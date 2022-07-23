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Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Війська РФ поцілили у склад. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили 6 ракетами по Миколаєву, внаслідок чого зафіксовано влучання у складське приміщення. Також рашисти били по околицях міста.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Шість ракет С-300 запустили сьогодні зранку російські окупанти по Миколаєву. Поцілили у складське приміщення - там загорілись дерев’яні піддони, які зберігались надворі. Суха трава після обстрілів горіла і на відкритій території. Усі пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, також рашисти били по околицях міста.

"Від вибухової хвилі та уламків пошкоджень зазнали два міські заклади освіти - в них вибиті вікна і двері. Також вікна вилетіли у п’яти багатоповерхівках. Наразі усі пошкодження фіксують працівники адміністрації району та департаменту ЖКГ", - підсумував Сєнкевич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку рашисти випустили 6 ракет С-300 по Миколаєву. Протягом доби обстрілювались і населені пункти області, - ОВА

Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Війська РФ поцілили у склад 01
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Війська РФ поцілили у склад 02
Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Війська РФ поцілили у склад 03

Автор: 

Миколаїв (1808) обстріл (28648) Сєнкевич Олександр (229)


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Про Одессу тишина прилет в морпорт пожар похоже зерновой терминал написал Гончаренко Алеша Нуи как там с выездом зерна голодающим Африки а *** а не зерно
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23.07.2022 11:34 Відповісти
Коли небудь заборонять інформацію про обстріли поширювати й висвітлювати у відкритих джерелах?
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23.07.2022 11:36 Відповісти
О мегафоллн из Англии открываешь и пердолнуло...придурок вся Одесса ходуном прыгала дома скакали под 10 бабахов ракет над Одессой полно свидетелей и пролета и сбития ракет калибр ...видосиков и фотографий.. Гончаренко нардеп счел нужным выложить подробноссти.... хватит играть в военную тайну только тайны все известны врагам...как полдно увы и корректировщиков и просто ******* продающихся за бабло России.. а торгуют ими прямо с Оппы Зеленского и СБУ и прочие ******** при погонах и должностях а не простые граждане которых Украина бросила на произвол выживания... не построив ни одного убежища от прилетов.. кто бы тут мозги людям крутил ..молящимся на ПВО наше и Бога... дебил с моря пожар в порту не скроешь хлебальник закрой ятЪ пардон...сидят в Англиях и гундосят про тайну прилетов.... а ты с нами в Украине поживи ...оця ты мамина... а потом гуди паром в гудок... про тайну прилетов ...
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23.07.2022 11:46 Відповісти
 
 