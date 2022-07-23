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Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України, - ОП. ФОТО

Міжнародна робоча група з гарантій безпеки для України під співголовуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена 22 липня провела друге засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, учасники обговорили проєкт плану рекомендацій щодо майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України.

"Група вважає, що НАТО й Стаття 5 Вашингтонського договору залишаються золотим стандартом гарантій безпеки. У зв’язку з цим курс на членство в Альянсі закріплений в Конституції України. У проміжний період, поки Україна не стане повноправним членом НАТО, основною гарантією буде її здатність стримати майбутню агресію та у разі потреби - захистити себе й відновити свій суверенітет, територіальну цілісність і безпеку", - йдеться у повідомленні.

Проте для досягнення цього, на думку групи, знадобиться взаємопов’язана система багатосторонніх і двосторонніх належним чином ратифікованих угод між Україною та державами-гарантами. Документи, зокрема, сприятимуть розбудові та зміцненню сил оборони України.

Співголова групи Андрій Єрмак зазначив: "Україна показала, як здатна боротися з однією з найбільших армій світу. З іншого боку, світ побачив, на що здатна піти сьогодні Російська Федерація".

Тож, за його словами, система гарантій має забезпечити максимальні спроможності для самозахисту України, а також комплексну та всебічну підтримку у разі як безпосередньої агресії, так і її загрози.

Керівник Офісу Президента наголосив, що міжнародні гарантії безпеки надзвичайно важливі для післявоєнної відбудови та подальшого економічного розвитку України.

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Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України, - ОП 01
Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України, - ОП 02

"Після війни наша країна повинна стати гарантовано безпечною. Надзвичайно важливо, щоб повернулись усі українські громадяни, які були вимушені виїхати за кордон через широкомасштабне розширення російської агресії. Щоб інвестори з усього світу, включно, звичайно, з українськими, могли впевнено приводити сюди власні капітали. Нам потрібно кардинально підвищити рівень іноземних інвестицій, навіть у порівнянні з довоєнними роками", - сказав Єрмак.

За словами Андерса Фога Расмуссена, "стабільність у євроатлантичному регіоні переплітається зі стабільністю та безпекою України".

"Якщо війна в Україні не буде закінчена, наслідки цього відчує весь регіон і світ. Ось чому для міжнародної спільноти доцільно - не лише морально, а й стратегічно - рішуче підтримувати безпеку України. Ми розглядаємо попередні моделі, але модель гарантій для України буде унікальною та адаптованою до конкретних потреб країни", - наголосив він.

Читайте також: Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО, - Шольц

Автор: 

безпека (936) Расмуссен Андерс Фог (76) гарантія (267) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+27
Почему Ермак руководит парадом? Он кто вообще такой? Люди опомнитесь
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23.07.2022 10:35
+22
Гнида **********
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23.07.2022 10:31
+19
Суки зелені дочекаєтесь коли вас вперед ногами винесуть.
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23.07.2022 10:33
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Гнида **********
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23.07.2022 10:31 Відповісти
И рыло Ермака на переднем плане.Как ГАРАНТА
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23.07.2022 10:54 Відповісти
Суки зелені дочекаєтесь коли вас вперед ногами винесуть.
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23.07.2022 10:33 Відповісти
Почему Ермак руководит парадом? Он кто вообще такой? Люди опомнитесь
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23.07.2022 10:35 Відповісти
тому що ермак руководитель оп не найвеличнішого же справа займатися перед ним також не президент країни а якийсь расмуссен
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23.07.2022 10:38 Відповісти
Взагалі то є така дефініція - перевищення повноважень, однак зелене бидло все схаває.
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23.07.2022 11:39 Відповісти
А смєтуни кудись зникли.
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23.07.2022 10:44 Відповісти
А для них, все йде так.
Він же не втік і до війни «підготувався» і став страшенно популярним у світі!
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23.07.2022 10:51 Відповісти
Захід лошари як і 73%.
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23.07.2022 10:57 Відповісти
Вони не лошари.
І цього «черчиля» наскрізь бачать, але змушені з ним працювати.
Його ж обрали на виборах, як не крути.
І його штучна популярність, цілком поверхнева.
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23.07.2022 11:22 Відповісти
лучшая гарантия безопасности это развал кацапской федерации на несколько независимых государств.
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23.07.2022 10:35 Відповісти
От яким боком завгосп до міжнародних відносин? Навіщо нам потрібне МЗС та міноборони, все вирішує керівник прибиральниць.
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23.07.2022 10:38 Відповісти
зараз кротяка нагарантує вам такого, що Україна зникне назаважди, буде малоросія імені z. v. o.
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23.07.2022 10:40 Відповісти
хорошие новости ВСУ нанесли ракетный удар по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области
Как пишут росСМИ, в районе 5 утра ВСУ с помощью HIMARS нанесли удар по автомобильному мосту через реку Ингулец в Херсонской области. Предположительно семь ракет попали по сооружению и повредили дорожное полотно.
Это второй мост после Антоновского моста, который наши военные также хорошо отработали и взяли под огневой контроль, по которому можно выйти с Херсона. Таким образом проблематика провоза техники и боеприпасов для РФ на этом направлении становится более реальной.
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23.07.2022 10:41 Відповісти
Увы, но кацапы постепенно возвращают к жизни Антоновский мост. Последние сутки там началось довольно активное движение. Оно меньше, чем могло бы быть, но все-же есть.

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23.07.2022 10:49 Відповісти
А що, обстріляти міст ще раз, вже не можна?
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23.07.2022 11:31 Відповісти
Слава ВСУ
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23.07.2022 10:57 Відповісти
Після "Будапешта" та низки договорів про дружбу з рф -- тільки своя атомна зброя і не яких обмежать у важкій.
Бажаеш жити при мирі-- готовся до війни.
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23.07.2022 10:42 Відповісти
Сто раз печатал. Никто не даст на 300км ракеты. Ясно! Им мир важнее. Кстати, все правильно. Помним слова голды Меир. ,,У Израиля нет Яо, но если будет нужно, мы его применим,,! Создать не проблема, проблема в носителях хотя бы на 500км. Это только на авиацию Надежда. Возможен даже предварительный условно договор с гарантами Будапешта, кроме тварей, мол под их контролем будем создавать. Звучит чуть смешно, но нам не до смеха, зиму перезимовать нам твари не дадут, слишком ясно это. Что нам терять? Мы потеряли все почти. Осталась наша жизнь, каждого конкретно. Пора решать. Вчера было рано, завтра будет поздно. К бою!!!
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23.07.2022 11:21 Відповісти
"Під співголовуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака "-як багато сказано в цих словах.
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23.07.2022 10:42 Відповісти
Хочеться почути пояснення від найвеличніВшивого, на якій підставі дерьмак і його радниці виконують функції самого Боневтіка, Кабміна, та ВР?
Хто надав право канцерярії узурпувати владу в ПАРЛАМНЕТСЬКО- президентській республіці?
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23.07.2022 10:52 Відповісти
Переливання із пустого у порожнє. Позбулись з дуру ядерної зброї, засобів доставки, крилатих і балістичних ракет, а тепер чухаємо макітру. А супротивник, як у тирі, методично розстрілює територію України балістичними і крилатими ракетами із свого повітряного простору, руйнує інфраструктуру, економіку, забирає життя громадян... Ким Чен Ин, подивившись на те, що відбувається у нас, ніколи не піде на підписання фількіних грамот на кшталт Будапештського меморандуму... І не згорне свої дослідження Іран... Єдиним гарантом України повинні бути армія і флот.
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23.07.2022 10:42 Відповісти
Росія почала "видихатися" в Україні. За оцінками західних розвідок, у війні проти України зараз задіяно майже 85% російської армії.Найближчими тижнями росіянам буде все важче направляти на українську територію нову живу силу і Україна має використовувати цю "паузу" для завдання удару у відповідь. Про це заявив голова британської служби зовнішньої розвідки Річард Мур, пише https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-22-22/h_b1be92832b4d1d53aec250d31076b7c2 CNN .За оцінками США, Росія надіслала майже 85% своєї армії для вторгнення в Україну. А голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур вважає, що Росія може "видихатися" в Україні."За нашими оцінками, у найближчі кілька тижнів росіянам буде все важче постачати живу силу. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь", - сказав він.На думку Мура, президент РФ Володимир Путін "зазнав стратегічної невдачі в Україні". Російська армія зазнала колосальних безповоротних втрат - щонайменше, 15 тисяч загиблими. Цю цифру Мур назвав "ймовірно, консервативною оцінкою", натякаючи, що реальні втрати РФ в Україні можуть бути значно вищими.На думку глави МІ-6, для морального духу українців дуже важливо продемонструвати свою здатність завдати удару у відповідь.
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23.07.2022 10:45 Відповісти
вони все міряють своїми західними мірками. а ці мірки не підходять до параші.
рашисти он регіональні батальони формують і будуть посилати їх в Україну. ракет вистачає. танки з постаментів познімають. орланів із гімна і палок нароблять. і нормально.
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23.07.2022 11:33 Відповісти
А дерьмак, та його канцелярія, яким боком до цієї інформації?
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23.07.2022 10:49 Відповісти
Ну це взагалі нонсенс. Але для зелені як так і треба.
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23.07.2022 11:02 Відповісти
Ермак поспешает слить побольше, пока на вилы не посадили. Рванул со всех сил и из всех сухожилий....
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23.07.2022 10:49 Відповісти
контрнаступ -- бо в окопніі віині в них більше заліза
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23.07.2022 10:55 Відповісти
"Проєкт плану рекомендацій щодо майбутніх гарантій..." Огидне словоблуддя.
Ще й Єрмак під тризубом в позі переможця над лохами ...
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23.07.2022 10:59 Відповісти
І тут це падло? Та що ж таке? Дєрьмак напевно не розуміє що він не героя нації з сеюе ліпить,а того хто першим попаде "під роздачу". Ідіот.
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23.07.2022 11:01 Відповісти
Завоз как Фигаро,везде успевает.Вчера в Стамбуле подписывал что-то,сегодня уже в Украине рулит.
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23.07.2022 11:03 Відповісти
Щоб підтримати екологію пропоную не витрачати папір і зробити ті гарантії на зворотній стороні Будапештського мемомрандуму.
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23.07.2022 11:05 Відповісти
Це якийсь ****₴ць....
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23.07.2022 11:32 Відповісти
О, усім керує вже Єрмак, а кажуть був секретарем, то тепер по-новому менеджер президента, чи вже України. То для чого тоді нам такий президент, який тільки зачитує різні повідомлення від менеджера.
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23.07.2022 11:58 Відповісти
Опять этот ******** Ермак , ну хоть поржем А сметунам нравиться , когда они остаются бомжами без квартир и домов Да какая разница , жить можно и под мостом
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23.07.2022 12:38 Відповісти
Та ну нах разом з дерьмаком харантии безпеки вивозу зерна ми вже отримали….на добу невистачило
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23.07.2022 13:52 Відповісти
 
 