоматолога ? как он уже подполковник ?
Міша, а ти - антисеміт!
Под носом у президента предатели и ни каких тело -движений в их сторону и паспорта не забирают. Страна ""идиотизма"".