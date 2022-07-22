Війська РФ обстріляли Золочівську громаду на Харківщині з артилерії та гелікоптера: загинула жінка, - селищний голова Коваленко. ФОТОрепортаж
Від російського обстрілу селища Золочів Харківської області 22 липня загинула жінка, поранення дістав 29-річний чоловік.
Про це Суспільному розповів Золочівський селищний голова Віктор Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, загинула 74-річна жінка, 29-річний чоловік дістав поранення ніг та контузію. Також від обстрілу пошкоджені п’ять будинків і господарчі споруди. Енергетики та газовики відновлюють мережі.
Крім того, близько 08:15 російські окупанти з гелікоптера завдали удару по селу Івашки. Російські війська влучили в двоповерховий багатоквартирний будинок: знищені три квартири, ще дві пошкоджені. На першому поверсі розташовувався центр видачі гуманітарної допомоги, сказав Коваленко.
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Анатолий К #427424
показати весь коментар22.07.2022 18:15 Відповісти Мені подобається 3
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