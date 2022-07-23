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Новини Фото Війна
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Захисники України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська. Знищено ворожий склад з боєприпасами поблизу окупованого Слов’яносербська, - Гайдай. ФОТО

З боку Лисичанська ворог почергово, а інколи й одночасно, атакує різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною.

22 липня напрямків атаки росіян в регіоні було щонайменше дві. Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Лисичанськ та прилеглі окуповані села пролягають на десятки кілометрів вздовж лінії, яку росіяни мріють досягти протягом останніх місяців. Відповідні рапорти керівництву вони надавали багато разів, але Збройні сили України мали інші плани та до сьогодні не дали ворогу реалізувати ці наміри. Так, лінія фронту на Лисичанському напрямку дуже велика, тому небезпека щоразу надходить із різних місць. Втім, наші захисники готові до спротиву", - наголосив Гайдай.

Так, учора штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

Ворогом була застосована авіація, здійснені дві артилерійські атаки та чотири спроби обстрілі мінометами.

Він також повідомив, що не додає сміливості окупантам і знищення ще одного складу з боєприпасами. На цей раз на Слов’яносербщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Захисники України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська. Знищено ворожий склад з боєприпасами поблизу окупованого Слов’яносербська, - Гайдай 01
Захисники України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська. Знищено ворожий склад з боєприпасами поблизу окупованого Слов’яносербська, - Гайдай 02
Захисники України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська. Знищено ворожий склад з боєприпасами поблизу окупованого Слов’яносербська, - Гайдай 03
Захисники України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська. Знищено ворожий склад з боєприпасами поблизу окупованого Слов’яносербська, - Гайдай 04
Захисники України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська. Знищено ворожий склад з боєприпасами поблизу окупованого Слов’яносербська, - Гайдай 05
Захисники України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська. Знищено ворожий склад з боєприпасами поблизу окупованого Слов’яносербська, - Гайдай 06

Менш впевнені у своїй силі росіяни і в нещодавно захоплених містах та селах.

"Там залишилося близько 10-15 % населення. Переважно, літні люди та так звані "ждуны". Але й серед них окупанти вбачають ворогів. В Сєверодонецьку відкрито пункт видачі перепусток для пересування по окупованій території, що обмежує свободу пересування регіоном. Лише коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити в лікарню сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі", - резюмує Гайдай.

Автор: 

армія рф (17491) боєприпаси (2277) обстріл (28633) склад (183) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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То навіть не "ждуни", а "вичікувачі" - "Чия візьме?" Це ті самі "діди Паньки" з "Весілля в Малинівці" - "Оп"ять власть міняється!" Це ті самі "вичікувачі", які у 2014-му на дорікання санітарів, чому не дали води пораненому солдату ЗСУ, який їх захищав, відповідали: "Да мне похер, какая власть! Лишь-бы пенсию вовремя платили!"
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23.07.2022 08:39 Відповісти
Таких було і є 73% з тих 64% що прийшли на участки.
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23.07.2022 08:56 Відповісти
ще один підрахуй відсотків..як же ви бісите тупорилі..ніяк до вас не дійде про фейкові вибори щ намальованими відсотками
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23.07.2022 09:25 Відповісти
Притула так и не показал
где *********?
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23.07.2022 08:39 Відповісти
Якби жахнути по понтонній переправі, що орки між Сєверодонецьком і Лисичанськом намостили, то в них почалися б проблеми з постачанням.
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23.07.2022 09:35 Відповісти
Не на часі , це партнери.
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23.07.2022 09:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.07.2022 10:36 Відповісти
 
 