Захищаючи Україну в бою з російськими окупантами загинув доброволець з Колумбії Маркез Рамос. ФОТО

У бою з російським окупантом, вступивши у ближній бій, не відступивши ні на крок назад від своєї бойової позиції загинув воїн "Легіону Свободи" (Нацгвардія) з Колумбії Маркез Рамос Крістіан Каміло (Marquez Ramos Cristian).

Про це повідомив воїн "Легіону Свободи" Руслан Андрійко, передає Цензор.НЕТ.

"Маркез Рамос Крістіан Каміло-"Колумбія" /Marquez Ramos Cristian.

(18 червня 1990 р., Республіка Колумбія - 17 липня 2022 року, Харківська обл., Ізюмський р-н).

У 2007 році закінчив коледж INCADE в місті Богота, Колумбія та вступив до Національної поліції у 2009 році. Син пана Педро Хуліо Маркеса та пані Флор Аманди Рамос Сантос Брати Альваро Андрес Мурсія Рамос і Йохана Мурсія Рамос.

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З квітня 2022 року на війні за Україну. Будучи бійцем Карпатської Січі показав себе, як відважний воїн, завжди готовий до Чину.

"Він завжди жартував, був дуже ввічливий, надійним, ми завжди могли на нього покластись. Ми витягували його тіло під обстрілами, бо обіцяли один одному, що не залишатимемо своїх. Ми дуже сумуємо за ним", - розповідає командир відділення.

Загинув у бою з російським окупантом, вступивши у ближній бій, не відступивши ні на крок назад від своєї бойової позиції", - повідомив Андрійко.