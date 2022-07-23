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Новини Фото Війна
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Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілів Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі та раннім ранком гатили з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Костянтинівці. Близько шостої ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк - пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого жителя.

По всій території області ситуація залишається напруженою. Ворог веде війну на знищення - людей та інфраструктури. Тож мої заклики до цивільного населення про необхідність евакуації залишаються актуальними. Не легковажте!" - наголосив Кириленко.

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Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА 01
Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА 02
Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА 03
Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА 04
Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА 05
Війська РФ вночі та вранці били з артилерії по Донеччині, ситуація залишається напруженою, - ОВА 06

Автор: 

обстріл (28633) Донецька область (8541) Кириленко Павло (907)


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23.07.2022 10:55 Відповісти
 
 