Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Війська РФ поцілили у склад. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили 6 ракетами по Миколаєву, внаслідок чого зафіксовано влучання у складське приміщення. Також рашисти били по околицях міста.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Шість ракет С-300 запустили сьогодні зранку російські окупанти по Миколаєву. Поцілили у складське приміщення - там загорілись дерев’яні піддони, які зберігались надворі. Суха трава після обстрілів горіла і на відкритій території. Усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, також рашисти били по околицях міста.

"Від вибухової хвилі та уламків пошкоджень зазнали два міські заклади освіти - в них вибиті вікна і двері. Також вікна вилетіли у п’яти багатоповерхівках. Наразі усі пошкодження фіксують працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ", - підсумував Сєнкевич.

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