Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі та раннім ранком гатили з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Костянтинівці. Близько шостої ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк - пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого жителя.

По всій території області ситуація залишається напруженою. Ворог веде війну на знищення - людей та інфраструктури. Тож мої заклики до цивільного населення про необхідність евакуації залишаються актуальними. Не легковажте!" - наголосив Кириленко.

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