Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція. ФОТО
13 населених пунктів опинилися під масованим вогнем окупантів, здебільшого руйнуванню піддався житловий сектор – пошкоджено будинки. Є постраждалі. Правоохоронці задокументували воєнний злочин окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.
"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - с. Отрадне, м. Авдіївка, с.Ласточкине, смт Північне, м. Соледар, смт Курдюмівка, м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Торецьк, с. Новомихайлівка, м. Сіверськ, м. Костянтинівка, с. Опитне", - йдеться у повідомленні.
Окупанти завдавали удари з артилерії, мінометів,авіації - ракетами "НУРС", зенітного ракетного комплексу "С-300", реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч".
Внаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали 52 цивільні об’єкти: 38 приватних будинків, дитячі центри, магазини, інфраструктура.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
есть два прилёта и сбития
Не исключено, что это самая мощная ракетная атака после первого дня войны.
Немедленно пройдите в любое безопасное место - в подвал, в паркинг, соблюдайте "правило двух стен"!❗️
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Ось вам і зерновий коридор. Ці уйобки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети.
Так що, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь чорноморський флот рф. Це буде якраз найкраща домовленість по вивозу зерна.