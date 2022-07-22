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Новини Фото Волонтери для армії
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Мій тато служить в ЗСУ і зараз знаходиться в гарячій точці. Йому та його товаришам дуже потрібен тепловізор, - українців просять про допомогу воїнам. ФОТО

Українців просять допомогти з придбанням тепловізора для українських захисників.

Відповідне прохання на своїй сторінці в фейсбуку розмістила Анастасия Счастливая, яка збирає кошти на тепловізор для підзрозділу ЗСУ, в якому слижить її батько, передає Цензор.НЕТ.

"Мій тато наразі служить в ЗСУ.

І зараз знаходиться в гарячій точці, в місці бойових дій.

Йому та його товаришам дуже потрібен тепловізор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Семирічна дівчинка обрізала волосся, щоб допомогти пораненим захисникам, - Юсупова. ФОТО

Дуже прошу всіх небайдужих допомогти. Може є якась інформація де краще його купити. Чи якось фінансово

Реквізити:Приват Банк. Грядун Анастасія

5168 7422 3763 8311

Все Буде Україна!", - звернулася вона до українців з проханням про допомогу.

Мій тато служить в ЗСУ і зараз знаходиться в гарячій точці. Йому та його товаришам дуже потрібен тепловізор, - українців просять про допомогу воїнам 01

Автор: 

допомога (8348) волонтери (1333) ЗСУ (7545) тепловізор (24)


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Топ коментарі
+9
Невже це можливо через півроку війни та при мільярдних вливаннях заходу?!
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22.07.2022 19:47
+7
Українці самі виростили на своєму горбі цих каламойських, ахметових та інших фірташів.
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22.07.2022 19:50
+6
А слабо в Минобороны официальный запрос дать? Пусть официально на бумаге ответят, что тепловизоров НЕТ и куда девается канадская помощь(300 штук приборов), а если не хватает, так дайте запрос в Канаду.Все кому не лень на тепловизор собирают, который продает некто Остап Сулейман Арутюнян, с неизвестными ТТХ.При том что для преимущества в бою требуется гонка вооружений, поэтому подходят только американские аппараты, превышающие по ТТХ Беларусь и кацапию, а купить их частным образом нереально - на них наложен штамп ITAR.
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22.07.2022 20:14
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Такое в суд нужно - что бы Коломойский и Ахметов спонсировал...
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22.07.2022 19:40 Відповісти
Українці самі виростили на своєму горбі цих каламойських, ахметових та інших фірташів.
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22.07.2022 19:50 Відповісти
При всій повазі - переводити гроші краще відомим волонтерським фондам, які знають де купити те, на що вони збирають кошти.
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22.07.2022 19:40 Відповісти
Бутусовці перевіряють.
+
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22.07.2022 21:30 Відповісти
Я не писав, що ця дівчина - шахрай чи щось такого. Я цього не знаю. Скоріше за все нормальна чесна дівчина. Але переводити їй гроші на якусь разову покупку - просто неефективно. Найкраще за все для неї було б зв'язатися з якимось відомим волонтерським фондом, що має можливість закупати такі речі, закупає їх десятками і має налагоджені канали закупок, перевести на цей фонд всі зібрані гроші і дати координати підрозділу батька.
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23.07.2022 14:00 Відповісти
Невже це можливо через півроку війни та при мільярдних вливаннях заходу?!
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22.07.2022 19:47 Відповісти
Дерьмак и Ко.
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22.07.2022 19:50 Відповісти
Вливання на папері тільки. Ті гроші, які налсилають, ідуть на підтримку соціальних виплат. Пенсій, наприклад.
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22.07.2022 19:50 Відповісти
ось куди ті кошти йдуть
Рішення підтримали усі фракції: Нардепи підвищили собі оклади за рахунок допомоги, яку надають Україні міжнародні партнери(с)
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22.07.2022 21:12 Відповісти
Можливо! "Зеленій секті одного актора" тільки й треба, щоб українці та ЗСУ не чинили опір кацапам.
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22.07.2022 19:57 Відповісти
+
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22.07.2022 19:50 Відповісти
Звичайно,що це супер ,але..А влада не може ці потреби задовільняти з грошей ,котрі мільярдами надають союзники?
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22.07.2022 20:08 Відповісти
А слабо в Минобороны официальный запрос дать? Пусть официально на бумаге ответят, что тепловизоров НЕТ и куда девается канадская помощь(300 штук приборов), а если не хватает, так дайте запрос в Канаду.Все кому не лень на тепловизор собирают, который продает некто Остап Сулейман Арутюнян, с неизвестными ТТХ.При том что для преимущества в бою требуется гонка вооружений, поэтому подходят только американские аппараты, превышающие по ТТХ Беларусь и кацапию, а купить их частным образом нереально - на них наложен штамп ITAR.
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22.07.2022 20:14 Відповісти
300 штук - это на самом деле ниачем, хотя, разумеется, мы очень благодарны Канаде на помощь. Просто необходимо их раз в 50 больше.
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22.07.2022 21:13 Відповісти
А слабо взять и перечислить хотя бы 500 грн. на эту карту ?
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22.07.2022 22:21 Відповісти
Слабо. Именно на эту.
На "Певернись Живим", фонд Притулы, фонд Порошенко - не слабо, регулярно каждую неделю перевожу. А вот тут - реально слабо. Ибо это глупый и неэффективный расход денег. Она не знает, где можно это купить. она не знает, сколько это реально стоит, она не знает ничего, но уже собирает деньги.
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23.07.2022 14:03 Відповісти
Є такий собі персонаж Притула. Для нього зібрати кілька мільйонів за кілька годин (правда за його ж словами) не проблема!
Так навіщо нам утримувати уряд, який не здатен утримувати армію?
Навіщо витрачати кошти на утримання офісу президента?
Чи не вкрали гроші депутати, які підвищили собі зарплату у такий скрутний час?
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22.07.2022 20:21 Відповісти
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23.07.2022 10:39 Відповісти
Можно пойти ещё дальше - оставить детей в покое, а напрячь Арестовича, у него аудитория 500К ежедневно, если он попросит раз в неделю скинуться по гривне каждого, это 3 тепловизора.Давайте вместе его попросим, Алексей! Ребенку и его папе нужен тепловизор!
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22.07.2022 20:21 Відповісти
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Та шо ви тут распіzdілися "13-і воїни диванів" ! Або допомогайте або мовчіть ! У вас не "жиди" і не "міноборони" і не " Арестович" млять просить , а Людина , яка заради нас і України готова покласти своє життя ! А ви тут полєміку розводите ...
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22.07.2022 22:15 Відповісти
В Коломойського і суддів попросіть, які йому 4,5 млрд боргу списали!
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22.07.2022 22:16 Відповісти
Зеленский. продай трусы пианинные на ****
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22.07.2022 22:32 Відповісти
Фу, ненавиджу тих, хто використовує дітей в своїх дорослих цілях! Маніпуляторша свіноматка у бідної дитини, а не мати! І пора вже всім 'волонтерам' усвідомити, що для забезпечення армії існує ціле міністерство оборони! А ще є Залужний, який напряму посилає в бій людей! То пишіть офіційні звернення туди! А ще є купа мужиків зі зброєю, які могли б за 8 років проблеми недопостачання армії усунути, ліквідувавши конкретних винуватців! Ганьбище коротше і ведмежа послуга державі займатися самозабезпеченням і попрохайством!
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23.07.2022 00:36 Відповісти
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Вот тут можно взять тепляки по вполне доступным ценам:
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23.07.2022 12:21 Відповісти
 
 