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Новини Фото Війна
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Четверо видатних світових генералів увійшли до консультативної ради кампанії Unite With Ukraine щодо допомоги українській теробороні. ФОТО

Світовий Конґрес Українців (СКУ) представив чотирьох найвидатніших у світі воєначальників, які сформували Стратегічну консультативну раду (SAC) і надаватимуть СКУ підтримку та консультації в рамках кампанії Unite With Ukraine.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dilo.net.ua.

Як зазначається, до команди з безпрецедентним досвідом у веденні війни та стратегічному плануванні увійшли:

Генерал у відставці Рік Хіллієр, ексголова штабу оборони Канади, очільник Стратегічної консультативної ради,
Генерал у відставці Уеслі Кларк, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі,
Генерал у відставці Девід Петреус, екскомандувач Центрального командування США та сил США і НАТО в Іраку й Афганістані, колишній директор ЦРУ,
Генерал у відставці Дік Лодервійк Берлійн, екскерівник Генерального штабу Нідерландів.

Четверо видатних світових генералів увійшли до консультативної ради кампанії Unite With Ukraine щодо допомоги українській теробороні 01

Стратегічна консультативна рада поставила за мету забезпечити 100 000 бійців із сил територіальної оборони України першочерговими засобами захисту, такими як каски, бронежилети, балістичні окуляри та медичні аптечки, про що було заявлено на пресконференції за участі генералів.

Голова ради генерал Хіллієр у червні перебував в Україні, де зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим, вищими військовими радниками та високопоставленими офіцерами, а також із захисниками з передової: "Якщо на передовій у військового немає турнікета, він стікає кров’ю і помирає. Я з перших вуст дізнався, з якими проблемами стикаються українці, намагаючись захистити себе і продовжувати боротьбу. Багато хто придбав спорядження за власний кошт або просто зібрав все, що мав під рукою чи отримав від небайдужих, та цього недостатньо".

Військові експерти об’єдналися на базі фандрейзингової платформи Світового Конґресу Українців Unite With Ukraine. Через платформу СКУ залучає кошти по всьому світу на придбання спорядження, а Стратегічна консультативна Рада забезпечить найвищу експертизу для консультацій, закупівель і доправлення на передову найнеобхіднішого на даний момент війни нелетального спорядження чи обладнання.

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"Кампанія Unite With Ukraine вже передала на фронт частину життєво необхідного спорядження, і ми сповнені рішучості продовжувати цю місію, щоб захисники України перемогли російську армію. Українці борються за свою свободу і, зрештою, за нашу також", - сказав генерал Хіллієр. 

"Все зводиться саме до таких організацій як СКУ, що залучають силу світового громадянського суспільства та фінансові ресурси на підтримку відважних чоловіків і жінок, які б’ються за всіх нас в Україні", – додав Уеслі Кларк, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі.

Девід Петреус, екскомандувач Центрального командування США та сил США і НАТО в Іраку й Афганістані, колишній директор ЦРУ наголосив, що "у цей вирішальний час світ повинен підтримувати видимість, обізнаність і підтримку українських сил і українського уряду. Тримати цю конкретну війну на перших шпальтах наших газет і дописів у соціальних мережах".

Девід Петреус додав, що озброєння України повинно лише посилюватися: "Я твердо переконаний, що ми повинні виступати за надання всього, що вони можуть ефективно використати, аби захистити свою країну і справді повернути її собі від росіян".

"Ці люди - шахтарі, пекарі, домогосподарки чи банкіри. Вони звичайні цивільні, як ми з вами, які ніколи не могли собі уявити, що ризикуватимуть своїм життям на полі бою, щоб захистити свій дім, – сказав Павло Ґрод, президент Світового Конґресу Українців, під час прес-конференції. Жорстокість, свідками якої вони стали, та насильство, з яким стикнулися без жодної причини, шокує. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб збирати кошти для закупівлі та доставки першочергового захисного обладнання, і ми надзвичайно вдячні нашій нещодавно сформованій Стратегічній консультативній раді, яка забезпечить новий рівень експертизи і можливостей нашої кампанії. Для мене велика честь вітати команду в строю".

Автор: 

Світовий Конґрес Українців (76) Петреус Давід (33)


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Топ коментарі
+3
https://www.newsru.co.il/world/23jul2022/mosad301.html СМИ: "Мосад" помогал Украине вычислить российских "кротов"

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23.07.2022 11:43
+3
Ти "з дуба впала"? Чи просто кацапка? "Скажений пес" - кличка генерала І не зневажлива, а почесна Бо він її заслужив своїми рішучими та вмілими діями по керівництву військами на полі бою! Його так назвали самі його підлеглі
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23.07.2022 12:03
+2
Тут як має бути - якщо ти російський "крот", то тебе треба саджати, а не просто звільняти. А це все показуха, щоб врятувати справжніх кротів.
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23.07.2022 11:46
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міняю оцих чотирьох, на одного скаженого пса меттіса
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23.07.2022 11:32 Відповісти
Ти теж військовий,хоча б бувший?Якщо "ні",тоді нічого ляпати!
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23.07.2022 11:45 Відповісти
он тролль 2х недельно рожденный гадит строго по методичке
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23.07.2022 12:05 Відповісти
https://www.newsru.co.il/world/23jul2022/mosad301.html СМИ: "Мосад" помогал Украине вычислить российских "кротов"

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23.07.2022 11:43 Відповісти
Тут як має бути - якщо ти російський "крот", то тебе треба саджати, а не просто звільняти. А це все показуха, щоб врятувати справжніх кротів.
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23.07.2022 11:46 Відповісти
скаженого пса навіть на помийне відро гріх поміняти. скажених псів стріляють і ніхто їм не дає шанс на життя.смерть кривавому карателю , спалити , а прах розвіяти,щоб і сліда не залишилось на землі. да буде так.
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23.07.2022 11:43 Відповісти
Ти "з дуба впала"? Чи просто кацапка? "Скажений пес" - кличка генерала І не зневажлива, а почесна Бо він її заслужив своїми рішучими та вмілими діями по керівництву військами на полі бою! Його так назвали самі його підлеглі
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23.07.2022 12:03 Відповісти
ставлю долар на Петріуса
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23.07.2022 12:00 Відповісти
Це добре. А іншим складовим ЗСУ може теж допомогти розумними ідеями чи планами?
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23.07.2022 12:48 Відповісти
потрібна ДАЛЕКОБІЙНА зброя, himars 299 km. експертів хватає
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23.07.2022 14:32 Відповісти
Вибачаюсь, а що в них видатного? Вони мають якісь досягнення? Перемагали на полях битви? Чи може розробили якусь зброю? Видатний генерал це Залужний. Який з гімна пулю зробив. Якби ще керівництво держави було при памяті, то війна б проходила вже десь на підступах до мацкви, а не на українській землі. Так що не смішіть людей такими заголовками.
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23.07.2022 15:11 Відповісти
Ваааа абаржака! Це ти не сміши людей своєю тупістю! Ноу коментс.
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23.07.2022 15:44 Відповісти
Це дуже добра новина, бо наш генштаб чи то лохи чи то зрадники! Зел і Зал не справляються ні з чим!
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23.07.2022 15:43 Відповісти
 
 