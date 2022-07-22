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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко. ФОТОрепортаж

Від російського обстрілу селища Золочів Харківської області 22 липня загинула жінка, поранення дістав 29-річний чоловік.

Про це Суспільному розповів Золочівський селищний голова Віктор Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, загинула 74-річна жінка, 29-річний чоловік дістав поранення ніг та контузію. Також від обстрілу пошкоджені п’ять будинків і господарчі споруди. Енергетики та газовики відновлюють мережі.

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Крім того, близько 08:15 російські окупанти з гелікоптера завдали удару по селу Івашки. Російські війська влучили в двоповерховий багатоквартирний будинок: знищені три квартири, ще дві пошкоджені. На першому поверсі розташовувався центр видачі гуманітарної допомоги, сказав Коваленко.

Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко 01
Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко 02
Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко 03
Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко 04
Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко 05
Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко 06
Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко 07

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) Харківщина (6054) воєнні злочини (1861)


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Навіщо Володі оці жіночки, по яких потвори стріляють навіть з вертольтів,він головне сьогодні через своїх посланців підписав домовленості по зерну, якими зняли санкції проти московії.
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22.07.2022 18:15 Відповісти
 
 