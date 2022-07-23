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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція. ФОТО

13 населених пунктів опинилися під масованим вогнем окупантів, здебільшого руйнуванню піддався житловий сектор – пошкоджено будинки. Є постраждалі. Правоохоронці задокументували воєнний злочин окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 01

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - с. Отрадне, м. Авдіївка, с.Ласточкине, смт Північне, м. Соледар, смт Курдюмівка, м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Торецьк, с. Новомихайлівка, м. Сіверськ, м. Костянтинівка, с. Опитне", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдавали удари з артилерії, мінометів,авіації - ракетами "НУРС", зенітного ракетного комплексу "С-300", реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч".

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Внаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали 52 цивільні об’єкти: 38 приватних будинків, дитячі центри, магазини, інфраструктура.


Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 02
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 03
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 04
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 05
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 06
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 07
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 08
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 09
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 10
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 11
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 12
Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція 13

обстріл (28633) Нацполіція (15193) Донецька область (8541)


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Топ коментарі
+2
Мразота кацапська
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23.07.2022 11:11
+1
***** такое зерновое !а если разминируем подходы то вообще попрут ***** !между они хотят жрять или мы хотим жить -выбот в сторону жизни
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23.07.2022 11:30
+1
Здесь в другом - петрушка . Нужно валить всем миром по логову муйла. Тогда будет и жизнь , и свобода, и никто не будет с голоду помирать.
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23.07.2022 11:32
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Мразота кацапська
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23.07.2022 11:11 Відповісти
в Одессе полный ***** такого давно не было
есть два прилёта и сбития
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23.07.2022 11:23 Відповісти
Tримаймося. NO PASARAN.
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23.07.2022 11:27 Відповісти
***** такое зерновое !а если разминируем подходы то вообще попрут ***** !между они хотят жрять или мы хотим жить -выбот в сторону жизни
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23.07.2022 11:30 Відповісти
Здесь в другом - петрушка . Нужно валить всем миром по логову муйла. Тогда будет и жизнь , и свобода, и никто не будет с голоду помирать.
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23.07.2022 11:32 Відповісти
❗️Прямо сейчас в небе над Одессой и областью идет воздушный бой.

Не исключено, что это самая мощная ракетная атака после первого дня войны.

Немедленно пройдите в любое безопасное место - в подвал, в паркинг, соблюдайте "правило двух стен"!❗️

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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23.07.2022 11:34 Відповісти
отбой
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23.07.2022 11:35 Відповісти
сообщают о пожаре в одесском порту
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23.07.2022 11:37 Відповісти
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23.07.2022 11:42 Відповісти
а вскоре опять был небольшой, но продолжительный вой сирены
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23.07.2022 11:53 Відповісти
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23.07.2022 11:39 Відповісти
Да, именно эту картину я видел, после пролета сигары на север. Даже сфотал, но облака ветром уже отнесло , а один конверсионный след уже развеяло.
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23.07.2022 11:51 Відповісти
Минуты четыре назад - несколько взрывовов на удалении. В небе минимум 3 облака и след от работы нашей ПВО. Но тут же пролетела сигара с моря вдоль порта... Похоже, эта ракета улетела куда-то дальше на север от Одессы... Одесса держится . Скоро супостат закажет и десятому , что не стоит запускать ракеты.
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23.07.2022 11:25 Відповісти
она уже взорвалась где то на севере
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23.07.2022 11:26 Відповісти
Дай бог, что наши ее сбили, бо вели четко. Вдоль ее траектории полета - взрывы нашего ПВО.
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23.07.2022 11:29 Відповісти
Гончаренко-В порту Одеси - пожежа.

Ось вам і зерновий коридор. Ці уйобки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети.

Так що, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь чорноморський флот рф. Це буде якраз найкраща домовленість по вивозу зерна.
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23.07.2022 11:28 Відповісти
Апокаліпсис
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23.07.2022 12:05 Відповісти
 
 