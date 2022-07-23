Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів Донецької області.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі та раннім ранком гатили з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Костянтинівці. Близько шостої ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк - пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого жителя.
По всій території області ситуація залишається напруженою. Ворог веде війну на знищення - людей та інфраструктури. Тож мої заклики до цивільного населення про необхідність евакуації залишаються актуальними. Не легковажте!" - наголосив Кириленко.
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Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар23.07.2022 10:55 Відповісти Мені подобається 1
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