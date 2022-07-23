Рашисти завдали 20 ударів по Донеччині. 13 населених пунктів опинились під вогнем окупантів, - Нацполіція. ФОТО

13 населених пунктів опинилися під масованим вогнем окупантів, здебільшого руйнуванню піддався житловий сектор – пошкоджено будинки. Є постраждалі. Правоохоронці задокументували воєнний злочин окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах - с. Отрадне, м. Авдіївка, с.Ласточкине, смт Північне, м. Соледар, смт Курдюмівка, м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Торецьк, с. Новомихайлівка, м. Сіверськ, м. Костянтинівка, с. Опитне", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдавали удари з артилерії, мінометів,авіації - ракетами "НУРС", зенітного ракетного комплексу "С-300", реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч".

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Внаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали 52 цивільні об’єкти: 38 приватних будинків, дитячі центри, магазини, інфраструктура.

























