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Фрагмент ракети від російського ЗРК "Панцир" винесло морем на пляж у Болгарії. ФОТО

На узбережжя Болгарії між містами Поморіє та Ахелой море винесло фрагмент ракети від російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Фрагмент ракети від російського ЗРК Панцир винесло морем на пляж у Болгарії 01

Фрагмент ракети винесло на пляж біля готелю, де його помітили туристи і повідомили у службу надзвичайних ситуацій.

За словами військових фахівців, це моторний відділ ракети "Панциря-С1", який після пуску відділяється і вже не є вибухонебезпечним.

Загалом у Болгарії повідомляли про близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями в Україні, лише одна з них виявилась вибухонебезпечною. На початку липня біля берегів Болгарії у Чорному морі знешкодили помічену з цивільного судна морську мінуМіни знаходили також біля Босфору та біля узбережжя Румунії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Житель Одещині під час купання у морі підірвався на міні. ФОТО

Автор: 

Болгарія (783) пляж (154) ракети (4023)


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Топ коментарі
+34
там ще багато чого може приплисти, лапті, балалайки, погризані рибою кінцівки ваньок які зробили жест доброї молі, кокошніки
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22.07.2022 17:38
+10
шкода що на німецьке узбережжя не виносить....
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22.07.2022 17:40
+10
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22.07.2022 17:59
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там ще багато чого може приплисти, лапті, балалайки, погризані рибою кінцівки ваньок які зробили жест доброї молі, кокошніки
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22.07.2022 17:38 Відповісти
.... недогризений, але розмочений кутак лаврова, в ропі з морської солі....
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22.07.2022 17:48 Відповісти
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22.07.2022 17:58 Відповісти
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22.07.2022 17:59 Відповісти
кокошнікі нє, вони зразу тонуть
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22.07.2022 18:23 Відповісти
шкода що на німецьке узбережжя не виносить....
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22.07.2022 17:40 Відповісти
или на венгерское
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22.07.2022 18:15 Відповісти
скоро міни припливуть...
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22.07.2022 17:45 Відповісти
З чого зроблена та ракета що не тоне?
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22.07.2022 17:47 Відповісти
Пластик Адже це - "одноразовий виріб"
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22.07.2022 17:49 Відповісти
Тоді чому він не згорів?
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22.07.2022 18:18 Відповісти
стеклотекстолит не горит
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22.07.2022 19:42 Відповісти
Скоріше композит, пластик згорів би.) Хоча може якутський майстер їм ракети ліпить.)
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22.07.2022 17:52 Відповісти
Це тепер замість кацапських туристів.
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22.07.2022 17:52 Відповісти
Таки оно плавает, а не летает...
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22.07.2022 17:54 Відповісти
Рано чи пізно якась міна наштовхнеться на цивільне судно. І ми почуємо "ТАСС уполномочєн заявіть", що 1. "ето укрофошизкая міна" і 2. "єслі би Україна нє напала, Росія чьорноє морє би нє мініровала би".
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22.07.2022 17:57 Відповісти
Рашисты гадят
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22.07.2022 17:59 Відповісти
Засруть кацапи Чорне море своїм непотрібом...То крейсер,то ракети,ще й портки кацапен зольдатен))))
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22.07.2022 20:28 Відповісти
Говно не тонет
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22.07.2022 21:49 Відповісти
 
 