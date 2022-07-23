Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України, - ОП. ФОТО

Міжнародна робоча група з гарантій безпеки для України під співголовуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена 22 липня провела друге засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, учасники обговорили проєкт плану рекомендацій щодо майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України.

"Група вважає, що НАТО й Стаття 5 Вашингтонського договору залишаються золотим стандартом гарантій безпеки. У зв’язку з цим курс на членство в Альянсі закріплений в Конституції України. У проміжний період, поки Україна не стане повноправним членом НАТО, основною гарантією буде її здатність стримати майбутню агресію та у разі потреби - захистити себе й відновити свій суверенітет, територіальну цілісність і безпеку", - йдеться у повідомленні.

Проте для досягнення цього, на думку групи, знадобиться взаємопов’язана система багатосторонніх і двосторонніх належним чином ратифікованих угод між Україною та державами-гарантами. Документи, зокрема, сприятимуть розбудові та зміцненню сил оборони України.

Співголова групи Андрій Єрмак зазначив: "Україна показала, як здатна боротися з однією з найбільших армій світу. З іншого боку, світ побачив, на що здатна піти сьогодні Російська Федерація".

Тож, за його словами, система гарантій має забезпечити максимальні спроможності для самозахисту України, а також комплексну та всебічну підтримку у разі як безпосередньої агресії, так і її загрози.

Керівник Офісу Президента наголосив, що міжнародні гарантії безпеки надзвичайно важливі для післявоєнної відбудови та подальшого економічного розвитку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сформувала концепцію нової архітектури безпеки і готова її обговорювати, - Резніков





"Після війни наша країна повинна стати гарантовано безпечною. Надзвичайно важливо, щоб повернулись усі українські громадяни, які були вимушені виїхати за кордон через широкомасштабне розширення російської агресії. Щоб інвестори з усього світу, включно, звичайно, з українськими, могли впевнено приводити сюди власні капітали. Нам потрібно кардинально підвищити рівень іноземних інвестицій, навіть у порівнянні з довоєнними роками", - сказав Єрмак.

За словами Андерса Фога Расмуссена, "стабільність у євроатлантичному регіоні переплітається зі стабільністю та безпекою України".

"Якщо війна в Україні не буде закінчена, наслідки цього відчує весь регіон і світ. Ось чому для міжнародної спільноти доцільно - не лише морально, а й стратегічно - рішуче підтримувати безпеку України. Ми розглядаємо попередні моделі, але модель гарантій для України буде унікальною та адаптованою до конкретних потреб країни", - наголосив він.

Читайте також: Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО, - Шольц