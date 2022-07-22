Фрагмент ракети від російського ЗРК "Панцир" винесло морем на пляж у Болгарії. ФОТО

На узбережжя Болгарії між містами Поморіє та Ахелой море винесло фрагмент ракети від російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фрагмент ракети винесло на пляж біля готелю, де його помітили туристи і повідомили у службу надзвичайних ситуацій.

За словами військових фахівців, це моторний відділ ракети "Панциря-С1", який після пуску відділяється і вже не є вибухонебезпечним.

Загалом у Болгарії повідомляли про близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями в Україні, лише одна з них виявилась вибухонебезпечною. На початку липня біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили помічену з цивільного судна морську міну. Міни знаходили також біля Босфору та біля узбережжя Румунії.

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