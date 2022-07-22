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Мій тато служить в ЗСУ і зараз знаходиться в гарячій точці. Йому та його товаришам дуже потрібен тепловізор, - українців просять про допомогу воїнам. ФОТО
Українців просять допомогти з придбанням тепловізора для українських захисників.
Відповідне прохання на своїй сторінці в фейсбуку розмістила Анастасия Счастливая, яка збирає кошти на тепловізор для підзрозділу ЗСУ, в якому слижить її батько, передає Цензор.НЕТ.
"Мій тато наразі служить в ЗСУ.
І зараз знаходиться в гарячій точці, в місці бойових дій.
Йому та його товаришам дуже потрібен тепловізор.
Дуже прошу всіх небайдужих допомогти. Може є якась інформація де краще його купити. Чи якось фінансово
Реквізити:Приват Банк. Грядун Анастасія
5168 7422 3763 8311
Все Буде Україна!", - звернулася вона до українців з проханням про допомогу.
Топ коментарі
+9 vigo
показати весь коментар22.07.2022 19:47
+7 afuster25
показати весь коментар22.07.2022 19:50
+6 Крейда Гiбсон #484632
показати весь коментар22.07.2022 20:14
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Рішення підтримали усі фракції: Нардепи підвищили собі оклади за рахунок допомоги, яку надають Україні міжнародні партнери(с)
На "Певернись Живим", фонд Притулы, фонд Порошенко - не слабо, регулярно каждую неделю перевожу. А вот тут - реально слабо. Ибо это глупый и неэффективный расход денег. Она не знает, где можно это купить. она не знает, сколько это реально стоит, она не знает ничего, но уже собирает деньги.
Так навіщо нам утримувати уряд, який не здатен утримувати армію?
Навіщо витрачати кошти на утримання офісу президента?
Чи не вкрали гроші депутати, які підвищили собі зарплату у такий скрутний час?
Та шо ви тут распіzdілися "13-і воїни диванів" ! Або допомогайте або мовчіть ! У вас не "жиди" і не "міноборони" і не " Арестович" млять просить , а Людина , яка заради нас і України готова покласти своє життя ! А ви тут полєміку розводите ...
Вот тут можно взять тепляки по вполне доступным ценам: