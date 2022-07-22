Мій тато служить в ЗСУ і зараз знаходиться в гарячій точці. Йому та його товаришам дуже потрібен тепловізор, - українців просять про допомогу воїнам. ФОТО

Українців просять допомогти з придбанням тепловізора для українських захисників.

Відповідне прохання на своїй сторінці в фейсбуку розмістила Анастасия Счастливая, яка збирає кошти на тепловізор для підзрозділу ЗСУ, в якому слижить її батько, передає Цензор.НЕТ.

"Мій тато наразі служить в ЗСУ.

І зараз знаходиться в гарячій точці, в місці бойових дій.

Йому та його товаришам дуже потрібен тепловізор.

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Дуже прошу всіх небайдужих допомогти. Може є якась інформація де краще його купити. Чи якось фінансово

Реквізити:Приват Банк. Грядун Анастасія

5168 7422 3763 8311

Все Буде Україна!", - звернулася вона до українців з проханням про допомогу.